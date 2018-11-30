中投保发布首份社会责任报告

日前，在“2018年中国担保论坛”举行之际，国内担保行业龙头企业中国投融资担保股份有限公司（以下简称中投保）发布了其创立25周年来首份社会责任报告。

担保机构经营的就是“信用”。中投保社会责任报告以立信、践信、聚信、秉信、铭信、筑信、笃信“七信”为主线，系统梳理了中投保在肩负使命创建担保行业、普惠金融促进经济发展、汇聚资源共建美丽中国、和谐发展惠及社会民生、守正出新完善治理体系、行稳致远拓展基业蓝图、担当作为永葆发展活力7个方面做出的努力和展现出的责任担当，为中国信用担保业更高质量发展提供了有益参考。

——推动国家信用担保体系建设，参与行业立法立规

报告显示，中投保成立于1993年，由时任国务院副总理朱镕基批示特例试办，是国内首家专业担保机构。经过25年的发展，公司已发展成为国内业务规模最大、产品种类和客户资源最为丰富、综合实力最强的专业担保机构之一，是中国融资担保业协会会长单位，也是国内唯一一家世界三大担保和信用保险联盟会员单位。

截至2018年6月底，中投保注册资本45亿元，资产总额达196.06亿元，拥有银行业务授信1115亿元。中诚信、联合资信等评级机构给予公司长期主体信用等级AAA。截至2018年6月底，中投保累计担保总额近5000亿元，共为2万多家客户提供了担保服务。

创办担保行业、构建社会信用体系，是中投保从创立第一天就肩负的历史使命。1998年，中投保在研究借鉴国外担保业发展经验的基础上，结合中国国情和自身实践，向时任国务院总理朱镕基和财政部、国家经贸委领导提交了题为《关于深化投融资体制改革，建立信用担保体系的思考》的报告，在国内首次提出国家信用担保体系建设的构想；创立和制定了中小企业政策性信用担保体系运行模式和操作规范，得到了国务院领导及有关部门的重视和关注，深刻影响和推进了全国信用担保体系建设。

为规范行业发展，中投保积极参与中国担保行业法律法规的立法、司法解释及担保行业管理办法的制定，为我国担保立法和专业信用担保制度的建立做出了独有的贡献。其中，在参与《中华人民共和国担保法》制定过程中，中投保首次提出“反担保”概念并被采纳，合计10余条建议被完全采纳。

——积极践行普惠金融，扎实服务实体经济

作为全国首家专业担保机构，中投保从业25年来，积极践行普惠金融，扎实服务实体经济，累计担保规模接近5000亿元。

中投保以支持小微企业、服务“大众创业万众创新”为坚定的战略目标，致力于破解小微企业融资难题，开创“政策性资金、法人化管理、市场化运作”模式，形成了六大服务中小微企业的融资担保业务模式并在行业内复制推广，25年来累计为21000多家中小微企业提供担保服务近4000亿元。

1999年5月，在上海市政府和财政局的大力支持下，中投保成立上海分公司，着力推动上海市小微企业融资担保业务发展。中投保上海分公司充分借鉴国际经验，结合上海市实际情况，以上海市财政出资的担保资金为依托，建立起社会化的小微企业融资担保体系，为上海市的小微企业提供了快速、便捷的贷款担保服务。自1999 年启动至2015 年底，中投保上海分公司累计实施担保贷款额480多亿元，累计担保项目2万余笔。按上海市财政原始出资4亿元的担保资金计算，累计贷款已经超过100倍。在政策性小微企业融资担保体系构建方面，该体系起到了重要的示范和引导作用。

1997年-1999年，在北京市政府指导下，中投保以股权投资方式参股了北京地区的两家骨干融资担保机构——北京首创融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司。通过派驻董事、监事，进行专业技术与管理输出，助力北京市搭建融资担保体系，为扶持中小微企业，促进“大众创业、万众创新”等做出了积极贡献。

2017 年2 月，中投保受三门峡市政府委托，与三门峡市中小企业担保有限责任公司（以下称三门峡担保）正式签订合作协议，通过输出专业人才、技术与管理，托管该机构的日常经营，并着力构建三门峡市政策性融资担保体系。经过一年半的实地托管，三门峡担保已审批担保项目总额度超过1 亿元，在当地“三农”扶贫、市政工程、新能源、装备制造等重点领域创建适合当地特点的业务模式，为改善三门峡市信用环境、改善金融资源配置、推动地方经济发展发挥了重要作用。

2017年，中投保创设了中投保“信易佳”电子保函平台，通过与电子招投标机构进行系统对接，实现数据交汇，目前已实现投标保函业务的全线上操作。客户在线申请凡通过审核的，中投保能够提供7×24小时在线秒开电子保函，具备电子签章、保函验真、扫码支付等功能。截至2018年9月底，平台已累计出具投标保函2677笔，累计服务中小微企业663个，累计为投标企业节约保证金近4亿元。电子保函的应用，有助于释放投标企业的沉淀资金占用，切实为中小微企业减负，经济社会效益十分显著。

在满足公共服务融资需求，支持地方基础设施建设方面，中投保利用业务优势，显著降低地方政府财政压力，收到了良好的经济效益与社会效益。

2017年，中投保为湖南长沙望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司发行“17铜官管廊债”提供担保，债券发行总额12亿元。发行人主体信用评级AA，此类地区对应发行利率水平在6%-8%区间。经中投保增信后，债券评级升至AAA，发行利率降至5.73%，对推进望城区经济发展和园区整体开发，加快产业聚合，发挥了积极作用。

截至2018年6月末，中投保公共融资类担保项目涉及全国18个省、市、自治区，63个地级市，累计承保规模超过1200亿元。

——引领行业产品技术创新，维护金融市场健康稳定

带着改革和创新的基因，中投保不断探索适应市场变化的体制机制和运营模式。2006主动加入国投集团，2010年引入中外6家股东完成混合所有制改革，2015年完成股份制改造并挂牌新三板。通过一系列的改革创新，中投保的治理体系和经营机制日益完善，企业活力和市场竞争力不断增强，担保业务创新和拓展能力始终居于国内行业领先地位，引领行业发展。

作为行业开拓者，中投保坚持与时俱进，不断推进业务、产品和领域创新。近年来，中投保积极将信用增进融入资本市场，大力发展直接融资担保业务，通过对债券、基金、信托计划、资管计划等直接融资产品提供担保増信的基础性服务，通过识别管理风险、化解处置风险、吸收缓冲风险等方式，充分发挥市场稳定器功能。

中投保自2008年起开始承做保本基金担保业务，累计承保规模超过1300亿元，截至目前无一例保本基金出现到期不保本的情况。通过设置有效的风险承担机制，保本基金担保业务充分起到了协助基金投资者防范风险的作用，发挥了保护投资者利益的稳定器功效。

中投保将信用增进引入到ABS融资模式中，帮助企业盘活存量资产、拓展融资渠道、降低融资成本。2018年8月31日，由中投保及旗下私募基金——中裕睿信（北京）资产管理有限公司，携手相关机构，为深圳市世纪海翔投资集团有限公司打造的首单“不依赖主体信用、长期限”的CMBN产品“深圳市世纪海翔投资集团有限公司2018年度第一期资产支持票据”在银行间市场成功发行。

目前，中投保构建了信用增进、资产管理和科技金融三足鼎立的业务架构，并形成了业务风险策略、业务准入标准、风险提示、全公司业务风险评估和项目风险排查等业务风险管理的常效机制，为社会提供了稳健、安全的金融产品和服务，在提升企业信用、改善社会信用环境、完善金融服务体系等方面发挥了积极作用。

——助力“三大攻坚战”，回馈社会民生

在积极防范化解金融风险的同时，中投保在服务污染防治、精准脱贫等方面也进行了一系列卓有成效的探索。

“世界银行/全球环境基金中国节能促进项目二期EMCo贷款担保计划”是中国政府与世界银行、全球环境基金共同实施的、旨在提高我国能源利用效率，减少温室气体排放，保护全球环境，同时推行合同能源管理模式，促进我国节能机制转换的国际合作项目。

中投保作为项目的执行机构，在2003年至2009年的 7年时间里，共完成合同能源管理节能担保项目148个，涉及EMCo企业42家，项目总投资90,997万元人民币，贷款本金57,372万元人民币，担保总额51,655万元人民币，节约标准煤59万吨/年，减排量38万吨碳/年。

该项目模式为世界银行赠款使用及支付方式开创了新的思路，得到了世界银行的高度评价，为其他发展中国家使用世界银行贷款提供了借鉴。

亚行贷款“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”是中投保践行绿色金融理念的又一典范。该项目是亚行目前在中国资金量单体最大的项目之一，贷款金额4.58亿欧元，期限15年，带动总投资规模将超过270亿元人民币。 本项目实施完成后，预计减少消耗4020万吨标准煤，减排855万吨碳，相应地减少排放烟气3800亿立方米，烟尘78万吨，二氧化硫51万吨，氮氧化物36万吨。项目的实施将较大地促进京津冀区域空气质量的提升，为实现区域低碳发展提供助力。

中投保积极贯彻落实国家扶贫攻坚战略部署，以及国投集团相关工作安排，积极研究构建风险共担的扶贫融资担保体系，解决地方龙头企业、合作社及农户的融资难融资贵问题，扶持带动地方特色产业发展，助力地方金融精准扶贫，为“国家脱贫攻坚战”铺好路、搭好台。

中投保总裁石军表示，中投保将以社会责任报告为平台，不断增进与社会各界的沟通互信，加强公司经营发展与社会责任的融合，持续提升社会责任管理和实践水平，为国家、为社会创造更大的价值。

中国人民大学商学院院长毛基业就中投保社会责任报告发表意见。他指出，中投保成立25年来，见证并引领了担保业的诞生、成长和发展，积极服务普惠金融、服务实体经济、建设美丽中国等国家战略，为社会信用体系和信用文化建设作出了积极贡献。他认为，中投保社会责任报告内容详实、案例丰富、诚意满满，展现了中投保在“立信、践信、聚信、秉信、铭信、筑信、笃信”7个方面的积极作为，客观、深入地呈现了中投保25年来对利益相关方的履责实践及成效，积极回应了社会期望和各方的关切，是一份富有特色、有价值、有情怀的社会责任报告。

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(责编：朱江、仝宗莉)