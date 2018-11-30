11月29日，由中国融资担保业协会（以下简称融担协会）与中国投融资担保股份有限公司（以下简称中投保公司）联合主办的“2018年中国担保论坛”在北京国投金融大厦举行。

国家发改委、工信部、财政部、银保监会，以及北京市金融工作局、经信委等部门领导应邀出席论坛。来自全国近70家担保机构和银行、保险、评级机构等相关行业代表，以及泛美担保协会、汉诺威再保险、首尔保证保险等国际同业组织和机构及相关媒体的200多位代表参会。论坛由融担协会会长，中投保公司党委书记、董事长兰如达主持。

今年正值中国改革开放40周年，也是中国担保行业创建25周年。为贯彻落实好党的十九大和全国金融工作会议有关精神，推动担保行业实现高质量发展，本届论坛以“服务小微三农，防控金融风险”为主题，通过主题演讲、专题演讲和对话论坛的形式，同与会者分享探讨担保业服务国家战略、服务小微三农、防控金融风险、推动行业持续发展的经验和成果。

开幕式上，兰如达指出，25年来，随着我国改革开放和社会主义市场经济的推进，我国信用担保行业从无到有，由小到大，行业规模不断扩大，取得了快速发展，在保障市场经济健康运行，促进社会经济发展等方面发挥了重要作用，已经成为我国社会信用体系建设的重要组成部分。

融担协会党委书记、专职副会长任彦祥表示，融资担保行业经过25年的发展，形成了净资产超过1.2万亿、担保能力超过10万亿规模的良好局面，在破解小微企业和“三农”融资难、融资贵问题，服务实体经济，促进大众创业、万众创新等方面发挥了积极的作用，成为我国社会主义市场经济体系不可或缺的重要组成部分。

银保监会普惠金融部主任李均锋在致辞中指出，经过25年的发展，融资担保行业建立了五大体系，分别为：初步形成了较为完备的制度规则体系；建立了中央地方各司其职的监督管理体系；建立了结构合理、竞争有序的结构体系；形成了丰富多样的担保产品体系；形成了多方共同支持的政策扶持体系。总结25年来走过的历程，李均锋认为主要有五条经验，一是融资担保机构要坚持服务实体经济、服务小微三农的初心；二是加强融资担保机构自身能力的建设是保持融资担保机构核心竞争力的内在要求；三是加大各级政府，特别是财政的支持力度是融资担保机构健康发展的有效支撑；四是银担双方进行良好的合作是推进解决小微企业融资难融资贵的重要推手；五是对融资担保机构实施有效的监管是保证融资担保机构行业稳健发展的关键

国家开发投资集团董事、党组副书记钱蒙表示，国投诞生于改革，成长于改革，壮大于改革。步入新时代，国投和中投保肩负起新的使命，在推动金融服务实体经济，促进金融和产业协同创新，防范、化解金融风险等方面，发挥更大更积极的作用，为推动经济社会持续健康发展做出更大的贡献。

国家融担基金有限公司总经理向世文指出，国家融资担保基金将通过再担保的业务合作，成为全国各级担保再担保机构的坚强后盾、坚定盟友，推动形成有组织的成体系的担保、再担保服务，增强担保、再担保的服务功能，更好地服务小微、三农企业的融资。

论坛期间，中投保公司发布了其成立25年来的首份社会责任报告，作为行业代表向社会交出一份社会责任答卷。

主题演讲环节，原国家发改委副秘书长范恒山，中投保公司总裁石军围绕“关于当前经济形势与下一步工作重点的一些看法”“现代经济体系下中国信用担保业的机遇与挑战” 2个主题发表演讲。泛美担保协会前主席、汉诺威再保险全球信用及保证险业务董事总经理彦·缪勒（Jan Mueller）结合汉诺威再保险公司的业务拓展情况和全球再保险的市场情况，就“再保险价值定位”的话题进行分享，给我国担保机构展业带来有益思路。

石军在演讲中指出，现代经济体系下，信用担保行业要坚守初心，践行国家战略，积极调整业务结构，主动适应监管，合规经营、持续发展；积极践行普惠金融，助力小微、三农发展，服务实体经济；主动拥抱现代金融科技，提升服务普惠金融的能力、效率和水平；有效发挥增信功能，支持企业增加直接融资比重；提升担保机构的风险管理能力,助力防范化解金融系统性风险；加强行业协同合作与信息、资源共享，增强行业发展合力。

专题演讲环节，五名国内担保机构代表就“担保服务小微、三农”“服务实体经济”“服务绿色发展”及“担保机构的风险管理与可持续发展”等专题发表演讲。韩国首尔保证公司代表结合韩国实际情况，作题为“保证保险的成功因素”的专题演讲，分享其经验和做法，为国内担保机构提供了有益思路和借鉴。

全国人大代表、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司董事长吴列进在演讲时指出，担保机构不能只讲风险不讲盈利，也不能一味强调利益，不强调社会责任，而是要在收益和风险之间找到平衡点，实现健康持续发展。他认为，现在融资担保行业到了天时、地利、人和的战略机遇期，各担保机构一定要找到适合自身特点的发展模式和风控模式，坚定地做好中小微企业融资服务的定位，服务实体经济，践行普惠金融。

中投保公司执行总裁李峰认为，随着绿色发展战略的深入推进，绿色金融需求必将越来越大，担保行业在创新绿色金融、共建美丽中国方面大有可为。中投保先后与世界银行、亚洲开发银行等国际组织合作，利用国外赠款和主权贷款，分别服务于中国能源服务企业发展和京津冀区域大气污染防治工作，取得了良好效果。李峰指出，中国担保业应积极学习国外先进的绿色金融理念与技术，争取国际金融机构的绿色专项资金，同时建设一支综合能力过硬的专业人才队伍，以及进行相应的人才储备，为绿色担保项目评估和运维提供专业技术支撑。

对话论坛环节，部分担保机构代表围绕“如何应用现代科技推动担保业务发展”和“担保机构如何更好的响应国家战略，服务小微三农和实体经济”两个话题进行交流。他们认为，金融科技的发展，有望解决小微企业融资难、融资贵的世界难题，担保机构要抢抓机遇，运用现代科技手段加强风险管理，提高小微三农融资效率，降低融资成本；担保机构要积极服务国家战略，围绕实现“服务小微三农，防控金融风险”的定位，在三大攻坚战中发挥更加重要的作用，为经济社会发展做出更大贡献。

中国担保论坛是国外内担保同行交流业务模式和管理经验的重要渠道，2000至2008年期间曾连续举办5届，在促进国内外交流合作、推进行业健康发展和社会信用体系建设等方面发挥了积极作用。本届论坛探讨担保行业在新时代新征程的发展机遇和路径，对于促进担保业积极服务国家战略，实现行业平稳健康发展具有重要的现实意义。

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(责编：朱江、仝宗莉)