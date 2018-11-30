内蒙古阿拉善经济开发区税务局：当好民营企业“暖心人”

人民网讯（通讯员 王伟荣）内蒙古阿拉善经济开发区是内蒙古自治区十强工业开发区、高新技术产业开发区和全区第一批新型工业化示范基地，也是全盟民营企业的集聚区，2018年8月公布的内蒙古民营企业100强中，阿拉善经济开发区4家企业上榜。为助力开发区民营企业发展，进一步优化税收营商环境，充分展现新机构新作风，阿拉善经济开发区税务局认真查找服务民营企业税收方面存在的问题和短板，不断促进纳税服务举措的优化升级。

“走出去”“请进来”，打开服务“千千结”。开展 “问需”企业专项调研和“问需求 优服务”税企座谈会，问需、问难、问计于纳税人，围绕优化营商环境、落实税收优惠政策激发企业活力等方面内容进行了深刻交流探讨，了解广大纳税人的所想所盼，查找出工作中存在的不足，找准在服务过程中“痛点”“难点”“堵点”，提出有针对性整改措施，将征求的意见建议转化为实实在在服务成效，创造和谐的征纳环境。

树典型强征管，促进业务提质增效。该局将选树模范典型与税收宣传相结合，开辟了“美德善行 尽责圆梦”典型人物专栏，评选了干部身边的先进人物，以榜样的力量提升干部队伍的凝聚力、向心力和战斗力。加大干部教育培训力度，积极参与业务融合、文明礼仪培训，提高干部履职能力，提高服务的能力和水平。不折不扣落实各项税收优惠政策，大力推行首问责任、一次性告知、一站式办结等服务，不断扩大“最多跑一次”事项范围，以更大的决心很魄力全面推进税务机关作风建设，增强税收执法的公正性、透明度，不折不扣落实优惠政策，不断促进纳税服务举措的优化升级，让纳税人切身感受到新税务、新形象、新作为，切实增进纳税人的获得感、满意度。

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