现代经济体系下信用担保的机遇与挑战

今年是改革开放40周年，也是国内首家专业担保机构——中投保公司创立25周年。经过20余年成长，我国信用担保业务规模不断扩大，产品种类和客户资源不断丰富，整体综合实力逐步增强，为社会信用体系和信用文化建设做出了积极贡献。

党的十九大首次明确提出建设现代化经济体系，已成当前社会各界普遍关注的重大问题。走进新时代，我国信用担保业将积极应对现代经济体系下的机遇与挑战，始终牢记使命，强化责任与担当，继续奋楫向前，为新时代中国特色社会主义伟大事业做出新的贡献。

信用担保业是现代经济体系重要组成部分

党的十九大报告指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”

现代金融是经济持续健康发展的血液系统，在现代经济体系中起核心作用。担保业是现代金融的延伸，是社会信用体系的重要组成部分，也是市场经济主体用于管理和分散信用风险的经济手段。从经济学角度讲，市场经济中普遍存在的信息不对称将造成市场交易双方的利益失衡，引发逆向选择和道德风险。信用担保通过自身的信用增级功能，能够有效减少市场信息不对称情况，降低交易成本，促使市场交易的顺利完成。

从国际上看，信用担保是一种通行的信用服务方式，是市场经济不可缺少的一项信用管理手段，其产品及服务领域不仅包括中小企业融资担保，还包括融资担保（直接融资担保和间接融资担保）、保证担保在内的上千个细分品种，具有巨大的潜在市场需求。

信用担保在深化金融体制改革方面大有可为，具体体现在：

（1）增强服务实体经济能力

信用担保能够贯彻国家政策导向，有效实现政府政策性目标，促进资金融通。融资担保是普惠金融体系的重要组成部分，对于发展普惠金融，促进资金融通，特别是解决小微企业和“三农”融资难融资贵问题具有重要作用。

（2）提高直接融资比重

信用担保机构能够发挥自身信用增级和风险管理功能，支持企业从间接融资向直接融资转变，提高直接融资比重，有效降低市场各方的交易成本，提高市场交易效率。

（3）激发金融市场活力

信用担保可以将增信功能嫁接到货币市场、股票市场、债券市场中去，激发金融创新活力，完善金融服务体系，促进现代金融业发展。

（4）防范化解系统性金融风险

信用担保能够发挥筛选过滤风险、处置化解风险、吸收缓冲风险的功能，有助于降低市场系统风险，防止风险事件发生后的导致的连锁反应和风险扩散，防范化解系统性金融风险。

（5）完善社会信用体系建设

信用担保业发展有利于促进全社会的信用体系建设。金融是现代经济的核心，信用是金融业的生命。信用担保将经济生活的最敏感区域作为切入点，可以直接使企业或个人提高信用观念，关注和重视自身的信用建设。

同时，也应注意到，信用担保的运用必须以经济的平衡稳定发展、合理的经济结构为基础，必须以完善的法律和制度规则作保障，否则，盲目扩大信用担保方式的使用范围和程度，可能会产生一系列不良后果。

我国信用担保业的机遇与挑战

（一）信用担保行业发展环境

1、政策环境。中央和地方各级政府大力支持，政策扶持力度持续向好。经过25年的发展，担保行业逐渐确立了监管制度，成立了行业协会，监管体系日趋成熟，有利于行业长远发展。今年以来，国家根据内外经济形势变化，适时调整经济政策，对担保行业提出了更高的要求。与此同时，国家融资担保基金的成立，为发展担保行业注入了新的力量。

2、经济环境。供给侧改革和经济转型升级，“双创”和推动民营经济发展，为担保机构提供了更加广阔的市场空间。但同时，在金融行业去杠杆背景下，债券违约事件时有发生，担保机构的展业风险增大。当前中小企业面临的困难，尤其是融资难、融资贵问题，也对信用担保行业提出了严峻的挑战。

3、社会环境。我国信用担保机构的展业环境不断改善，这体现在我国社会信用环境持续改善，征信体系日趋完善，国家对失信行为的惩戒力度加大，有关部门建立了联合惩戒和黑名单制度。与此同时，社会公众对信用担保业的认可度不断提高。

4、技术环境。互联网、大数据、云计算、人工智能等现代技术发展突飞猛进。金融科技为担保行业提供了更加科学的工具和更加广阔的展业空间，也为担保业务风险管理，提供了重要的技术手段。

（二）信用担保行业面临的机遇

1、服务普惠金融、绿色金融、服务实体经济、防控金融风险等国家战略的推进，信用担保处于前所未有的重要位置，行业发展进入战略机遇期，受各项利好政策的推动，融资担保业务规模有明显增长。

2、随着供给侧改革和产业结构调整不断深入，新经济业态出现和发展，催生了大量的金融需求，信用担保的业务拓展和创新空间增大，非融资类担保业务有所增加。

3、金融科技的迅猛发展，将给普惠金融发展注入强大动力，通过大数据的采集、分析、使用，可以更为有效地缓解中小企业、“三农”融资难题。

4、信用文化和社会信用体系建设持续推进，全社会信用意识和信用管理能力不断提高，中小微企业的内外部信用建设显著加强，失信行为的外部约束机制得到强化，担保业的展业环境逐步改善。

5、国家融担基金的成立，有利于进一步整合全国担保资源，完善国家融资担保体系，提高担保行业的整体效用；有利于推动我国整体融资担保业务规模的增加，有利于完善我国再担保体系建设。

（三）信用担保行业面临的挑战

1、受经济增长放缓及政策调控叠加的影响，现阶段融资担保业务风险增大，一些担保机构代偿率上升，机构经营面临更大压力，行业的风控体系和能力面临严峻挑战。

2、融资担保机构定位于普惠金融，保费低、收益低。一方面要支持小微企业发展，另一方面还要实现资产的保值增值，而担保机构的资本金运作手段有限，难以平衡好流动性、安全性、效益性，也制约着担保机构健康可持续发展。

3、我国担保机构放大倍数整体偏低，行业担保效用发挥仍有较大提升空间。一些地方政府对融资性担保机构进行了资本金注入，对开展小微企业和“三农”融资担保业务有一定的补贴和奖励，但并未建立系统的代偿补偿制度，这也制约了融资性担保机构开展业务的积极性。

关于信用担保业发展的思考与建议

现代经济体系下，信用担保行业要坚守初心，践行国家战略，运用现代科技和金融手段提升服务普惠金融水平和服务实体经济水平，加强风险防控，实现行业的健康可持续发展。

一是要按照监管条例及配套办法要求，积极调整业务结构，主动适应监管，合规经营、持续发展。

二是要积极服务国家战略，践行普惠金融、绿色金融的理念和要求，以信用增进为手段，助力小微企业、“三农”和“双创”，服务实体经济。

三是要主动拥抱现代金融科技，结合自身实际和业务特点，运用大数据、人工智能等技术手段，提升服务普惠金融的能力、效率和水平。

四是要有效发挥增信功能，支持企业增加直接融资比重，进一步激发金融活力，完善现代金融体系，提升信用担保服务实体经济水平。

五是要提升担保机构的风险管控能力，防止出现集中代偿，保障自身可持续发展；要充分发挥信用担保的风险缓冲和稳定器作用，助力防范化解金融系统性风险。

六是要加强行业协同合作和信息、资源共享，增强行业发展合力，推动行业健康发展。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：朱江、仝宗莉)