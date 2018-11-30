原标题：网上买彩票包赚？又一大坑挖好了 有人几万打了水漂

网上买彩票包赚？又一个大坑挖好了，有人几万元打了水漂．．．

近日，河南省平舆县警方破获了一起特大电信诈骗案，打掉了多个利用网络彩票平台实施诈骗的团伙。

截至目前，警方已经捉获犯罪嫌疑人33名，查获涉案银行卡100余张，涉案资金300多万元。

河南警方破获特大电信诈骗案 涉案300多万元

今年年初，家住河南平舆的王某被一名陌生人加为好友。对方发给他一个网络彩票平台的链接，告知他因为掌握着平台内部的开奖号码，只要投钱就能稳赚不赔。抱着试试看的心理，王某当即投入了一百元。

受害人 王某：她告诉我怎么玩，玩了半个多小时，就多了一百块钱。

看到这么轻松就能赚钱，王某逐渐加大了投入。随后对方又告诉他一种更简单的赚钱方法，平台对于投入大额资金的会员会按一定比例返利，投入的钱越多，返利的比例越大。

受害人 王某：对方告诉我充上10000返3888，我充了2000块钱，她再给我充上3000。

将信将疑的王某又投入了2000元，并得到了平台承诺的返利，然而当他向外提取现金时，却被告知自己的账户已经被冻结。

受害人 王某：她告诉我，如果解冻就得付相同的资金才能把以前的资金解冻出来，我又充了钱。

让王某没想到的是，平台又以各种理由多次冻结王某的账户，每次冻结都需要王某再次往账户里充钱。在短短的四天里，王某先后向账号里充入了7万多元。

1月24日晚上，王某在打入最后一笔4万元后，发现账户里的钱全部消失，这时王某才发现自己上了当，随后他报了警。

追踪资金流向 警方摧毁诈骗团伙

接警后，平舆警方立即组成了专案组对案件进行调查。通过受害人提供的线索，警方对涉案的资金流向进行了重点追踪，并成功锁定了诈骗团伙所在的位置。

据受害人介绍，他每次向平台账号充值，是通过扫描二维码进行的，通过对二维码，警方发现了与之相关的支付宝账户。警方发现，这些资金转入账户后，就立即层层向下分解，最终汇入林某沐、陈某杰等四人的个人账户中。

通过侦查，警方发现了这4名犯罪嫌疑人在2018年春节过后，在福建的莆田和泉州两地建立了三个新的窝点，并且开始招募成员，实施诈骗活动。随后，警方对这些可疑的窝点进行了监控。

河南省平舆县公安局刑侦大队反诈中队中队长 滕有举：他会使用50到60个QQ号聊天，他们买了很多的支付宝，网站的支付宝，收款的、微信的，他们经常更换二维码。

2018年4月，河南、福建警方对这三个窝点同时进行了抓播，共抓获犯罪嫌疑人19人，团伙的主要组织者林某沐、陈某杰等4人也同时落网。然而警方在随后调取电子物证时发现了新的线索。

河南省平舆县公安局刑侦大队大队长 李刚：我们把他们的电脑关闭之后，再次打开进入网址的时候根本进不去。随后我们就问抓获的这些嫌疑人，他们供述说这些网址他们也操控不了。

据犯罪嫌疑人供述，这些虚假网络彩票平台的软件和域名都是由所谓的龙云投资团队提供，每个月他们还要向该团队缴纳另外一笔费用，用来对平台的数据进行维护。

根据犯罪嫌疑人提供的转账账户等线索，警方迅速锁定了团伙的三名成员，2018年8月，曾某荣等三人在广东落网。

河南省平舆县公安局刑侦大队民警 余品辉：曾某荣有一定的计算机基础，又在网上看了一些相关的资料，他在网上买一些源代码，把这些网络进行修改，做成网页发给诈骗作案人员。

诈骗团伙分工明确 层层设计诱骗受害人

据曾某荣供述，从2017年开始，他伙同曾某荣、曾某贤三人，先后将包装好的网络彩票平台售卖给多个诈骗团伙，随后，河南警方又赶赴江西、河南、广东、甘肃等省市抓获嫌疑人14人，摧毁诈骗窝点四个。

警方经过审讯发现，这些借助彩票平台实施诈骗的团伙分工明确，通过精心设计骗局操纵平台开奖结果，层层诱骗犯罪嫌疑人。

河南省平舆县公安局刑侦大队反诈中队中队长 滕有举：他们所谓的营销，就是像话务员一样，在里面聊天，然后拉人进去投资，一般都是通过用虚假的微信搞一些美女头像，聊感情、吸引受害人。

实施诈骗时，这些团伙利用社交平台加陌生人为好友，经过一段时间的试探后，开始推荐所谓的网络彩票平台。

河南省平舆县公安局刑侦大队民警 胡香深：一般是十多天之后，就是你在做什么工作，他就说我最近在玩彩票，挣了多少钱，然后把截图发给受害人，说你看我一天能挣一千多两千多。受害人一看挺挣钱的，一天都能进一两千块，也就心动了。

开始时，团伙成员修改平台的开奖数据，让受害人通过较少的投入获得一定的返利。受害人一旦尝到甜头，团伙成员就会一步步诱导受害人加大投资。

最后，团伙成员会以这些资金暂时无法取出为由，诱骗受害人继续在平台买卖彩票。通过操纵开奖数据，最终将受害人的钱财骗光。目前，该案件还在进一步审理侦办中。

(责编：杨曦、仝宗莉)