今晚24时油价将迎年内最大降幅 92号汽油重回"6元时代"

人民网北京11月30日电 （朱江）“本计价周期以来，国际油价呈现大幅下跌走势，且布伦特在近一年来首次跌破60美元/桶关口，受此拖累，变化率处于负值内连续深跌。今晚24时，新一轮成品油调价窗口将开启，成品油年内首个“三连跌”将落实，下周期下调或搁浅概率较大。”记者从多家社会监测机构获悉。

据卓创资讯测算，11月29日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-10.96%，对应汽油下调540元/吨，柴油下调520元/吨，折合升价92#汽油下调0.42元/升，0#柴油下调0.44元/升，加满一箱50L的92#汽油将节省21元；隆众测算，11月30日24时将下调汽柴油限价，每吨汽油下调540、柴油下调520元；金联创测算，截止11月29日，国内第9个工作日，参考原油变化率-10.43%，对应汽柴油预计下调490元/吨，最终信息以国家发改委正式通知为准。

卓创资讯成品油分析师戴田东表示，油耗方面，以百公里油耗在8L月跑2000公里的私家车为例，在下个调价周期开启之前的半个月内，私家车主出行成本将节约33.6元。

隆众成品油分析师李彦认为，本次调价是2018年第十次下调，也是有史以来最大的下调幅度，本次调价过后，2018年成品油调价将呈现“十三涨十跌一搁浅”的格局。

“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调的趋势，幅度在270元/吨左右。”李彦称，这样的幅度意味着，下一轮调价周期的下行趋势较为稳固。近期国际原油市场的弱势氛围并未消散，单日暴跌时有显现。

“卓创数据监测模型显示，“三连跌”后，汽油累计跌幅已达1425元/吨，折合升价92#汽油累计下调1.12元/升，柴油累计跌幅1375元/吨，0#柴油累计下调1.17元/升。”戴田东如是说。

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