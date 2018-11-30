原标题：山西国企国资改革全力转型提档加速

近年来，山西省上下以习近平总书记重要指示为指引，坚持以“非常之力、恒久之功”为衡量标准，进一步凝聚攻坚克难力量，奋力推动国企国资改革和转型发展。2018年是山西省国企国资改革的攻坚年，国企国资改革进入了全面的施工期。

山西省国资委主任郭保民表示，国企民企齐头并进，不仅是山西省委、省政府的战略意图，也是山西省属国企高质量发展的强烈呼唤。始终坚持“不求所有、但求所在”的发展理念，把混改作为推动改革的突破口，痛下决心破解国企“一股独大”的体制性矛盾。山西向民营企业、中央企业及省内外各类社会资本，以最大的决心和诚意，最大限度的开放股权，敞开合作大门。

转型发展 成效初显

在2018年5月3日召开的山西省属国企深化改革转型发展推进会议上，山西省委书记骆惠宁指出：“国有企业是转型发展的主力军，要用非常之力，下恒久之功，推进国企改革转型发展。”同时，楼阳生省长也提出明确要求：“要以‘人一之我十之，人十之我百之’的干劲，以钉钉子的精神，坐实各项工作，不能有虚功。”

目前，山西省国企国资改革已进入提档加速期，全面发力、多点突破、纵深推进的工作格局已经形成，具有“四梁八柱”性质的体制机制政策框架已经搭建，以改革增活力、破瓶颈、促发展的良好态势已经呈现，改革效应正在转化为企业效益和转型效能。

山西省属企业改革是国企国资转型发展的重要突破口，山西省国资委相关领导表示，目前山西省国企国资改革主要从顶层设计，考核引导，完善机制三个方面全面推进：

强化顶层设计，明确方向路径。目前，山西省已制定了省属企业一年，三年转型发展指标。通过三年努力，规划从2018年到2020年，山西省属国企煤炭先进产能比重由55.2%提高到70%以上；煤炭产业增加值占比由61.2%下降到49.4%；以制造业为主的非煤增加值占比由38.8%增加到50.6%，从而实现煤与非煤产业的历史性“结构反转”。

注重考核引导，多措谋划项目。没有规矩不成方圆。考核结果是检验转型发展成效的重要指标首先，要求“一企一策”签订转型“军令状”，对转型考核实行“四个挂钩”（省管骨干企业名单动态调整，企业领导人员薪酬，企业领导人任免，职工工资收入）；其次，引导省属企业紧扣发展前沿和市场需求转化科技项目，如组织参加北京国际科技展等；最后，引导企业扩大对外开放，如加大与中石油等央企的合作以及与上海等发达省市的对接力度等。

完善工作机制，解决突出问题。首先，山西省国资委成立转型项目建设年工作领导小组，明确转型项目谋划推进任务书，时间表和路线图；其次，建立省国资委领导包干联系重点转型项目台账，通过月度协调会等机制对省属企业谋划项目，解决难点，堵点。最后，把防范投资风险放在监管的主要位置。目前山西省已经制定了《省属国企投资风险管理办法》《省属国企违规经营投资责任追究实施办法》和投资负面清单，强化以“管资本”为主的投资监管体系建设，明确追责情形，推行决策终身负责制。

把国企国资改革和转型发展放到山西实现重大转折的大背景下看，山西经受住了重大考验、实现了重大转变、取得了重大成效。目前山西省省属企业的项目谋划力度不断加大，截至目前，山西省重大转型项目已达286个，总投资达到6966亿元；转型项目结构不断优化，从项目类型来看，转型项目突出，新兴产业，传统产业设计改造等产业类转型项目共203个，投资额3697亿元，投资额占比达到71%；项目建设进度不断加快，截止到2018年10月底，286个重大转型项目中在建项目数量达到241个，已累计完成投资785亿元，完成全年计划的83.8%；转型发展指标不断向好，截至2018年10月底，山西省属企业非煤产业实现增加值943.1亿元，占比44.4%，同比增长19.9%，快于煤炭产业15.9个百分点。

点面结合 多管齐下

据了解，近日，山西省国资委已公布了2019年—2020年的转型项目谋划情况。

2019年，山西省属企业围绕确定的转型目标，将谋划新增转型项目197个，总数达到483个，项目计划总投资将达8198亿元。其中，预计新兴产业类项目161个，总投资计划达到1933亿元；科技创新类项目19个，总投资75亿元；传统产业升级改造类项目186个，总投资达3265亿元；基础设施类项目117个，总投资预计2925亿元。

2020年，山西省计划在2019年谋划项目的基础上，新增项目138个，总投资4640亿元，主要集中在现代煤化工，文化旅游，环保，新能源，新材料，煤炭先进产能等领域。

对标一流戮力前行

山西把国企国资改革聚焦在引领性、基础性和关键性环节，必然会面临各种各样的挑战。郭保民主任表示，山西省国资委将深入贯彻落实省委第十一届六次全会精神和即将召开的省委经济工作会议精神，从五个方面强力推进山西省属企业转型发展。

一是坚持新的发展理念，咬定转型目标，指导企业坚决摆脱资源和路劲依赖，“横下一条心”培育发展新产业和新动能。山西省属国企将设立新产业、新动能公司，原则上采取混合所有制模式，引入至少五个股东，一步到位设立股份制公司，逐步扩大员工持股试点企业范围，促进山西省属企业全面提升核心竞争力。

二是下大力再谋划一批混改股权项目。坚持放开搞活，强力推动建投、汾酒、太钢等一般竞争类集团公司开展股份制改革，力求再引进资金和管理的同时，引入先进理念、核心人才和关键技术。

三是瞄准国内外行业领军企业，指导山西省属企业进一步对外合作力度，加强与央企和先进省市沟通对接，用开放、合作、共赢的姿态高起点谋划项目。

四是强化工作举措，全面梳理制约项目谋划、建设的堵点、痛点和难点，切实为企业排忧解难。完善督导工作方案，发挥监督，审计等协同作用，构建“督查一通报一整改一问责”闭关体系。

第五、加强党对山西省属国企转型发展的领导。扎实落实山西省委省政府关于国企转型发展重大决策部署，使之加快形成转型发展的生产力。

(责编：朱江、仝宗莉)