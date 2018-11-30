商务部：贸易投资机制成为G20重要的合作支柱

人民网北京11月30日电 商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在会上表示，经济全球化是大势所趋，全球自由贸易秩序和多边贸易体制应该得到有效维护。

G20峰会召开在即，此次峰会于11月30日至12月1日在阿根廷举行。高峰坦言，G20峰会机制发展十年来，在全球经济治理中发挥着重要的作用。2016年杭州峰会成功推动了G20从危机应对机制向长效治理机制的转变。目前，贸易投资机制已经成为G20重要的合作支柱。

高峰强调，当前，全球经济面临的风险挑战明显增多，特别是保护主义、单边主义给世界经济增长带来的不确定性，亟需各方合作应对。中方愿与主席国阿根廷以及其他各方一道，进一步加强贸易投资领域的合作，保持市场的开放，挖掘经济增长的新动能；进一步深化发展领域的合作，继续把落实2030年可持续发展议程作为重要的工作，帮助发展中国家更好地分享全球化的红利，共同促进包容、可持续的发展；进一步凝聚各方共识，支持多边贸易体制，维护全球自由贸易。

高峰指出，G20成员GDP占全球总量的86%，贸易额占全球的近80%。作为国际经济合作的主要平台，中国希望与各成员一起，继续展现凝聚力和行动力，就国际贸易等议题进行坦诚、深入、建设性的对话，努力推动取得积极的成果，为新形势下全球经济和贸易的可持续增长注入新的动力。对于此次G20峰会，中方希望各方能够共同努力，推动此次峰会达成积极务实的经贸成果，为构建创新包容的开放型世界经济、促进世界经济可持续增长做出积极的贡献。

(责编：李楠桦、仝宗莉)