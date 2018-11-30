统计局：11月份制造业PMI环比回落0.2% 处于临界点

人民网北京11月30日电 国家统计局今日公布数据显示，11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，11月制造业PMI主要有四个特点：
一是价格指数明显回落。受近期部分大宗商品价格下行等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点，分别为50.3%和46.4%，比上月回落7.7和5.6个百分点。
二是生产保持稳定，需求扩张减缓。生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。
三是制造业多数行业处于扩张区间。其中，食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业PMI位于52.0%及以上相对较高运行水平。
四是进出口景气度继续低位运行。新出口订单指数和进口指数为47.0%和47.1%，均持续位于临界点以下，表明在全球经济复苏放缓和贸易摩擦不确定性增加的影响下，近期进出口下行压力有所加大。
赵庆河表示，同时也要看到，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水平。
从企业规模看，大型企业PMI为50.6%，比上月回落1.0个百分点，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升1.4个百分点，小型企业PMI为49.2%，比上月下降0.6个百分点，中、小型企业PMI位于临界点以下。
从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，仍处于景气区间，表明制造业生产继续保持增长势头。
新订单指数为50.4%，比上月回落0.4个百分点，高于临界点，表明制造业企业产品订货量增速有所减缓。
原材料库存指数为47.4%，比上月回升0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存减少。
从业人员指数为48.3%，比上月回升0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量降幅有所收窄。
供应商配送时间指数为50.3%，比上月回升0.8个百分点，升至临界点以上，表明制造业原材料供应商交货时间加快。
表1 中国制造业PMI及构成指数（经季节调整）
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单位：%
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PMI
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生产
|
新订单
|
原材料
库存
|
从业人员
|
供应商配送时间
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2017年11月
|
51.8
|
54.3
|
53.6
|
48.4
|
48.8
|
49.5
|
2017年12月
|
51.6
|
54.0
|
53.4
|
48.0
|
48.5
|
49.3
|
2018年1月
|
51.3
|
53.5
|
52.6
|
48.8
|
48.3
|
49.2
|
2018年2月
|
50.3
|
50.7
|
51.0
|
49.3
|
48.1
|
48.4
|
2018年3月
|
51.5
|
53.1
|
53.3
|
49.6
|
49.1
|
50.1
|
2018年4月
|
51.4
|
53.1
|
52.9
|
49.5
|
49.0
|
50.2
|
2018年5月
|
51.9
|
54.1
|
53.8
|
49.6
|
49.1
|
50.1
|
2018年6月
|
51.5
|
53.6
|
53.2
|
48.8
|
49.0
|
50.2
|
2018年7月
|
51.2
|
53.0
|
52.3
|
48.9
|
49.2
|
50.0
|
2018年8月
|
51.3
|
53.3
|
52.2
|
48.7
|
49.4
|
49.6
|
2018年9月
|
50.8
|
53.0
|
52.0
|
47.8
|
48.3
|
49.7
|
2018年10月
|
50.2
|
52.0
|
50.8
|
47.2
|
48.1
|
49.5
|
2018年11月
|
50.0
|
51.9
|
50.4
|
47.4
|
48.3
|
50.3
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况（经季节调整）
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单位：%
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新出口
订单
|
进口
|
采购量
|
主要原材料购进价格
|
出厂
价格
|
产成品
库存
|
在手
订单
|
生产经营活动预期
|
2017年11月
|
50.8
|
51.0
|
53.5
|
59.8
|
53.8
|
46.1
|
46.6
|
57.9
|
2017年12月
|
51.9
|
51.2
|
53.6
|
62.2
|
54.4
|
45.8
|
46.3
|
58.7
|
2018年1月
|
49.5
|
50.4
|
52.9
|
59.7
|
51.8
|
47.0
|
45.3
|
56.8
|
2018年2月
|
49.0
|
49.8
|
50.8
|
53.4
|
49.2
|
46.7
|
44.9
|
58.2
|
2018年3月
|
51.3
|
51.3
|
53.0
|
53.4
|
48.9
|
47.3
|
46.0
|
58.7
|
2018年4月
|
50.7
|
50.2
|
52.6
|
53.0
|
50.2
|
47.2
|
46.2
|
58.4
|
2018年5月
|
51.2
|
50.9
|
53.0
|
56.7
|
53.2
|
46.1
|
45.9
|
58.7
|
2018年6月
|
49.8
|
50.0
|
52.8
|
57.7
|
53.3
|
46.3
|
45.5
|
57.9
|
2018年7月
|
49.8
|
49.6
|
51.5
|
54.3
|
50.5
|
47.1
|
45.7
|
56.6
|
2018年8月
|
49.4
|
49.1
|
51.8
|
58.7
|
54.3
|
47.4
|
46.7
|
57.0
|
2018年9月
|
48.0
|
48.5
|
51.5
|
59.8
|
54.3
|
47.4
|
45.2
|
56.4
|
2018年10月
|
46.9
|
47.6
|
51.0
|
58.0
|
52.0
|
47.1
|
44.3
|
56.4
|
2018年11月
|
47.0
|
47.1
|
50.8
|
50.3
|
46.4
|
48.6
|
44.3
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54.2
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