中建一局总承包公司举行2018年度党建区域联建

11月20日-22日，中建一局总承包公司在陕西西安举行2018年度党建区域联建。据了解，此次党建区域联建是总承包公司自2014年以来开展的第九次。该活动已经成为了总承包公司党建带工建、党建带团建和党建一体化、实现各业务线之间优势互补的重要载体，是聚焦公司党建工作实际、创新基层党建工作形式的重要途径，也是推进党建工作与生产经营深度融合、以高质量党建引领高质量发展的重要实践。此次活动主要有党建工作推进会暨第二届基层项目党支部建设论坛、公司中心组(扩大)会、第六届“先锋杯”篮球赛、第三届“金牌讲师”大赛。

党建工作推进会暨第二届基层项目党支部建设论坛的主要聚焦企业党建工作实际，以提升基层项目党建工作引领和服务生产经营能力为抓手，提升认知、创新方法，全面做好高质量党建引领高质量发展。会上，公司党委书记、董事长张浩做了题为《以基层项目党支部建设为发力点 全面提升企业党建工作质量 以高质量党建引领高质量发展》的讲话，公司党委副书记、总经理刘泽颁发《基层项目党建工作引领和服务生产经营案例选编》。论坛现场发布6篇案例，案例紧扣论坛主题“高质量党建引领高质量发展”，以“基层党建工作对生产经营直接带来实实在在的成效”为标准，从各基层党总支、党支部推荐的19篇案例中挑选出来的。案例发布后，参会人员深受启发，表示深刻直观的理解了党建工作是如何与生产经营深度融合的，也会将经验做法带回本项目，结合实际真正做到高质量党建引领高质量发展。

在公司中心组(扩大)会上，公司党委书记、董事长张浩讲法律课，公司党委副书记、纪委书记、工会主席唐行智进行了纪律建设和警示教育。

在公司第六届“先锋杯”篮球赛赛场上，参赛球员在紧张的工作之余，以最佳的竞技状态投入比赛，在球场上释放激情、挥洒汗水，充分发挥团队协作精神，赛出了总承包公司拼搏进取、永争先锋的精神风貌，同时也进一步激发员工干事创业的热情，推动公司的发展更上一个新台阶。与西北公司的友谊赛也进一步加深了兄弟单位间的沟通与交流。

第三届“金牌讲师”大赛，以“青年大学习”、青年讲堂和书香项目为载体，搭建青年员工学习、交流和展示的平台，全面提升青年员工的爱学习、善分析、会总结、能表达等综合素质，进一步挖掘公司各业务系统的青年人才，助力青年员工成长成才。

此次党建区域联建，集团公司监事会主席、党委常委、纪委书记、工会主席王希强，集团公司党委工作部/工会工作部/品牌管理部部长于震出席论坛及篮球赛闭幕式，总承包公司领导班子成员、副三总师、相关部门负责人，分公司党总支(支部)书记、总经理、副书记，项目党总支书记、党支部书记、党支部书记后备、项目总监、项目经理、副书记，陕西分公司班子成员，党务工作人员，篮球赛运动员、金牌讲师共计220余人参加活动。

(责编：白宇)