中投保25年抱诚守信发展实践

11月29日，2018中国担保论坛在京举行。时值改革开放40周年，中国担保行业成立25周年，70余家担保机构及相关行业代表围绕“服务小微三农，防范金融风险”的主题共同探讨现代经济体系下信用担保的角色定位和发展路径。

25年前，随着社会主义市场经济体制改革的推进，以中国投融资担保股份有限公司（以下简称中投保）的成立为标志，中国担保行业肩负着填补市场经济领域信用空白、完善社会信用体系的历史使命，开启了艰难曲折、波澜壮阔的发展历程。经过25年的发展，担保行业已经成为纾解小微企业融资难题、服务普惠金融的重要行业，成为我国社会信用体系和信用文化建设的重要组成部分，为促进社会经济发展做出了积极贡献。

1993年12月，为了推进适应市场经济发展需要的信用体系的建立，经国务院批准，由财政部和原国家经贸委共同出资、以“特例试办”方式成立了国内首家全国性专业担保机构——中国经济技术投资担保公司（中投保成立时的名称）。中投保的成立立即引起了西方媒体的关注，《华尔街日报》报道认为专业担保机构的出现是中国在信用担保领域的初步尝试，是开始建立社会信用体系的重要措施之一。在中国融资担保业协会成立之前，中投保一直承担着促进行业交流合作，推动行业发展的重要任务，见证了我国信用担保行业的诞生、成长和发展，并始终致力于促进社会信用体系及信用文化建设。

推动行业立法不遗余力。中投保是国内唯一一家参与《担保法》和《担保法司法解释》立法工作的担保机构，并先后参与了国务院政策研究室《工程风险管理制度》、财政部《政府采购中的信用担保》、国家发改委《研究建立我国公共工程建设合同保证制度》等研究，参与起草《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定》、《担保机构管理办法》、《担保业会计制度》、政府采购担保制度（试点）、海关事务担保条例（试行）等工作，并应监管机构邀请参与行业监管制度的制定工作。

勾勒信用担保体系框架。1998年，中投保在自身实践的基础上，研究借鉴国外担保业发展的经验，结合中国国情，向时任国务院总理朱镕基和财政部、国家经贸委领导提交了题为《关于深化投融资体制改革，建立信用担保体系的思考》的报告，提出：“建立以国家产业政策为导向、以各级政府财力为支撑、以高新科技成果转化和中小型企业为主要服务对象、以专业担保公司(担保基金管理机构)为运作主体、以城市商业银行网络为基础的，能够有效分散、控制和化解风险的信用担保体系。”当月下旬，由朱镕基总理主持国务院召开专题会议，听取财政部的汇报，研究建立社会信用担保体系所涉及的问题。《关于深化投融资体制改革，建立信用担保体系的思考》的报告，深刻影响和推进了此后在全国范围内展开的中小企业信用担保体系的建设工作。

搭建行业交流平台。为了促进担保机构摸索创新业务及担保行业共同发展，在担保行业统一管理制度尚未建立的情况下，经中投保的倡导和推动，早在1998年12月，全国14家担保机构就发起并召开了“1998年担保业务现状和发展研讨会”（福州），包括担保业务相关机构、国务院体改办、全国工商联等近50位代表和嘉宾出席。在1999年12月举行的“1999年担保业务研讨会”上，经研讨会讨论确定，将定期举行“担保论坛”、编辑《中国担保论坛》（季刊）、筹建“中国担保网”作为担保行业的三个沟通交流平台。

在中投保积极推动下，2001年担保论坛期间，由56家担保机构共同签署了《上海协定》，并以协定为基础，缔结了“中国担保业联盟”，致力于促进国内外担保机构的“经验交流、业务合作、行业自律、健康发展”； 到“2008中国担保论坛”期间，联盟成员已发展到156家，成员机构已遍布全国近二十个省市自治区，是促进担保行业发展、探讨行业自律和监管、交流业务经验、研究风险控制管理方法的重要机制和平台。2001年，时任国务院总理朱镕基给中投保题词，“希望你们在建设中国信用文化的事业中取得更大的成绩”，表达了国务院对中投保的充分肯定和深切希望。

促进国际交流合作。为了引入国际同业的先进经验、风险控制技术和管理方法，中投保还积极开展与国际著名的保证保险协会或机构的交流和合作。公司先后加入泛美担保协会 (PASA)、美国保证与忠诚保证协会 (SFAA)、国际信用保险与担保协会 (ICISA)、美国保险监督官协会 (NAIC)等组织，成为我国担保行业对外交流与合作的重要窗口和纽带。

2000年至2010年间，中投保作为承办单位共举办了五届 “中国担保论坛”国际研讨会。此次2018中国担保论坛由中国融资担保业协会和中投保联合主办。每次论坛都邀请美国、德国、意大利、瑞士、日本等世界重要担保及再保险机构参加并作重要发言，为国内外担保同业直接交流业务模式和管理经验提供了主要渠道。其中，中投保承办的泛美担保协会2010年会在北京召开，标志着中投保和中国担保行业国际地位的极大提升。2013年，公司作为主要发起人当选为中国融资担保业协会首任会长单位，并于2017年成功连任。

中投保25年的创业实践，就是中国担保行业成长变迁的缩影，是担保行业通过自身努力完善社会信用体系、促进信用文化建设的奋斗史。社会信用体系建设工作是一件长期、艰巨而且复杂的任务，需要我们长期的、甚至几代人坚持不懈、持之以恒地推进。同样，作为社会信用链条中的重要一环的信用担保行业的成熟和发展，也需要一个长期的过程，可谓任重而道远。

步入新时代，担保行业也被赋予新的历史使命，中投保也将坚守初心，在推动金融服务实体经济、服务小微三农、防范化解金融风险等方面发挥更加重要的作用，为推进我国社会信用体系和信用文化建设做出新的贡献！

附：中国担保行业创建时的历史背景

1992年10月，中共十四大首次明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在确立市场经济的发展目标后，国家信用必须从一般经济生活中加速退出，市场将成为调节各类经济活动的主要手段。为了确保国家信用退出一般经济活动，避免国家行政机关对日常市场交易活动的过多参与，增强市场经济主体自身在市场交易中的信用意识，国家实施了一系列改革措施。

国务院于1993年2月23日发布了《国务院办公厅关于严禁行政机关为经济活动提供担保的通知》，要求自《通知》发布之日起“各级行政机关一律不得为国内企事业单位间的经济活动提供担保，已经提供担保的，要立即采取有效措施加以纠正”，且《通知》下发后提供的行政性担保一律无效。此时，建立信用机制、社会信用体系和信用管理制度已成为维护和保障市场正常秩序和健康运行的迫切需求。作为社会信用体系重要组成部分的担保业，正是在这一大背景下逐步产生的。

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(责编：朱江、仝宗莉)