原标题：区块链人才转场：币圈破灭招聘薪资最多降50%

区块链人才转场：币圈破灭招聘薪资最多降50% 巨头入场核心技术人才紧缺

每经记者 向江林 实习记者 刘永生 实习编辑 卢九安

还记得年初时区块链行业四处抢人，薪资动辄翻倍的“盛况”吗？

但伴随着上半年币价的短暂调整、下半年的跌跌不休，整个区块链行业也在发生着轰轰烈烈的转换。币圈破灭、薪资下调、核心技术人才紧缺、BAT进场，短短一年间，区块链人才市场已发生了巨大改变。

近日，关于一年来区块链人才供需变化，《每日经济新闻》记者采访多位行业专家、业内人士，也侧面还原了整个区块链行业的潮起、潮落和转变。

虚假繁荣“泡沫破裂是必然”

对于上半年区块链人才的火爆，相信大家都印象深刻。根据智联招聘10月份发布的《2018年区块链人才供需与发展研究报告》，今年上半年，我国区块链人才需求猛增，以2017年第三季度的人才需求量为基数，2018年第二季度的区块链人才较2017年第三季度暴增636.83%。

对于此，国内某知名区块链公司运营总监A先生印象深刻。A先生说：“从去年十月份开始，到今年的二三月份，整个人才的溢价特别明显，基本上是薪资翻了一倍。当时行情，一般的研发月薪1万~2万是比较正常的。在爆发期特别明显的阶段，初级的人才、稍微有点区块链经验的话，他的月薪可能会到2万~3万。”

对于今年上半年区块链人才需求暴增的原因，井通科技联合创始人武源文告诉《每日经济新闻》记者：“因为区块链本身涉及的面比较广，不仅是公司管理、项目管理、产品研发，还会有运营、宣传、投资人管理、社区管理等，涉及的面比较宽。一个币圈区块链项目，相当于一家上市公司。”

“在非理性的上半年，大家都在讲故事，都在做宣传和社区，这需要大量的运营、媒体等人才。另外就是找人站台，团队也得有领军人物，项目方会高薪挖一些所谓的领军人物，所以也会有一些天价、高薪等。”

A先生向《每日经济新闻》记者分析说：“人才需求、薪资暴增，可能也与有些公司囤人有关。可能我会把公司人才的缺口量放地大一些，因为大家都开始招人，谁出手快，谁给的薪资高，谁就先拦一批优秀人才，等到爆发性的人才荒的时候，我就不心慌，这也是造成整个人才市场溢价的原因。”

可以说上半年整个区块链人才需求市场突然爆发，多少都与自去年底开始整个币圈的暴涨有关。但是自年初以后，币圈已跌跌不休快一年。

《每日经济新闻》8月份已经报道，伴随着币圈泡沫破裂，千币归零，可以说，上半年这些亮眼的数字里面掩饰的很多都是虚假繁荣。

对于此，比特聘创始人李春良对《每日经济新闻》记者说：“整个上半年，币圈很火，但大家从思想上，就把做事情的顺序搞反了。因为本身是先有付出，做完事情，才能有回报。但是币圈好像逻辑颠倒了，在我没有做什么事情的时候，我就可以把币拿到手，这样大家谁还会有高涨的积极性做事呢？”

“整个上半年，多数人都是想赶紧发个币，围绕项目，开交易所的一大堆，自媒体的一大堆，矿场也是一大堆，但其实他们并没有创造多大的价值。”李春良说，这样的泡沫破裂是必然。

招聘薪资大幅下滑

10月11日，清华大学互联网产业研究院与链塔智库（BlockData）联合发布《2018年第三季度区块链产业研究报告》，报告指出，与以往相比，第三季度，我国区块链人才市场已趋于冷清。

报告特别说明：“值得注意的是，ICO也从3月份开始下滑，整个市场慢慢趋于理性，整个行业更加关注自身的生存和发展，对于核心技术的人才仍旧需求较大，对于市场、运营等人才需求萎缩。”

仅仅三个月，从暴增636.83%到趋于冷清，足见千币归零、币圈泡沫破裂给区块链人才市场带来的影响有多大。

对于当前的区块链人才市场，井通科技武源文说：“现在我们对区块链人才的需求还是挺大的，特别是对合适人才的需求，且以研发人员为主。在区块链行业，要招聘到比较成熟、有经验的研发人员，还是比较困难的。因为这种人员在传统行业都是独挡一面的，你要把他挖过来，他需要一定的时期做过渡、交接。另一方面，行业变冷，他们也不敢轻易地跳到区块链行业。”

同时，武源文告诉《每日经济新闻》记者，相对于6月份高峰，现在招聘薪资已下降30%~50%，基本回归理性状态。

A先生则告诉《每日经济新闻》记者：“我们现在最缺的还是技术型的人才。因为区块链是一种非常新的技术，专业性要求很强，更偏密码学、信息安全、计算机科学这块，这是对于人才的一个硬性要求。现在市面上的开源平台更迭很快，整个区块链知识，包括低层结构更新得也特别快。除了会写代码以外，我们要求你的自学能力要强一些，在进行项目更迭时，你能很快切进去。这是对人才软性方面的要求。”

“现在整个行业开始归于理性，大家都意识到区块链本身需要做一些技术落地的事情。没有一些泡沫性的竞争，企业在用人的时候更冷静，也会有一些挑选，选择更符合我们公司所需求的人才。之前被溢价的人才，他也感觉到市场上没有那么多蜂拥而至的岗位出来，他们对自己的定位也会更明确一些，更能沉下心来做一些研究性的东西。”

A先生告诉《每日经济新闻》记者，现在初级研发人员，有1~3年工作经验，月薪在1万~2万左右，与传统的互联网研发比，区块链的研发薪资还是要高一点，还算合理。

链人ChainHR CEO张珺也对每日经济新闻记者表示：“随着越来越多的传统实体企业拥抱区块链，区块链行业人才需求量增大显而易见，同时对区块链专业人才的需求越发明显。未来，区块链行业整体薪资水平会进一步向互联网行业靠近，但复合型人才薪资范围仍难以撼动。”

核心技术人才匮乏

实际上，在这暴涨暴跌、人才市场回归冷淡，但真正的区块链核心技术人才依然紧缺背后，闪现着BAT等互联网巨头的身影。记者调查发现，腾讯早在2015年就开始关注区块链技术，并在2015年底就成立了区块链团队，目前，腾讯已将区块链落地到微黄金、供应链金融、电子存证、公益寻人等项目中。阿里在区块链领域的布局，主要集中在电商以及延伸的金融领域，尤其是在商品供应链和物流方面。而百度区块链在资产证券化、版权登记、游戏等领域，都有重要的落地。

《每日经济新闻》记者打开拉勾网，搜索栏输入关键词“区块链”进行搜索，结果显示，招聘单位中除了传统的金融巨头、大型集团、金融科技公司，最吸引人的就是互联网巨头。

其中京东集团正在招聘的职位就有区块链研发工程师、区块链开发——分布式存储方向、区块链运维开发工程师、区块链全栈工程师、对等网路工程师等，最低月薪均超过15K，而对等网络工程师则是30K起，最高月薪可达60K。腾讯正在招聘的职位有区块链后台开发工程师、区块链web前端开发、腾讯云区块链高级产品经理等职位，最低月薪都超过18K。蚂蚁金服在招的职位有金融核心架构师、开发专家、高级测试开发工程师等，最低月薪超过20k。百度在招的职位有区块链产品社群运营等。

“过了上半年币圈这一波风波后，你又发现，BAT等又加大了马力，它可能会有更大的平台，也有更强的实力，包括我们本身的薪资，也是跟BAT持平，它会带来人才的竞争，这是链圈公司普遍面临的问题。”A先生对《每日经济新闻》记者说。

仅仅一年，区块链人才市场发生了翻天覆地的转换，显然，产业的竞争才刚刚开始上演。吹尽狂沙始现金，未来，也只有依靠核心技术人才、落地应用，区块链才能赋能产业，越走越远。

(责编：杨曦、仝宗莉)