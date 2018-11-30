中投保25年普惠金融的探索与实践

11月29日，2018年中国担保论坛在京成功举行。来自担保行业的相关机构，围绕“服务小微三农，防范金融风险”主题，就行业如何更好服务小微企业、发展普惠金融等问题进行了研讨。作为论坛的主办方之一，中国投融资担保股份有限公司（以下简称中投保）成立25年以来坚持聚焦小微企业和服务实体经济，发展普惠金融，助力国家经济社会发展。

作为我国首家全国性专业担保机构，成立以来，中投保积极开展中小微企业融资担保业务，不断探索我国中小微企业融资担保模式，认真履行国家赋予的历史使命。在国家经济结构调整的大背景下，公司与时俱进，创新发展，致力于搭建地方专业合作平台，并积极研发市场化中小微融资担保模式，为全行业进行了有益探索和实践。目前，中投保已经形成了九大中小微企业融资担保业务模式，分别是：与上海市政府合作的受托担保模式、与北京市合作的股权投资模式、配合财政部开发的政府采购担保模式、与世界银行合作的节能环保担保基金运作模式、配合建设部开发的在工程中引入担保机制的工程保证模式、配合海关总署开发的小微企业快速通关的海关担保模式、小微企业投贷保结合业务模式、与地方政府合作的融资担保业务托管模式、小微企业电子保函模式。

（一）与上海市合作的受托担保模式

从1996年开始，中投保即与上海市财政局进行合作，就“如何建立社会化的小微企业融资担保体系”问题，进行了全方位的探索，并联合开展了小微企业贷款担保业务的尝试。为进一步推进和完善上海市小微企业融资担保业务的发展，在上海市政府和财政局的大力支持下，中投保于1999年5月在上海市成立中投保上海分公司。中投保上海分公司充分借鉴国际经验，结合上海市实际情况，以上海市财政出资的担保资金为依托，运用“政策性资金、法人化管理、市场化运作”的经营理念，建立起社会化的小微企业融资担保体系，为上海市的小微企业提供了快速、便捷的贷款担保服务。

图1 中投保上海市小微企业融资担保体系运行图

自1999 年启动至2015 年底，中投保上海分公司累计实施担保贷款额480多亿元，累计担保项目2万余笔。按上海市财政原始出资4亿元的担保资金计算，累计贷款已经超过100倍。该体系运行16年来，积累了丰富的受托担保经验，在扶持企业发展、促进经济增长、推进社会诚信体系的建设等方面发挥了积极作用。在政策性小微企业融资担保体系构建方面，该体系起到了重要的示范和引导作用。

（二）与北京市合作的股权投资模式

在北京市政府指导下，二十世纪九十年代末，中投保以股权投资方式参股了北京地区的两家骨干融资担保机构——北京首创融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司。通过派驻董事、监事，进行专业技术与管理输出。目前，中投保仍持有这两家担保机构的少量股份。

北京首创融资担保有限公司，成立于1997年底，其前身是中投保北京分公司，中投保派出人员进行管理和技术的输出。该公司成功实践了中投保创立的“政策性资金、法人化管理、市场化运作”模式，同时独创了“注册资本金+托管资金”的“双轨制”管理模式，累计扶持中小微企业逾两万家，担保金额过千亿元，是北京市中小企业融资担保的主渠道。

北京中关村科技融资担保有限公司，成立于1999年，成立前曾使用中投保的保函开展业务。该公司是北京市政府批准设立的国有政策性专业担保机构，是中关村国家自主创新示范区科技金融政策的重要实施渠道，也是北京市“瞪羚计划”、“展翼计划”等九大专项担保基金的主要承办机构。

（三）配合财政部开发的政府采购担保模式

2011年9月5日，财政部发布了《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号），决定在中央本级和北京等8个省（市）开展为期两年的政府采购信用担保试点工作。《通知》明确了由中国投资担保有限公司（后更名为中国投融资担保股份有限公司）作为中央本级和各试点地区的试点专业担保机构，开展政府采购中小微企业担保模式。中投保累计为282家企业提供政府采购担保服务，累计担保额12亿元，增加了小微企业参与政府采购的机会，提高了政府采购的质量。

（四）与世界银行合作的节能环保担保基金运作模式

2003年3月24日，中投保与国家经贸委签订了《世界银行/全球环境基金中国节能促进项目二期担保计划实施协议》，旨在提高我国能源利用效率，减少温室气体排放，保护全球环境，同时促进我国节能机制转换，具有鲜明的政策性特征。

中投保接受世界银行和中国政府有关部门的委托，作为项目执行机构实施担保计划，为符合合同能源管理要求的节能企业提供融资担保服务。在计划实施的6年中，中投保担保支持了148个项目，覆盖了全国22个省市；担保总额5.17亿元，是担保基金的3.44倍；节约标准煤58.99万吨/年，减排量37.68万吨碳/年。ESCO融资担保所支持的绝大多数项目无代偿解除，世行赠款最终原数保留，得到了世界银行的高度评价，并在其它发展中国家得到了推广。

ESCO贷款担保计划运作模式如下图所示。

担保申请

贷款

图2 ESCO贷款担保计划图示

（五）配合建设部开发的在工程中引入担保机制的工程保证模式

自2007年，中投保与建设银行合作开展全国范围内的分离式保函业务，并与兴业银行、招商银行等，为中小建筑施工企业开立投标、履约、预付款保函提供担保。中投保该类业务的累计承保额约50亿元，共为500多家中小企业客户提供了保函服务。

（六）配合海关总署开发的小微企业快速通关的海关担保模式

海关关税担保属于履约性质的担保业务，在国际上已比较成熟，我国关税担保业务具有较大的市场潜力。中投保早在2008年就参与了国务院法制办关于《中华人民共和国海关事务担保条例》的起草制定工作，并积极争取将担保机构纳入这一体系。2014年10月，海关总署印发了《关于专业担保机构参与海关税款担保业务试点工作的通知》。中投保获准在所有试点海关开展担保业务，成为国内首家具有开展海关关税担保业务资格的专业担保机构，也为国内同业引入了一个可开展的新担保业务品种。

2017年，中投保旗下科技金融平台——网金社联合有关机构共同在海关税费电子支付系统中开发了“付税宝”产品，即进口中小微企业全线上融资直付税款产品。企业使用“付税宝”，先支付关税再还款，融资门槛相对较低，企业无需提供抵押与担保。该模式依托大数据采集、征信及风控的方式，解决了中小微企业授信评估成本高、风险控制效果差等痛点，结合增信机构的增信能力和网金社的资金端优势，整体解决了通关中小微企业融资难、融资贵的问题。据统计，仅2017年一年，“付税宝”业务放款总金额达3.41亿元，授信笔数近5000笔，服务了近300家中小企业客户。

（七）小微企业投贷保结合业务模式

为践行国家创新驱动发展战略，探索股权和债权结合的融资服务模式，共同支持科技型小微企业创新发展，2015年12月，由中投保、启迪科技服务集团、北京银行股份有限公司、中加基金管理有限公司联合承做的中投保小微成长计划——启迪1号项目，举行了隆重的启动仪式。该项目高度契合国家“大众创业、万众创新”的政策导向，依托清华启迪科服多年科技园区运营经验，借助中投保担保业务经验，结合启迪科服和中加基金股权投资经验，设计多重风险分散渠道，通过债权投资和股权投资相结合的业务模式，帮扶高科技小微企业实现从科技研发、技术转移到公开上市，实现参与主体的互利多赢。该项目是中投保创新解决小微企业债权融资与股权融资相结合的有益尝试。

（八）与地方政府合作的融资担保业务托管模式

为推动全行业的持续健康发展，中投保积极发挥行业协会会长单位的作用，输出管理与品牌，协助各级政府和同业机构“重构融资担保体系”“重塑担保行业信用”“新建政府性担保机构”，成为全行业专业技术支持与咨询服务平台。目前中投保已与京、沪、冀、豫、鄂、苏等地有关部门对接了担保体系构建与整体托管合作,多次为行业协会和各地同业机构授课培训，在协助地方有序健康地扩大政策性担保规模等方面积累了经验。

2017 年2 月，中投保响应公司大股东——国投集团支持地方经济建设的号召，为推动河南省三门峡经济发展和转型升级，受三门峡市政府委托，与三门峡市中小企业担保有限责任公司（以下称三门峡担保）正式签订合作协议，通过输出专业人才、技术与管理，托管该机构的日常经营，并着力构建三门峡市政策性融资担保体系。托管期间，中投保派驻业务骨干，输出成熟的业务管理模式、风控标准和实践经验，招聘培养当地业务人员，建立内部各项规章制度；搭建与当地银行等金融机构的合作平台，建立风险共担机制；积极引入新的金融工具和资本运作手段，建立多元化的风控模式；中投保小微金融担保中心为其担保与资金运作项目提供专业论证意见，协助三门峡担保步入正常的业务运营轨道，成为了支持当地中小微企业发展的重要融资服务平台。经过一年半的实地托管，三门峡担保已审批担保项目总额度超过1 亿元，在当地“三农”扶贫、市政工程、新能源、装备制造等重点领域创建适合当地特点的业务模式，为改善三门峡市信用环境、改善金融资源配置、推动地方经济发展发挥了重要作用。

（九）小微企业电子保函模式

中投保采用“互联网+”理念，拓展保函业务新模式，创设了中投保“信易佳”电子保函平台，并于2017年5月上线。该电子平台与电子招投标机构进行系统对接，实现数据交汇，目前已实现投标保函业务的全线上操作。客户在线申请凡通过审核的，中投保能够提供7*24小时在线秒开电子保函，具备电子签章、保函验真、扫码支付等功能。2018年以来，平台已与多家公共资源交易中心平台及招标采购平台实现系统对接，方便投标企业在线办理业务。截至2018年9月底，平台已累计出具投标保函2677笔，累计服务中小微企业663个，累计为投标企业节约保证金近4亿元。电子保函的应用，有助于释放投标企业的沉淀资金占用，切实为中小微企业减负，经济社会效益十分显著。

截至2018年6月，中投保累计为25000多家客户提供担保服务近5000亿元，其中为21000多家中小微企业提供担保服务近4000亿元，取得了巨大的社会效益。鉴于中投保在服务小微企业、发展普惠金融方面作出的贡献，公司于2016年、2017年被连续评为“年度最具竞争力担保公司”，获得“2017 中国中小企业首选服务商”“2015年度中国最具影响力普惠金融服务提供商”等奖项。

二十五载风雨兼程，扶持小微企业一直都是中投保坚定的目标。新时代再出发，中投保将始终不忘初心、牢记使命，聚焦小微企业，服务实体经济，一如既往地践行普惠金融理念，让普惠金融之源头活水浇灌实体经济的土壤，助力小微企业茁壮成长，为中国经济社会发展做出更多的贡献！

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(责编：朱江、仝宗莉)