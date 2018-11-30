中投保以信用担保破题绿色金融

11月29日，以“服务小微三农，防范金融风险”为主题的2018年中国担保论坛在北京举行。论坛上，中国投融资担保股份有限公司（以下简称中投保）执行总裁李峰围绕绿色金融和担保机制作主题发言，引发了参会代表的广泛讨论。

党的十九大指出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国。近年来，国家积极构建绿色金融体系，支持和促进生态文明建设，但由于期限错配、信息不对称等因素，绿色金融发展还面临诸多挑战。信用担保作为现代金融体系的重要组成部分，能够通过保障绿色债权实现、降低市场交易成本、提高信用增级等，有效破解绿色金融难题，在促进生态文明建设中发挥重要作用。

据李峰介绍，中投保成立25年来，积极发挥自身的业务优势和资源优势，探索建立绿色投资担保机制，在节能环保领域默默耕耘。中投保于2003年和2017年分别与世界银行和亚洲开发银行建立合作，助力节能环保产业发展和京津冀地区大气污染治理，走出了一条具有投资担保特色的绿色金融 发展之路。

2003年，中投保接受世界银行和中国政府的委托，成为“世界银行/全球环境基金中国节能促进项目”（二期）EMCO融资担保计划的执行机构。由全球环境基金提供赠款作为担保风险准备金，中投保为符合合同能源管理要求的节能企业提供融资担保服务。中投保通过有效的风险控制措施，在实现为EMCo提供担保的同时，最大限度地保全担保风险准备金。在项目运行7年的时间里，中投保通过担保拉动全国12家银行及6家省级担保机构共同参与，带动总投资近10亿人民币，累计支持148个项目，项目覆盖了全国22个省市，节约标准煤59万吨/年，碳减排量38万吨/年。这种项目模式为世界银行赠款使用方式开创了新的思路，得到了世界银行的高度评价，为其它发展中国家使用世界银行赠款提供了有益借鉴。

2017年，由亚洲开发银行（以下简称“亚行”）、国投集团及中投保共同发起的“亚行京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”正式启动。中投保利用亚行主权贷款，通过金融机构转贷形式，综合利用多种金融工具，重点使用增信和投融资手段对资金进行专项运营和管理，建立绿色金融平台，以促进京津冀区域大气污染治理。该项目是亚行在中国资金量单体最大的项目之一，贷款4.58亿欧元，贷款支持期限可达15年，带动的总投资规模将超过270亿人民币。项目范围涵盖节能减排、清洁能源的推广利用、废弃物能源化利用、绿色交通等，重点支持当前重点地区和城市的煤炭消费减量替代工作。该项目实施将推动京津冀区域减碳4020万吨标准煤，减排855万吨二氧化碳，同时相应减少排放烟气3800亿立方米，烟尘78万吨，二氧化硫51万吨，氮氧化物36万吨，较大地促进京津冀区域空气质量提升。

李峰表示，中投保始终坚持国家倡导的绿色发展理念，在项目审批环节，对涉及高污染、高能耗的项目采取一票否决制。此外，中投保在总结世行和亚行项目经验的基础上，不断拓展低碳领域的担保业务，通过承做公共融资担保和综合性商业担保业务，累计提供了近300亿人民币增信支持，为我国各地区的环境综合整治、供水及污水处理、城市绿化等城镇化建设相关领域提供了有力的融资支持。

关于信用担保如何进一步发挥作用，践行绿色金融，李峰提出以下建议。一是加强对行业发展的引导。按照相关精神，在财税政策上给予担保机构优惠和扶持，鼓励担保机构积极开展绿色担保业务；加强行业指导，提高担保机构的绿色金融服务水平，在风险控制、技术分析、环境评估等方面为绿色担保项目的开展和运营提供专业化支持。二是分级设立绿色发展基金。依托中央政府强大的财力，设立国家绿色发展基金；有条件的地方政府与社会资本根据本地区实际情况，共同设立区域性绿色发展基金，实现中央与地方，全面覆盖与重点专项的统筹协调发展。三是广泛开展国际交流合作。积极学习国外先进的绿色金融理念与技术，提高自身的绿色金融服务能力；依托国家强大的信用能力，积极争取国际金融机构的绿色专项资金，充实绿色发展资金。四是加大专业人才培养力度。绿色金融对于担保机构来说是一个新的命题，除了担保业务能力，还涉及环境评估、社会效果评估等多个领域。开展绿色担保业务，亟待建设一支综合能力过硬的专业人才队伍，以及进行相应的人才储备，为绿色投资担保项目评估和运维提供专业技术支撑。

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(责编：朱江、仝宗莉)