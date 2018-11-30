中国税务部门绩效管理经验入选世界银行最佳案例

人民网北京11月30日电（记者孙博洋）世界银行近期发布全球公共部门绩效报告（以下简称《报告》），总结不同国家和地区政府推行绩效管理的主要特点和趋势，并遴选出值得借鉴的案例进行介绍，中国税务部门绩效管理经验入选最佳案例。

《报告》肯定中国税务部门自2014年以来，以绩效管理为抓手，持续提升行政管理效能，确保各项税收优惠政策精准落地、税制改革逐步深化、国税地税征管体制改革有序推进、税收营商环境不断优化等方面的系列做法与成效，对中国税务绩效管理工作给予高度评价。

始终坚持与时俱进 不断强化绩效管理顶层设计

《报告》指出，在推行绩效管理之前，中国税务部门5级机构，近80万干部职工，面临机构层级多、人员队伍大、落实工作难等诸多问题。

面对日益繁重的改革发展任务，经过广泛调查研究，中国税务部门决定推行绩效管理，并确立了“三步走”的总布局，即从2014年到2016年，一年试运行，两年见成效，三年上台阶。5年来，中国税务绩效管理指标体系始终坚持与时俱进，从试点1.0版到试行2.0版，从正式实施3.0版到升级运行4.0版、5.0版，直至集成优化推出6.0版。“横向到边、纵向到底、任务到岗、责任到人”的绩效工作格局逐步完善，促进税收现代化建设、推动税收改革发展的综合效应日益凸显。

强化绩效管理结果运用 形成行之有效的激励机制

科学有效的激励约束机制是确保制度得以充分发挥作用的关键。《报告》强调，中国税务绩效管理不仅为各级税务机关和全体税务干部提供了一套内容清晰、具体并可衡量的绩效考评指标体系，而且将考评结果运用于干部选拔任用、评先评优等方面，形成奖惩机制。

近年来，中国各地税务部门也在不断探索实践，结合本地工作实际，充分发挥绩效管理结果运用机制，以更好激发广大税务干部干事创业、担当作为。多省市税务部门已经在强化绩效管理结果运用方面积累了许多有益经验，积极效应得以不断释放。

强化技术支撑 不断提升绩效管理工作质效

《报告》认为，中国税务部门依托强大的信息平台，实现对考评数据的自动收集、过程监控和绩效评价，使中国国家税务总局能够追踪绩效指标的实施进度，确保各单位和每位干部都知道自身工作的短板和追赶的目标，彰显了绩效管理持续改进的核心要义。

在此基础上，近年来中国税务部门在运用绩效管理手段，深入推进各项重大改革，确保各项税收优惠政策落实等方面取得明显成效。比如，调查显示在2016年以来的全面“营改增”改革中，税务部门将各项改革任务迅速进行分解，在关键时间节点设置绩效指标，实施绩效水平监控，确保了这项重大改革能够在短时间内平稳落地。绩效管理带来税收工作的持续改进也改善了中国税收营商环境，中国纳税时间和纳税次数在不断压缩，纳税人满意度不断提升。

强化组织保障 绩效管理赢得税务干部广泛支持

组织保障是税务部门绩效管理不可或缺的组成部分。《报告》指出，通过在中国国家税务总局和各地税务部门设置绩效管理岗位，不断提升绩效管理的专业化水平。

世界银行全球公共部门绩效报告全称为《通过创新和机构协调提升公共部门绩效》，系世行首次发布的关于世界各国和地区实施政府绩效管理情况的报告，旨在总结不同国家和地区政府推行绩效管理的主要趋势及特点，提炼典型案例，为发展中国家提供借鉴参考。

《报告》全文近200页，分为“全球公共部门绩效的主要发展趋势”和“专题：政策制定和机构合作”两部分。其中“全球公共部门绩效的主要发展趋势”部分总结了近年来发展中国家政府绩效管理方面取得的积极进展和有益成果，在世行成员各提出5-10个备选案例的基础上，由世行组建专家团队对备选案例进行评分和排名，最终确定对包括中国在内的12个国家的15个典型案例进行经验推介。

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