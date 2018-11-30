人民网>>财经

统计局：11月份制造业PMI环比回落0.2% 处于临界点

2018年11月30日09:12  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月30日电 国家统计局今日公布数据显示，11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，11月制造业PMI主要有四个特点：

一是价格指数明显回落。受近期部分大宗商品价格下行等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点，分别为50.3%和46.4%，比上月回落7.7和5.6个百分点。

二是生产保持稳定，需求扩张减缓。生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。

三是制造业多数行业处于扩张区间。其中，食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业PMI位于52.0%及以上相对较高运行水平。

四是进出口景气度继续低位运行。新出口订单指数和进口指数为47.0%和47.1%，均持续位于临界点以下，表明在全球经济复苏放缓和贸易摩擦不确定性增加的影响下，近期进出口下行压力有所加大。

赵庆河表示，同时也要看到，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水平。

从企业规模看，大型企业PMI为50.6%，比上月回落1.0个百分点，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升1.4个百分点，小型企业PMI为49.2%，比上月下降0.6个百分点，中、小型企业PMI位于临界点以下。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，仍处于景气区间，表明制造业生产继续保持增长势头。

新订单指数为50.4%，比上月回落0.4个百分点，高于临界点，表明制造业企业产品订货量增速有所减缓。

原材料库存指数为47.4%，比上月回升0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存减少。

从业人员指数为48.3%，比上月回升0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量降幅有所收窄。

供应商配送时间指数为50.3%，比上月回升0.8个百分点，升至临界点以上，表明制造业原材料供应商交货时间加快。

中国制造业PMI及构成指数（经季节调整）

单位：%

 

PMI

 

生产

新订单

原材料

库存

从业人员

供应商配送时间

2017年11月

51.8

54.3

53.6

48.4

48.8

49.5

2017年12月

51.6

54.0

53.4

48.0

48.5

49.3

2018年1月

51.3

53.5

52.6

48.8

48.3

49.2

2018年2月

50.3

50.7

51.0

49.3

48.1

48.4

2018年3月

51.5

53.1

53.3

49.6

49.1

50.1

2018年4月

51.4

53.1

52.9

49.5

49.0

50.2

2018年5月

51.9

54.1

53.8

49.6

49.1

50.1

2018年6月

51.5

53.6

53.2

48.8

49.0

50.2

2018年7月

51.2

53.0

52.3

48.9

49.2

50.0

2018年8月

51.3

53.3

52.2

48.7

49.4

49.6

2018年9月

50.8

53.0

52.0

47.8

48.3

49.7

2018年10月

50.2

52.0

50.8

47.2

48.1

49.5

2018年11月

50.0

51.9

50.4

47.4

48.3

50.3

中国制造业PMI其他相关指标情况（经季节调整）

单位：%

 

新出口

订单

进口

采购量

主要原材料购进价格

出厂

价格

产成品

库存

在手

订单

生产经营活动预期

2017年11月

50.8

51.0

53.5

59.8

53.8

46.1

46.6

57.9

2017年12月

51.9

51.2

53.6

62.2

54.4

45.8

46.3

58.7

2018年1月

49.5

50.4

52.9

59.7

51.8

47.0

45.3

56.8

2018年2月

49.0

49.8

50.8

53.4

49.2

46.7

44.9

58.2

2018年3月

51.3

51.3

53.0

53.4

48.9

47.3

46.0

58.7

2018年4月

50.7

50.2

52.6

53.0

50.2

47.2

46.2

58.4

2018年5月

51.2

50.9

53.0

56.7

53.2

46.1

45.9

58.7

2018年6月

49.8

50.0

52.8

57.7

53.3

46.3

45.5

57.9

2018年7月

49.8

49.6

51.5

54.3

50.5

47.1

45.7

56.6

2018年8月

49.4

49.1

51.8

58.7

54.3

47.4

46.7

57.0

2018年9月

48.0

48.5

51.5

59.8

54.3

47.4

45.2

56.4

2018年10月

46.9

47.6

51.0

58.0

52.0

47.1

44.3

56.4

2018年11月

47.0

47.1

50.8

50.3

46.4

48.6

44.3

54.2

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

推荐阅读

国际油价连跌七周 供求关系逆转　　　上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】

财经

山西违法倾倒钢渣事件21人被问责　　据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】

财经

工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司　　本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】

财经

基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23%　　《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】

财经

年底信用贷开打价格战 银行员工称“征信打印纸都不够用了”　　每年年底是贷款、融资的高峰期，也是银行、贷款中介冲业绩的“最后一小时”。 《证券日报》记者近日调查发现，多家银行通过降低利率揽客，并通过电话、短信等方式广泛招揽客户。与此同时，有贷款中介“免服务费”帮助银行完成任务，还有贷款中介…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved