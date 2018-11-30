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统计局：11月份非制造业增长有所放缓 仍处扩张区间

2018年11月30日09:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月30日电 国家统计局今日公布数据显示，2018年11月份，中国非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点，表明非制造业增长有所放缓，但仍在扩张区间。

分行业看，服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升0.3个百分点，服务业扩张有所加快。从行业大类看，航空运输业、邮政业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数均位于56.0%及以上的较高景气区间，业务总量实现快速增长。道路运输业、餐饮业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于临界点以下，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为59.3%，比上月回落4.6个百分点，建筑业生产增速放缓。

新订单指数为50.1%，与上月持平，微高于临界点，表明非制造业市场需求总体保持稳定。分行业看，服务业新订单指数为48.9%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点以下。建筑业新订单指数为56.5%，比上月上升0.3个百分点。

投入品价格指数为50.8%，比上月回落4.1个百分点，仍位于临界点之上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续上涨，涨幅有所收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为50.3%，比上月回落3.1个百分点。建筑业投入品价格指数为53.9%，比上月回落9.1个百分点。

销售价格指数为49.4%，比上月下降1.8个百分点，落至临界点之下，表明非制造业销售价格总体水平有所下降。分行业看，服务业销售价格指数为48.8%，比上月下降1.9个百分点。建筑业销售价格指数为52.8%，比上月回落1.2个百分点。

从业人员指数为48.7%，比上月下降0.2个百分点，继续位于临界点以下，表明非制造业企业用工量有所回落。分行业看，服务业从业人员指数为47.9%，比上月微降0.1个百分点。建筑业从业人员指数为53.4%，比上月下降0.7个百分点。

业务活动预期指数为60.9%，比上月上升0.3个百分点，连续位于高位景气区间，表明非制造业企业对市场发展预期持续看好。分行业看，服务业业务活动预期指数为59.6%，比上月微落0.1个百分点。建筑业业务活动预期指数为68.3%，比上月上升2.3个百分点。

中国非制造业主要分类指数（经季节调整）

单位：%

 

商务活动

新订单

投入品

价格

销售价格

从业人员

业务活动

预期

2017年11月

54.8

51.8

56.2

52.8

49.2

61.6

2017年12月

55.0

52.0

54.8

52.6

49.3

60.9

2018年1月

55.3

51.9

53.9

52.6

49.4

61.7

2018年2月

54.4

50.5

53.2

49.9

49.6

61.2

2018年3月

54.6

50.1

49.9

49.3

49.2

61.1

2018年4月

54.8

51.1

52.7

50.6

49.0

61.5

2018年5月

54.9

51.0

54.2

50.6

49.2

61.0

2018年6月

55.0

50.6

53.5

51.1

48.9

60.8

2018年7月

54.0

51.0

53.9

52.0

50.2

60.2

2018年8月

54.2

50.6

54.3

50.9

50.4

61.4

2018年9月

54.9

51.0

55.6

51.5

49.3

60.1

2018年10月

53.9

50.1

54.9

51.2

48.9

60.6

2018年11月

53.4

50.1

50.8

49.4

48.7

60.9

中国非制造业其他分类指数（经季节调整）

单位：%

 

新出口订单

在手订单

存货

供应商配送时间

2017年11月

50.9

44.1

46.5

51.6

2017年12月

51.5

43.8

46.3

51.3

2018年1月

50.1

44.4

46.5

51.3

2018年2月

45.9

43.8

47.6

50.7

2018年3月

50.4

44.3

46.2

51.6

2018年4月

50.0

44.4

46.7

51.5

2018年5月

49.1

44.1

46.0

51.7

2018年6月

48.2

44.0

46.4

51.6

2018年7月

48.9

45.4

45.6

51.3

2018年8月

49.0

43.9

46.5

51.4

2018年9月

49.8

43.8

47.1

51.6

2018年10月

47.8

43.8

47.4

51.5

2018年11月

50.1

43.7

46.7

51.4

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
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