原标题：阿玛尼中国“失宠” 老牌奢侈品正在失去年轻人市场？

阿玛尼中国“失宠”

中国两家老牌代理商不再开展阿玛尼新业务运营

在年轻人眼里如雷贯耳的国际品牌显得有些“老”了。

11月27日晚间，A股上市公司赫美集团(002356.SZ)宣布，其二级全资子公司上海欧蓝及二级控股子公司臻乔时装，拟与乔治·阿玛尼(上海)商贸有限公司(以下简称上海阿玛尼)签署《资产收购协议》。根据协议内容，上海欧蓝及臻乔时装累计拟以不高于2.1亿元的交易价格，将其所持有的阿玛尼品牌部分存货及相关固定资产出售给上海阿玛尼。其中，上海欧蓝2016年秋冬至2018年秋冬存货回购价值为6752.02万元，相关固定资产回购价值为4302.19万元；臻乔时装2018年秋冬存货回购价值为4451.08万元，相关固定资产回购价值为5488万元。

上述交易后，除在双方约定的过渡期及继续销售剩余阿玛尼品牌存货外，上海欧蓝及臻乔时装将不再开展阿玛尼品牌新业务运营。值得一提的是，因上述交易中有部分存货的购置时间超过1年以上，约定的交易价格略低于账面净值；同时，由于涉及对转让店面的员工进行离职补偿，故赫美集团此次交易预计会产生约2500万元的账面损失。对于旗下两家子公司此次“放弃”运营阿玛尼品牌，赫美集团表示，自公司收购上海欧蓝及臻乔时装后，阿玛尼业务运营并未达到预期成果，未给公司形成良好的经济效益，一定程度影响了公司对于国际品牌运营战略的布局和规划。

据了解，上海欧蓝号称是阿玛尼在中国大陆的首家代理商。根据公开资料，上海欧蓝在各地的百货公司和商场开设了代理的品牌专卖店80多家，其中就包括了65家不同品牌的阿玛尼店铺和5家阿玛尼的奥特莱斯折扣店铺。而臻乔时装同样是阿玛尼的老牌代理商。根据赫美集团2017年10月发布的收购公告显示，臻乔时装成立于2006年，公司在深圳、重庆、广州、成都、昆明、西安、哈尔滨等一线及省会城市从事阿玛尼旗下的六个系列品牌的代理销售业务。

对此现象有市场观察人士分析，这是由于中国消费者对奢侈品的需求发生了变化，在年轻一代人眼里，那些曾经如雷贯耳的国际品牌显得有些“老”了，从而导致中国代理商纷纷离开。

阿玛尼品牌创建于1975年。创始人Giorgio Armani曾是意大利时装的标志性人物，他所设计出的剪裁精良、造型挺括的西服套装成为当时繁荣经济的代名词。但时至今日，面对互联网时代和年轻一代消费者，阿玛尼显得有些“老”了。阿玛尼集团2017年全年财报数据和盈利预警，阿玛尼集团销售额同比下降7%至23.3亿欧元，营业利润下降5.4%至4.38亿欧元，净利润则大跌10.5%至2.44亿欧元。

(责编：杨曦、仝宗莉)