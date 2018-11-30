银联商务普惠金融见成效 “天天富”再获行业大奖

11月21日，由中国金融出版社主办的“中国金融品牌盛典暨中国金融年度品牌案例大赛”颁奖典礼在北京隆重召开，银联商务“天天富”普惠金融服务平台凭借精准“滴灌”小微企业以及在扶贫助农等领域的普惠金融实践成果，从200多份参选案例中脱颖而出，一举荣获“中融普惠”年度品牌案例特别奖。

当下，普惠金融已成为世界范围内的一项重要金融实践。“天天富”普惠金融服务平台自2013年成立至今，在为小微企业提供金融服务、助力实体经济发展的过程中，已逐步形成了独具特色的普惠金融服务模式和品牌。

作为我国实体经济发展的基础细胞，小微企业经常面临“难、贵、慢”的融资难题。“天天富”普惠金融服务平台深度契合小微企业对于小额临时性周转资金“小、快、灵”的需求特点，结合自身成熟的互联网技术、大数据风控等优势技术和资源，巧用“加减乘除”法，有效化解了小微商户融资贷款过程中的“拦路虎”，促使普惠金融服务水平和可获得性进一步提升。

结合多年积累的合作金融机构资源，银联商务通过“天天富”普惠金融服务平台，在百万商户以及银行、证券、基金、保理、租赁等40多家金融机构之间搭建起一条融资理财的“高速”通道，以“加法”拓宽金融服务宽度，为广大用户量身定制了包括POS贷、商业保理、联名信用卡、租赁等在内的多元化融资贷款以及理财等在内的一站式金融服务；运用互联网信息技术，“天天富”用“减法”简化金融服务的流程，将传统的融资理财等金融服务从线下全面迁移到线上，小微商户不需要任何抵押担保，仅凭POS交易流水等数据就能通过“天天富”APP在线申请最高达100万元的贷款，并且当天申请当天放款，随借随还，高效解决资金短缺难题；通过借势大数据、云计算等前沿技术，“天天富”在降低信息不对称、提高供需匹配性和服务可获得性、扩大金融服务覆盖面等普惠金融服务的质效上实现几何级“倍增”，用“乘法”提升了金融服务的质效；此外，“天天富”还用“除法”有效降低金融服务风险，通过大数据平台以及遍布全国各地一万多名客户经理的现场实地巡检等措施，从各个环节筑起金融风控的坚固防线。

扶小助微，践行普惠。银联商务“天天富”此次荣获“中融普惠”年度品牌案例特别奖，彰显出其普惠金融品牌价值持续释放的强劲势头。目前，“天天富”已为115多万中小微商户及个人用户提供了普惠金融服务，切实提升金融服务的可获得性，使众多商户以及个人成为普惠金融的实际受益者。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：曹昆)