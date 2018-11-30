为小微三农插上金融科技的翅膀

2018年，中国投融资担保股份有限公司（以下简称中投保）已走过25年历程。25年来，中投保认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，自觉履行央企社会责任，坚持金融服务实体经济的本质，以金融科技为抓手，走出了一条为小微企业提供灵活、便捷金融服务的创新之路，为小微三农插上了金融科技的翅膀。

为小老板们量身定制“灵芝快贷”产品

不用跑腿去网点，无需抵押，无须提供纸质资料，3分钟完成申请，10秒完成审批，就最高可贷到30万元，从而为自己的企业解燃眉之急。

这种“秒批”极速放款的体验，不是传说，而是已经真实发生的、专为小微企业和三农小老板们量身定制的金融服务创新产品“灵芝快贷”。

“灵芝快贷”是中投保联合上海浦东发展银行、芝麻信用管理有限公司，三方共同开发上线的企业信用贷款产品，为小微企业和三农提供便捷、高效的线上融资服务。

截至2018年10月末，“灵芝快贷”累计为小微企业担保规模44318.30万元，担保笔数5468笔；在保本金余额为41001.68万元，为一大批急需资金的小微企业主解了燃眉之急。

传统金融机构缺乏获取中小微企业信用状况的手段。这些小微企业不仅缺少优质抵押物，甚至缺少完整的财务报表，按传统手段评估不符合银行的贷款要求，这是导致小微企业融资难的重要原因。“灵芝快贷”，在信审手段上进行了突破与创新。

“灵芝快贷”只是中投保为小微企业和三农提供金融服务的一个典型代表，是其大量金融服务产品创新中的一个缩影。

作为我国首家全国性专业担保机构暨中国融资担保业协会会长单位，中投保近年来通过运用云计算、大数据等现代科技手段，为小微企业提供多样性、个性化的金融服务，为小微企业的健康发展提供了有力支持。

创新金融产品打通小微企业融资痛点

小微活，就业旺，经济兴。据统计，截至目前，我国约有7000多万户小微企业，分布在各行各业，贡献了60%以上的国内生产总值、50%以上的税收、80%以上的城镇就业岗位、65%左右的发明专利和80%以上的新产品开发。金融支持和资金保障，是激发小微企业活力、助推小微企业成长壮大的关键力量。然而，融资难、融资贵是制约小微企业发展的世界性、长期性难题。

不同于大型企业，小微企业融资需求具有显著的特征，周期短、金额小、频率高、时间急，而传统的融资方式、传统的金融服务手段难以从根源上解决小微企业融资的难题。近年来，我国不断出台政策支持民营和小微企业融资，取得了一定效果。但在外部因素和周期性因素叠加影响下，小微企业和三农发展融资难仍然是老大难。

近年来，中投保积极借助金融科技发展东风，深入挖掘小微企业融资难题的关键成因，持续创新科技金融业务模式，为助力解决小微企业融资难题进行了有益探索和尝试。

依托高手、借力打力。中投保与蚂蚁金服、恒生电子等大数据企业“大佬”，打造大数据风险防控体系，帮助小微企业降低融资成本。2015年，中投保与蚂蚁金服、恒生电子于共同发起设立“网金社”，成为国内首批具有互联网金融资产交易牌照的机构，该平台充分利用互联网信息传递快、开放度高的特点，有效缓解传统融资过程中信息不对称的问题，并且突破了传统交易中时间、地域的限制，省去了传统金融机构冗长的审批过程，降低小微企业授信评估成本，提高了融资效率，受到小微企业欢迎。据悉，网金社为进出口贸易企业开发了一站式融资付税的金融服务产品“付税宝”，通过在线自动化整合企业的日常经营数据、工商数据、海关工商税务等多维度数据，实现从授信申请、审批、放款、还款的全流程在线操作。据统计，仅2017年一年，付税宝业务放款总金额达3.41亿元，授信笔数近5000笔，服务了近300家中小企业客户。

针对投标企业的融资痛点，中投保采用“互联网+”理念，创新保函业务模式，创设了中投保“信易佳”电子保函平台，并于2017年5月上线。“信易佳”与各地电子招投标机构进行系统对接，实现数据交汇，实现投标保函业务的全线上操作。据悉，投标客户在线申请凡通过审核的，中投保能够提供7×24小时在线秒开电子保函，具备电子签章、保函验真、扫码支付等功能。2018年以来，平台已与多家公共资源交易中心平台及招标采购平台实现系统对接，方便投标企业在线办理业务。截至2018年10月底，“信易佳”已累计出具投标保函3351笔，累计服务中小微企业800多家，为投标企业节约保证金近4亿元。电子保函的应用，有助于释放投标企业的沉淀资金占用，切实为中小微企业减负，经济社会效益十分显著。

此外，中投保联合宁夏国投集团发起设立了“国投云贷”，依托互联网真实交易场景和金融大数据，为企业和个人提供在线信贷解决方案。截至2018年10月末，“国投云贷”已累计放贷规模11.91亿元，累计放贷客户达587944人，在贷本金余额为5.92亿元。

通过有效利用金融科技，中投保搭建一站式金融服务平台，提高小微三农融资效率，降低融资成本，为小微企业和金融机构的有效对接提供了更加安全的保障，解决了万千小微企业在融资方面的痛点，也赢得了社会的尊重和市场的回报。

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(责编：朱江、仝宗莉)