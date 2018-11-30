纪念改革开放40周年国际税收研讨会在郑州举行

人民网北京11月30日电（记者孙博洋）11月29日，由中国国际税收研究会主办的“纪念改革开放40周年国际税收研讨会”在河南郑州举办。与会专家表示，四十年来，伴随着对外开放的逐步深化，我国的国际税收工作在吸引外资、促进我国企业“走出去”、维护国家税收利益等方面发挥了日益重要的作用。改革开放四十年来,我国国际税收事业的发展适应了对外开放不同阶段的需要，持续完善的涉外税收制度、覆盖主要经济体的税收协定网络以及国际税收合作的不断深化为我国深入推进改革开放发挥了积极作用。

中国国际税收研究会顾问王力回顾了改革开放以来，中国国际税收走过了从涉外税收发展阶段，到服务“引进来”与“走出去”并重战略的国际税收发展阶段，再到助推构建开放型经济新体制的大国税收发展阶段。国际税收作为国家税收工作的国际方面，面对新机遇和挑战，将进一步构建更具国际竞争力的税收制度、优化税收营商环境和加强国际税收合作，服务推动形成全面开放新格局，引领新时代税收现代化。

在主题演讲环节，福建省人大常委会副主任邓力平聚焦经济全球化，阐述了中国税收走向现代化、现代化的中国税收走向世界的辩证逻辑关系；国务院发展研究中心研究员倪红日分析了改革开放对中国国际税收工作的推动作用，以及中国国际税收面临的新机遇和新挑战；国家税务总局国际税务司副司长蒙玉英介绍了十八大以来，国际税收管理部门服务国家对外开放战略的主要做法和经验；海南省国际税收研究会会长苏筱华结合建设海南经济特区、海南自由贸易区（港）的实际需要，肯定了国际税收研究工作的意义和价值。

会上还举行了《中国国际税收40年》新书发布活动。中国国际税收研究会会长张志勇阐述了著书的初衷，全面回顾改革开放以来，中国从涉外税收到国际税收的发展历程，并对《中国国际税收40年》的总体结构和主要内容框架进行介绍，全书包括1个主报告和区域税收政策、产业税收政策、涉外税收管理、税收协定、国际合作、海洋石油税收、国际税收理论研究、国际税收展望等10个分报告。

与会专家表示，随着中国特色社会主义进入新时代，面对经济全球化进入新的发展阶段带来的机遇和挑战，未来我国的国际税收事业要在推动“一带一路”倡议，参与国际税收规则制订，加强国际税收合作与协调等方面将进一步深入推进，为构建对外开放新格局，构建“人类命运共同体”发挥更大的作用。

(责编：曹昆)