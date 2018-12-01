把脉安吉实践 探讨民宿未来

全国发展乡村民宿推进全域旅游现场会于11月30日在浙江安吉召开。大会主题为“促进乡村民宿建设 深化全域旅游发展”。各省区市旅游部门负责人及来自各地的乡村民宿代表150余人共同探讨民宿发展的未来与前景。

安吉县旅委主任管永丰表示，随着共享经济的发展，预计未来几年，民宿短租会继续整合市场，进入淘汰期，同时以自身优质的服务与内涵影响吸引游客，获得更长远的发展。

民宿目前仍存在问题。管永丰认为，相关政策体系还不够完备；多数民宿还是以个体、零散为主，没有形成较大组织或者团体，缺少行业内部的沟通交流与指导；以景区为主的圆形辐射范围过分集中，个体间存在同质性经营；从业人员素质参差不齐。

民宿作为一种有别于传统酒店、宾馆，给游客温馨感觉的旅游接待设施，是人们体验当地风俗文化的载体。随着旅游方式愈加多元、旅游内容不断丰富以及人们旅游观念的更新，民宿也会不断改变其形式和内容，使之不仅仅是一种旅游接待设施，更成为一种重要且独具特色的文化吸引物。

未来，民宿将着力从低端单一产品、同质化开发、个体经营、分散布点，向高级且有特色的休闲产品、差异化发展、企业操作和集群布局转变。

在安吉，民宿集群正在如火如荼地建设中。到明年6月，这里还将拥有亲子、茶文化、养生文化等9家不同主题的民宿，集群效应会大大凸显。

在溪龙乡，民宿与茶结合，吸引了一大批热爱茶文化的游客。夜宿山坡茶园的小别墅，抬眼可看皓月当空，低头可听小虫浅鸣，别有野趣。

“由‘乐’到‘美’再到‘雅’，安吉的乡村民宿是以村民为主体的‘富民民宿’，也是融合了一二三产的‘全产业民宿’。”安吉县旅委副主任罗福娣介绍，截至目前，全县共有民宿1184户，床位1.8万余张；今年1至10月，全县民宿接待游客993万人次，同比增长15.5%。

近年来，民宿开始逐渐被大众所接受。途家、住百家等已经成为国内民宿业第一梯队的领路者，验证了海内外民宿强大的生命力。

目前我国的民宿分布主要集中在浙江、广西、云南等南方地区，北方份额较少，主要依托旅游景点，以景区为核心向周边辐射。主要形式有家庭旅馆、客栈、农家乐、青年旅舍、乡村别墅、酒店式公寓等。

2017年，我国共享住宿市场交易规模约145亿元，比上年增长近70%。共享住宿平台的国内房源数量约300万套，参与者人数约为7800万人，其中房客约7600万人。

《 人民日报 》（ 2018年12月01日 11 版）

(责编：仝宗莉、袁勃)