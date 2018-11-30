统计局：11月份非制造业增长有所放缓 仍处扩张区间

人民网北京11月30日电 国家统计局今日公布数据显示，2018年11月份，中国非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点，表明非制造业增长有所放缓，但仍在扩张区间。
分行业看，服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升0.3个百分点，服务业扩张有所加快。从行业大类看，航空运输业、邮政业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数均位于56.0%及以上的较高景气区间，业务总量实现快速增长。道路运输业、餐饮业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于临界点以下，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为59.3%，比上月回落4.6个百分点，建筑业生产增速放缓。
新订单指数为50.1%，与上月持平，微高于临界点，表明非制造业市场需求总体保持稳定。分行业看，服务业新订单指数为48.9%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点以下。建筑业新订单指数为56.5%，比上月上升0.3个百分点。
投入品价格指数为50.8%，比上月回落4.1个百分点，仍位于临界点之上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续上涨，涨幅有所收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为50.3%，比上月回落3.1个百分点。建筑业投入品价格指数为53.9%，比上月回落9.1个百分点。
销售价格指数为49.4%，比上月下降1.8个百分点，落至临界点之下，表明非制造业销售价格总体水平有所下降。分行业看，服务业销售价格指数为48.8%，比上月下降1.9个百分点。建筑业销售价格指数为52.8%，比上月回落1.2个百分点。
从业人员指数为48.7%，比上月下降0.2个百分点，继续位于临界点以下，表明非制造业企业用工量有所回落。分行业看，服务业从业人员指数为47.9%，比上月微降0.1个百分点。建筑业从业人员指数为53.4%，比上月下降0.7个百分点。
业务活动预期指数为60.9%，比上月上升0.3个百分点，连续位于高位景气区间，表明非制造业企业对市场发展预期持续看好。分行业看，服务业业务活动预期指数为59.6%，比上月微落0.1个百分点。建筑业业务活动预期指数为68.3%，比上月上升2.3个百分点。
表3 中国非制造业主要分类指数（经季节调整）
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单位：%
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商务活动
|
新订单
|
投入品
价格
|
销售价格
|
从业人员
|
业务活动
预期
|
2017年11月
|
54.8
|
51.8
|
56.2
|
52.8
|
49.2
|
61.6
|
2017年12月
|
55.0
|
52.0
|
54.8
|
52.6
|
49.3
|
60.9
|
2018年1月
|
55.3
|
51.9
|
53.9
|
52.6
|
49.4
|
61.7
|
2018年2月
|
54.4
|
50.5
|
53.2
|
49.9
|
49.6
|
61.2
|
2018年3月
|
54.6
|
50.1
|
49.9
|
49.3
|
49.2
|
61.1
|
2018年4月
|
54.8
|
51.1
|
52.7
|
50.6
|
49.0
|
61.5
|
2018年5月
|
54.9
|
51.0
|
54.2
|
50.6
|
49.2
|
61.0
|
2018年6月
|
55.0
|
50.6
|
53.5
|
51.1
|
48.9
|
60.8
|
2018年7月
|
54.0
|
51.0
|
53.9
|
52.0
|
50.2
|
60.2
|
2018年8月
|
54.2
|
50.6
|
54.3
|
50.9
|
50.4
|
61.4
|
2018年9月
|
54.9
|
51.0
|
55.6
|
51.5
|
49.3
|
60.1
|
2018年10月
|
53.9
|
50.1
|
54.9
|
51.2
|
48.9
|
60.6
|
2018年11月
|
53.4
|
50.1
|
50.8
|
49.4
|
48.7
|
60.9
表4 中国非制造业其他分类指数（经季节调整）
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单位：%
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|
新出口订单
|
在手订单
|
存货
|
供应商配送时间
|
2017年11月
|
50.9
|
44.1
|
46.5
|
51.6
|
2017年12月
|
51.5
|
43.8
|
46.3
|
51.3
|
2018年1月
|
50.1
|
44.4
|
46.5
|
51.3
|
2018年2月
|
45.9
|
43.8
|
47.6
|
50.7
|
2018年3月
|
50.4
|
44.3
|
46.2
|
51.6
|
2018年4月
|
50.0
|
44.4
|
46.7
|
51.5
|
2018年5月
|
49.1
|
44.1
|
46.0
|
51.7
|
2018年6月
|
48.2
|
44.0
|
46.4
|
51.6
|
2018年7月
|
48.9
|
45.4
|
45.6
|
51.3
|
2018年8月
|
49.0
|
43.9
|
46.5
|
51.4
|
2018年9月
|
49.8
|
43.8
|
47.1
|
51.6
|
2018年10月
|
47.8
|
43.8
|
47.4
|
51.5
|
2018年11月
|
50.1
|
43.7
|
46.7
|
51.4
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