“红包”落袋！个税改革实施首月减税316亿元

人民网北京11月30日电（记者孙博洋） 日前，记者从记者从国家税务总局了解到，个人所得税改革启动以来的首个申报期运行平稳，改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元。

据了解，个人所得税改革启动以来的首个申报期运行平稳，10月份发放的工资薪金所得和个体工商户取得的生产、经营所得已完成申报。数据显示，改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。在普遍减税的各行业中，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。

改革促进社会公平 更多惠及中低收入群体

据了解，本次个人所得税改革优化了税率结构，大幅拉大了中低档税率级距，改革红利更多地惠及中低收入人群。税务总局所得税司司长罗天舒介绍说，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。

数据显示，改革实施首月，工资薪金所得减税304.1亿元，减税幅度41.3%,工薪阶层普遍受益。

减税降负优化服务 民营企业发展再添动能

民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等诸多方面发挥了重要作用。据统计，民营经济贡献了60%以上的GDP，提供了80%以上的就业岗位，贡献了50%以上的税收。

数据显示，改革实施首月，民营企业员工少缴个人所得税164.5亿元，占当月减税总额的54.1%，减税幅度44%。

“从首个申报期的减税成效来看，民营企业减税总额和减税幅度都比较大，这将进一步激发民营企业内生动力，提高竞争软实力。”税务总局税收科学研究所所长李万甫介绍。

宸鸿科技（平潭）有限公司财务薛小芳对个税改革有深刻的体会：“今年10月份，我们公司全体员工缴纳个人所得税共0.71万元，比去年同期减少了52%，员工税减了，工作热情更高。”个税减少，让员工获利，更让企业安心，促成了企业和员工的双赢。

“个税新政落地后等于给员工间接涨薪，进一步带动了广大职工的工作积极性，从客观上说这也是国家在帮助企业创造更大的劳动价值。”华侨大学经济发展与改革研究院教授杨默如说。

据了解，各地税务机关还积极召开税企座谈会，开展民营企业大走访活动，为企业掌握个税政策提供帮助。在走访中，针对许多中小型民营企业财务人员流动性大，培训辅导难度大的问题，税务部门开展了“点对点”“一对一”辅导。

据悉，针对民营经济发展过程中遇到的税收“堵点”“难点”问题，国家税务总局对外发布《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，提出落实和完善政策，促进民营企业减税降负等5方面26条具体措施，通知明确2019年对民营企业等纳税人向税务机关报送的资料还将再精简25%以上。

减税降负，优化服务。在这场个税改革中，税务部门直面民营企业在个税申报中遇到的困难和问题，以更大力度、更优服务，提振了企业创新发展的信心，使企业员工尽享个税改革红利，有效助力民营经济发展壮大。

改革利好惠及各行业 激发经济发展内生力

今年以来，作为实体经济的主体，我国制造业发展整体稳中向好。

记者了解到，个税改革首个申报期，制造业员工个税减税规模达到58.5亿元，占本月减税总额的19.3%，这也是此次个税改革的一个显著亮点。其中，装备制造业是制造业个税中减税规模最大的行业，实现减税34.3亿元，占全部制造业减税额的58.7%。

中国社科院研究员张斌表示，制造业多数是劳动密集型企业，用工成本高，也是高收入人群集中的地方，降低税负，有利于推动制造业更好发展。

值得一提的是，缴纳个税较多的高端科技型人才成为了这次改革的重要受益者，不少企业通过提高奖金和薪金的方式留住人才，国家发放的个税礼包给这些企业负责人帮了一个大忙。

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