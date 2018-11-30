中投保25年发展变革的道与术

11月29日，以“服务小微三农、防控金融风险”为主题的2018中国担保论坛在京举行。走过了25个年头的担保行业，与中国市场经济改革共生，伴随着市场经济发展而不断成长、壮大，并在新时代被赋予新的使命。

信用担保是市场经济的产物，在国际上已有170多年的发展历史，业务体系、专业技术及相应的制度规范已相当成熟。而在我国，信用担保还很年轻，直到1993年，随着国内第一家专业担保机构——中投保公司的成立，国内担保行业才开始起步。

中投保公司全称中国投融资担保股份有限公司，成立于1993年，前身为中国经济技术投资担保公司，中投保肩负着国家赋予的创建担保行业的历史使命而创立。

从使命中走来

1992年，党的“十四大”确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标，我国从此开启了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的历史转折。1993年，国务院办公厅发布了《关于禁止行政机关为经济活动提供担保的通知》，禁止各级政府机关为企业融资活动提供经济担保。当时，中国市场经济改革逐步推进，国家信用开始从一般经济活动领域退出，在银行按商业化原则自主经营的情况下，由于缺乏相应的具有资格和实力的担保机构从事担保业务，企业融资面临着越来越多的困难。面对信用真空带来的融资难题，迅猛发展的经济形势对于建立崭新的、符合市场经济发展要求的社会信用体系提出了迫切的需求。

1993年7月28日，时任国务院副总理朱镕基就中国人民银行“关于财政部和国家经贸委共同组建中国经济技术投资担保公司的请示”做出批示，同意中投保公司特例试办。中投保公司从创立的第一天起，就担负起了国家和社会的重托及创办担保行业的历史使命。

1994年3月26日，是值得每一个中投保人铭记的日子。这一天，人民大会堂小礼堂人声鼎沸、热闹非凡，中投保公司在这里迎来了自己的开业典礼。一位副总理、两位委员长、四十七位副部长以上领导列坐在开业典礼的主席台上，这样的领导阵容放在当时绝对是“史无前例”的。正是在如此强大的领导阵容的见证下，26位来自国家机关的创业者怀揣着激情和梦想开始了他们的寻梦之旅，中投保公司正式宣告成立，中国担保行业由此起航！

肩负使命 为信用担保铸鼎铭信

作为中国第一家专业信用担保机构，创立之初的中投保公司所面临的困难超乎想象。多数员工不知信用担保为何物，一切从空白开始，没有制度，没有专业知识，有的只是肩上沉甸甸的责任和矢志不渝的事业追求。创业者们积极汲取国外经验，认真研究中国国情，边干边总结边提高，经过7年的摸索和实践，基本建立了较为完善的制度规范、业务体系和市场网络。这一切本是中投保巨大的无形资产，是公司的经营机密，但是中投保人又把这些毫无保留地推向社会，无偿地传授给同业者，极大地推动了中国担保行业的建立和发展。

勾勒信用担保体系框架

成立之初，刚从国务院机关两个部委走出来的中投保人，在国务院“特例试办”的政策特许下，承担起了信用担保“开路先锋”的重担，成为中国改革开放大潮中探索信用担保事业的开拓者。

对于刚完成身份转换的中投保人来说，他们创建的事业是一个新生事物，没有可套用的模式和经验，一切都是从零开始。于是，中投保公司在自身努力实践、积极探索的同时，将目光投向了担保业较为发达的国家。

在经济发达国家，现代担保业经过近一个世纪的发展，已经形成了成熟的担保种类、机构设置和运行机制，对于社会经济的发展起着巨大的推动作用。为了了解国外担保机构的发展和现状，学习和借鉴发达国家的成熟经验，中投保人抱着虚心学习的心态，在短短的七年时间里，不辞辛劳先后考察了日、韩、美、德、英、法、意等十几个国家的几十个担保、保险机构，引入并编译了《世界各国担保概况》《小型/微型企业担保基金操作指南》《合同保证》，并结合自身实践编著了《信用担保概论与实务》等书籍，创办了《中国担保论坛》刊物，成为正在起步阶段的我国信用担保业的重要文献资料，为公司自身发展和中国担保业发展奠定了扎实的理论基础，也为政府制定政策参考的重要依据。

中投保公司在学习借鉴、业务研讨和探索实践的基础上，结合我国国情，形成了构建我国信用担保体系的框架和设想，并于1998年向国务院呈报了《关于深化投融资体制改革，建立信用担保体系的思考》的报告，提出了建立我国信用担保体系的框架构想，创立和制定了中小企业政策性信用担保体系运行模式和操作规范，得到了国务院领导及有关部门的重视和关注，并在一定范围内进行了推广和实践。

中投保公司结合该思路分别与北京市、上海市政府有关方面就建立社会化的中小企业信用担保体系等问题进行探讨，并先后按照“政策性资金、法人化管理、商业化运作”的模式，在两市建立了联合开展信用担保的架构体系，分别成立了中投保上海分公司和中投保北京分公司，为两地率先在我国大规模开展专业化担保业务奠定了基础。中投保公司始终致力于解决中小微企业融资难题，将为小微企业提供融资担保服务，支持小微企业发展，视为我国担保行业建立之初的首要任务。经过长期的探索、实践和发展，中投保公司已经形成了丰富的中小微企业信用担保业务模式，包括：与上海市合作的受托担保模式、与北京市合作的股权投资模式、配合财政部开发的政府采购担保模式、与世界银行合作的节能环保担保基金运作模式、配合建设部开发的建筑工程担保模式、配合海关总署开发的小微企业快速通关的海关担保模式、小微企业投贷保结合业务模式、与地方政府合作的融资担保业务托管模式、小微企业电子保函模式。中小微企业客户数已占到公司客户总数的80%以上。

中投保公司创办25年以来，中国信用担保业从一种不被社会广泛理解、认可和重视的境遇中逐步摆脱出来，成为一个新兴的、初具规模和实力的行业。截至2017年末，全国融资担保机构达6743家，融资担保行业资产总额达14450.28亿元 。随着市场对信用担保需求的不断增加和多样化，信用担保领域越来越广泛，担保品种也不断增加，逐步发展到工程保证担保、商品交易履约担保、金融产品担保、个人消费信贷担保、商业票据担保、租赁担保、海关担保、政府采购担保、电子商务担保等商业性担保业务领域。

推动行业立法不遗余力

不以规矩，不能成方圆。一个行业想要获得规范、健康发展，必须拥有一套行之有效的行业法规与制度规范。担保行业建立之初，我国市场经济也处于初步构建阶段，当时我国尚未颁布规范担保行为和担保机构的专门法律法规，专业担保机构只能依据《民法通则》、《经济合同法》和《公司法》等开展业务和经营管理活动。

在担保行业法制建设过程中，中投保公司积极发挥自身特色，不遗余力地参与中国担保行业法律法规的立法、司法解释及担保行业管理办法的制定，为我国担保立法和专业信用担保制度的建立做出了贡献。

1995年6月《中华人民共和国担保法》颁布，并于当年10月1日开始实施，立法过程中中投保公司首次提出“反担保”概念并被采纳；2000年12月，最高人民法院根据《担保法》实施以来的司法实践，制定《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》，其中14多条条规定采纳了中投保公司建议；中投保公司参与了建设部制定的《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定》、《工程担保合同示范文本》等工作；与财政部及北京市财政局共同进行“论信用担保对政府采购履约风险的防范作用”的课题研究，与国务院发展研究中心金融研究所共同进行“金融产品担保”课题研究；深度参与了银监会《我国融资性担保体系建设研究》、《担保行业评价体系建设》等多个课题研究和制度起草工作。

搭建平台 让世界听到中国的声音

在担保行业形成初期，担保机构都处于业务摸索或创新研究阶段，在担保行业统一管理制度尚未建立的情况下，迫切需求搭建行业交流平台。作为中国担保业的开拓者，中投保公司在行业发展中始终处于领军地位，具有较强的行业影响力。中投保公司充分发挥这种影响力，积极创建担保行业国内外交流合作平台，促进行业发展。

1998年，在中投保公司的倡导和推动下，全国14家担保机构发起并召开了“1998年担保业务现状和发展研讨会”（福州），包括担保业务相关机构、国务院体改办、全国工商联等近50位代表和嘉宾出席。这是中国担保业第一次行业内交流会，这次会议的成功举办为之后形成定期行业交流机制和平台奠定了良好的基础。此后，自2000年至2010年，中投保公司每两年组织召开一次“中国担保论坛”国际研讨会，公司作为承办单位共举办了五届“中国担保论坛”国际研讨会，多次邀请美国、德国、意大利、瑞士、日本等世界重要担保及再保险机构参加，为促进担保机构间的交流与合作，提升中国担保业在国际业界影响，推动担保行业规范发展等方面发挥了积极作用。

在“2001年中国担保论坛”上，由中投保公司提议，14家专业担保机构发起，46家担保机构和中介机构共同缔结《上海协定》，并以该协定为基础建立了“中国担保业联盟”，致力于促进国内外担保机构的“经验交流、业务合作、行业自律、健康发展”；到2008年，联盟成员已发展到156家，成员机构已遍布全国近二十个省市自治区。联盟在促进担保行业发展、探讨行业自律和监管、交流业务经验等方面发挥了巨大的作用。其中，中投保公司承办的泛美担保协会2010年会在北京召开，标志着中投保公司和中国担保行业国际地位的极大提升。

中投保公司还创办了“中国担保网”和《中国担保论坛》杂志，成为行业、政府及有关机构获取相关信息的重要来源和技术交流的重要平台。公司与国际先进担保机构保持密切联系，并积极参与国际担保业组织，是泛美担保协会 (PASA)、美国保证与忠诚保证协会 (SFAA)、国际信用保险与担保协会 (ICISA)、美国保险监督官协会 (NAIC)等组织的会员，成为我国担保行业对外交流与合作的重要窗口和纽带。

2013年2月20日，经民政部批准，中国融资担保业协会正式登记成立，中投保公司作为主要发起人当选为协会首任会长单位，并于2017年成功连任。

主动变革 走市场化发展之路

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一家企业永葆活力的源泉。中投保人一直坚信，唯有主动变革才能适应日新月异的时代和行业发展要求。纵观中投保公司发展历程，就是一个主动变革、积极创新的过程。

中投保公司成立之初，是部委所属企业，以促进科技成果转化和企业技术进步为宗旨，属于典型的“政府任务型”企业。当时《担保法》尚未颁布，公司属于非银行金融机构，业务范围较广，承保了“东药”等一批大额信用担保业务；先后投资了多家子公司和参股公司；开展了较多的外汇贷款、本币拆解和委托贷款等金融业务。

1997年，金融危机席卷亚洲，打破了亚洲经济急速发展的繁荣景象，亚洲一些经济大国的经济开始陷入萧条。受外部环境及前期业务风险积累和显现的影响，中投保公司经营出现了困难：金融业务受阻，担保业务出现代偿，对外投资业务风险开始暴露，逾期代偿资金及不良资产大量增加，计划经济的惯性思维和经验的缺乏将公司卷入了腥风血雨。刚刚完成初期沉淀，正欲展翅高飞的中投保公司仿佛遭到了当头棒喝，公司进入了最艰苦的一段时期。

面对严峻形势，中投保公司于1997年召开了全员参与的业务大讨论，在战略定位、发展方向上统一了思想，确定继续坚持以担保为主业，积极探索以国家财政为支撑的中小企业担保体系建设，加大力度谋求国家在担保基金上的支持。1998年公司在研究和讨论成果基础上，向国务院呈报了《关于深化投融资体制改革，建立信用担保体系的思考》的报告，并在相关部门的支持下，将这一模式在北京和上海进行试点推广。

进入21世纪，中投保公司在多次业务大讨论的基础上，制定了“2000-2002年改革和发展纲要”，进一步明确以“改革管理体制和机制，建立现代企业制度”为目标推进改革，基本建立了现代企业的制度框架。这一时期，公司在中小企业政策性担保体系建设、开展政策性担保业务、完善政策性担保业务模式上取得了显著成效，同时商业性担保业务开始起步。

在基本完成国家赋予的创办担保行业的历史任务的新起点上，随着市场经济的深入推进，中投保公司根据市场环境和自身情况不断调整和转型，逐步确立了全面市场化的发展目标，主动寻求变革，在变革中寻求突破。2003-2006年，面对比较好的宏观环境，公司抓住机遇，以第二个三年发展纲要为指导，以实现市场化转变和提升公司商业价值为目标，积极推进业务、管理和机制创新，经济效益明显增加，公司业务管理水平、市场化影响力极大提升，基本完成了由“政府任务型”向“市场导向型”的转变。

为了打破资本瓶颈，实现担保事业的进一步发展，中投保公司，以主动式重组开启了央企兼并重组的先例，成为国投集团成员企业。2006年底，中投保公司成功完成增资改制工作，整体并入国家开发投资公司。国投集团向中投保公司注入资本金23.355亿元，注册资本金变更为30亿元人民币，为中投保开辟了广阔的天地。

高瞻远瞩的担保领航人从不缺乏变革的勇气和决心，在国投集团的大力支持下，中投保公司又一次启动了混合所有制改革工作，在体制改革方面走在了国有企业改革的前列。历时2年零3个月，中投保人以坚韧执着的信念，战胜了困难与波折，2010年，成功引入建银国际、中信资本、鼎晖投资、新政投、金石投资和国投创新6家股东，改制为中外合资企业。通过向投资人增发注册资本，中投保公司注册资本金由30亿元人民币增加到45亿元人民币，公司发展空间得到进一步拓展。合资改制的成功，有效缓解了国有资本的单一性与中投保公司市场化目标之间的矛盾。通过引进外部投资者，中投保推进公司整体改制，实现股权多元化，完善公司治理，建立起更加市场化的经营管理、员工激励、绩效考核等机制，为公司的持续健康发展奠定了机制基础。 此外，引入国际投资者可以实现中投保公司与投资人各方之间技术、资源、能力的互补与综合优势，也有利于中投保公司借助其客户资源和营销渠道进入国际市场，为未来拓展国际业务平台，并形成国际化风险分散机制奠定了坚实的基础。

2015年，随着新一轮国企改革大幕徐徐拉开，新三板已然成为国有企业提高资产证券化水平的新平台，与时俱进的中投保人也将目光聚焦到了新三板市场。2015年5月，中投保董事会正式批准公司开展改制及新三板挂牌。中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》指出：“要大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团整体上市。主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业，原则上都要实行公司制股份制改革，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实行股权多元化，国有资本可以绝对控股、相对控股，也可以参股，并着力推进整体上市。” 国家一系列政策的支持，极大地鼓舞了正紧锣密鼓开展股改和挂牌工作的中投保人。经过半年多的努力， 2015年12月15日，中投保公司正式登陆新三板，成为挂牌新三板的第一家央企直接投资企业。新三板的成功挂牌将进一步增强中投保的发展基础和承载能力，为其加快市场化布局开启了更加广阔的平台和空间。

开拓创新 以信用担保促进经济社会发展

创新一直是中投保公司发展的动力源泉。自成立之日起，中投保公司就以业务创新为立足之本，始终保持较高比例的业务研发投入。经过长期的担保业务研究和实践，中投保公司在担保业务方案设计、担保业务体系建设和担保基金受托管理、运作等方面积累了宝贵经验，取得了丰硕成果，担保业务创新和拓展能力始终居于国内领先地位。

中投保公司坚持以市场为导向，持续加强领域、产品和创新，业务稳步增长，市场影响不断扩大，总体实力持续增强。目前，中投保公司担保业务已扩展至金融产品领域、建设工程领域、贸易流通领域、政府采购领域、司法领域、受托及其他领域，形成了丰富的业务品种和业务条线。

中投保公司充分发挥信用担保的特点和优势，积极参与金融产品探索、开拓与创新，为完善金融服务体系做出了积极贡献。2005年，中投保公司承保了某上市公司的要约收购业务，为收购方向除收购方以外的所有持股人提供收购履约担保，这是国内第一单由第三方专业担保机构为“上市公司要约收购”提供的担保；2007年初，中投保公司与有关机构合作共同推出了国内首单“银信保”合作的结构化证券投资信托计划，中投保公司为信托计划优先级投资人提供本金和固定回报风险保障，成为国内结构化保本投资产品金融担保的最早尝试；中投保公司充分发挥专业担保机构的信用增级和风险管理功能，通过将专业担保引入债券、基金及银行间交易市场，有效降低市场各方的交易成本，激发金融创新积极性，促进金融市场健康快速发展。

此外，在中国城镇化进程不断加快的背景下，中投保公司按照国家积极稳妥推进城镇化的发展战略，在支持公共事业和基础设施建设融资方面发挥了积极作用。“城投债”是地方政府投融资平台作为发行主体公开发行的企业债券，募集资金多用于地方基础设施建设或公益项目。随着2007年银行退出债券担保领域，城投债进入短暂的“冰冷期”，发行增信面临巨大的创新压力。中投保公司充分发挥自身担保业务优势和特点，创造性地通过承做“城投债”担保业务积极推动新型城镇化建设。经过十年的探索与发展，中投保公司承做的公共融资项目募集的资金，大部分投向地方市政道路、桥梁、地铁、水治理等基础设施建设，以及保障房、开发区的建设等，真正用于扩内需、保增长，为改善民生、造福百姓、推动经济社会发展做出了积极贡献。

抱诚守信 铸就中国担保第一品牌

担保机构经营的是风险，出现风险暴露甚至发生代偿难以完全避免，而面对代偿能否按期履行契约才是对担保机构真正的考验。自成立以来，历经亚洲金融危机、资本市场、房地产市场调整的中投保公司，始终坚持信誉至上，以诚相交、以信为守，恪守诚实守信的商业道德，以责任和担当积极履行契约精神。公司成立25年来，无一笔违约记录，为社会提供了优质的增信产品和服务，打造了中国担保行业第一品牌形象。

受国内经济下行对实体经济的影响，由于钢材贸易商粗放经营、过度融资，金融服务机构风险控制不到位等因素的共同作用，2012年，钢材贸易商发生大面积资金链断裂，逐步演化成区域性、系统性风险。中投保公司承做10年来未发生代偿的钢贸业务也未能幸免，从零星代偿发展到大面积代偿，出现了系统性风险。

面对风险代偿，中投保公司严格恪守契约精神，积极与相关金融机构坦诚沟通，主动履行担保责任，并积极开展后续的风险处置化解工作。钢贸业务风险显现以来，中投保公司迅速启动应急机制，按照“主动管理、立足化解”的策略，建立了应对市场、快速反应的决策机制，千方百计加大风险处置和化解工作，最大限度地保全了公司资产。

中投保公司在系统性钢贸风险中经受住了考验，在市场中所展现出来的对契约精神的恪守和对担保责任的担当，使中投保的品牌形象和美誉度得到了大幅提升。当年，银行及金融机构对中投保公司的授信额度不但没有减少，许多机构反而纷纷增加了与公司的业务合作。

中投保的风险处置化解能力在实战中得到了历练，风控意识和理念有了质的提升，公司面向未来发展的承载能力显著增强。公司主体信用评级保持AAA水平，先后荣获“最具竞争力担保公司”、“明星新三板企业奖”、“最佳公司治理奖”、“新三板挂牌金融行业最具投资价值奖”等多个奖项，市场信誉和品牌影响力持续增强。

扬帆再启航 续写中国担保业新篇章

25年前，中投保人怀揣梦想，凭借坚韧不拔、永不言败的精神，攻坚克难，从无到有地创建了担保行业，开创了一段荡气回肠的创业传奇！25年循名责实，从起誓盟信到举鼎拔山 ，“一言九鼎”、以诚相交、以信为守已深植于每一个中投保人的心中。在狼烟滚滚、群雄逐鹿的金融市场上，中投保人秉着矢志不渝的事业追求和坚忍不拔的信念，众志同德，锐意进取，谱写了一曲中投保探索发展的华彩乐章！

立足新的起点，中投保公司构建了信用增进、资产管理、科技金融“三足鼎立”的业务架构，以信用增进为手段，以资产管理为核心，以科技金融为渠道，致力成为市场领先的以信用增进为特色的投融资服务集成商。面向未来，中投保公司将继续秉承“以人为本、信誉至上、适应变化、和谐发展”的经营理念，积极服务国家战略，大力拓展普惠金融、绿色金融等领域，为国民经济和社会发展贡献力量。

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(责编：朱江、仝宗莉)