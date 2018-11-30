统计局：11月份制造业PMI环比回落0.2% 处于临界点

人民网北京11月30日电 国家统计局今日公布数据显示，11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，11月制造业PMI主要有四个特点：

一是价格指数明显回落。受近期部分大宗商品价格下行等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点，分别为50.3%和46.4%，比上月回落7.7和5.6个百分点。

二是生产保持稳定，需求扩张减缓。生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。

三是制造业多数行业处于扩张区间。其中，食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业PMI位于52.0%及以上相对较高运行水平。

四是进出口景气度继续低位运行。新出口订单指数和进口指数为47.0%和47.1%，均持续位于临界点以下，表明在全球经济复苏放缓和贸易摩擦不确定性增加的影响下，近期进出口下行压力有所加大。

赵庆河表示，同时也要看到，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水平。

从企业规模看，大型企业PMI为50.6%，比上月回落1.0个百分点，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升1.4个百分点，小型企业PMI为49.2%，比上月下降0.6个百分点，中、小型企业PMI位于临界点以下。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，仍处于景气区间，表明制造业生产继续保持增长势头。

新订单指数为50.4%，比上月回落0.4个百分点，高于临界点，表明制造业企业产品订货量增速有所减缓。

原材料库存指数为47.4%，比上月回升0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存减少。

从业人员指数为48.3%，比上月回升0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量降幅有所收窄。

供应商配送时间指数为50.3%，比上月回升0.8个百分点，升至临界点以上，表明制造业原材料供应商交货时间加快。

表1 中国制造业PMI及构成指数（经季节调整）

单位：% PMI 生产 新订单 原材料 库存 从业人员 供应商配送时间 2017年11月 51.8 54.3 53.6 48.4 48.8 49.5 2017年12月 51.6 54.0 53.4 48.0 48.5 49.3 2018年1月 51.3 53.5 52.6 48.8 48.3 49.2 2018年2月 50.3 50.7 51.0 49.3 48.1 48.4 2018年3月 51.5 53.1 53.3 49.6 49.1 50.1 2018年4月 51.4 53.1 52.9 49.5 49.0 50.2 2018年5月 51.9 54.1 53.8 49.6 49.1 50.1 2018年6月 51.5 53.6 53.2 48.8 49.0 50.2 2018年7月 51.2 53.0 52.3 48.9 49.2 50.0 2018年8月 51.3 53.3 52.2 48.7 49.4 49.6 2018年9月 50.8 53.0 52.0 47.8 48.3 49.7 2018年10月 50.2 52.0 50.8 47.2 48.1 49.5 2018年11月 50.0 51.9 50.4 47.4 48.3 50.3

表2 中国制造业PMI其他相关指标情况（经季节调整）

单位：% 新出口 订单 进口 采购量 主要原材料购进价格 出厂 价格 产成品 库存 在手 订单 生产经营活动预期 2017年11月 50.8 51.0 53.5 59.8 53.8 46.1 46.6 57.9 2017年12月 51.9 51.2 53.6 62.2 54.4 45.8 46.3 58.7 2018年1月 49.5 50.4 52.9 59.7 51.8 47.0 45.3 56.8 2018年2月 49.0 49.8 50.8 53.4 49.2 46.7 44.9 58.2 2018年3月 51.3 51.3 53.0 53.4 48.9 47.3 46.0 58.7 2018年4月 50.7 50.2 52.6 53.0 50.2 47.2 46.2 58.4 2018年5月 51.2 50.9 53.0 56.7 53.2 46.1 45.9 58.7 2018年6月 49.8 50.0 52.8 57.7 53.3 46.3 45.5 57.9 2018年7月 49.8 49.6 51.5 54.3 50.5 47.1 45.7 56.6 2018年8月 49.4 49.1 51.8 58.7 54.3 47.4 46.7 57.0 2018年9月 48.0 48.5 51.5 59.8 54.3 47.4 45.2 56.4 2018年10月 46.9 47.6 51.0 58.0 52.0 47.1 44.3 56.4 2018年11月 47.0 47.1 50.8 50.3 46.4 48.6 44.3 54.2

(责编：杨曦、仝宗莉)