C919第一次飞行 我们的大客机飞上了蓝天

前不久，C919大型客机102架机在江西南昌瑶湖机场平稳降落，缓缓滑行。两辆已在现场等候的消防车从飞机两侧瞬间喷出高达几十米的水柱，形成一道“水门”，为C919接风洗尘。这个传统而隆重的欢迎仪式是为了庆祝C919转场成功，开辟了继陕西阎良、山东东营之后的第三个试飞基地瑶湖机场。

自2017年5月5日首飞以来，C919大型客机项目目前已进入密集研发试飞新阶段，已有两架C919飞机投入试飞，正式开启多地同步试飞模式。

首飞，是一款新型号飞机诞生的重要里程碑。2017年5月5日上午9点左右，C919大型客机首架机进入上海浦东机场中国商飞试飞中心停机坪。“同意放飞！”当首飞指令下达后，飞机舱门关闭，滑行、加速、离地，直冲云霄，带着国人数十年的梦想展翅翱翔。现场4000多人发出激动的欢呼声，经久不息。

首飞机长蔡俊、试飞员吴鑫驾驶着首次飞上蓝天的C919飞机，在江苏南通东南3000米高度规定空域内巡航平稳飞行1小时19分钟，完成预定试飞科目。飞机安全返航着陆，舱门打开，蔡俊和C919飞机总设计师吴光辉紧紧相拥，现场许多人难抑热泪。

蔡俊代表首飞机组报告：飞机空中动作一切正常。C919项目总指挥金壮龙宣布：C919首飞圆满成功！

这是一个历史性的时刻，蓝天上终于有了一款属于中国的完全按照世界先进标准研制的大型客机。它意味着经过近半个世纪的艰难探索，我国具备了研制一款现代干线飞机的核心能力。这是我国航空工业的重大历史性突破。

对已累计获得28家客户815架订单的C919飞机来说，首飞成功更是一个新的起点。国家大型飞机重大专项专家委员会委员、中国商飞公司科技委委员吴兴世说，首飞并不是载客的商业运行，而是取得各种资格认证所需的步骤，之后将全面进入研发试飞和验证试飞阶段。

首飞过后更面临着许多挑战和风险。当前，我国商用飞机产业处于成长的初期阶段，基础还比较薄弱，产业链不够完备，一些关键技术还有待突破。C919首飞只是万里长征的第一步，我国商用飞机产业将一步一个脚印，继续向前发展。

《 人民日报 》（ 2018年12月01日 04 版）

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