空气监测数据有异常 “红灯”立马亮

河北省廊坊市的工作人员在抽查空气自动监测采样设备工作情况。

新华社记者 李晓果摄

采暖季来了，人们享受室内的温暖之余，也开始担心室外的空气质量。现在，只要打开手机APP，就能实时查看监测数据，PM2.5等污染物的浓度及变化趋势一目了然。空气质量监测是保卫蓝天的重要防线，也是治理的依据和基础，数据质量牵动人心。监测怎么进行？今冬空气质量监测怎么干？怎么保障数据真实准确？

监测网络立体布局，力求全面掌控污染因子

11月初一个清晨，经过北风洗礼，北京一扫前几日的雾霾，碧空如洗，全市大部分地区的PM2.5浓度都在20微克/立方米以下。

“这种好天气，哪儿的浓度超标，更显而易见。”北京市通州区环保局信息中心副主任贾斐一上班，就查看手机中的空气污染物监控APP。屏幕上不仅实时显示通州空气污染物平均指数，还分别列出了各街道、乡镇的情况。“如果哪个点位或相邻几个点位的数据出现了异常，说明那里可能有正在偷排的污染源，相关负责人就会立即通知辖区网格员到现场查验。”贾斐说。

记者走进通州台湖镇湖光小区，看到监控杆等高处位置都悬着一个如摄像头大小的设备。贾斐解释，这就是空气质量简易监测站，它采用光学散射法自动测量空气中的颗粒物浓度，并通过无线传输模块实现空气质量信息的实时传送，最终转化为大家在手机、电脑等移动终端上看到的空气质量数据。

2012年，新的《环境空气质量标准》开始实施，明确规定了二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧6项空气质量监测关键指标。从那时开始，一系列配套的环境空气质量监测技术规范相继出台。“按照规范要求，空气质量监测分为自动监测和手工监测，自动监测的方式测量精度高、时效性强，是国内外的主流方法。”中国环境监测总站大气室主任唐桂刚介绍，截至目前，包括1436个国控站在内，全国已建有3907个空气质量监测点，比2015年增加了16%。

具体到通州区，除了480个简易监测站，还有1个全项站、18个单项站。其中，全项站位于奥林匹克公园体育场南侧，是封闭式站房，面积约15平方米。房子外部有设备负责采集空气，内部包含6项主要污染物的监测分析仪器。18个单项站主要监测PM2.5，其中一部分站点的数据用于了解区域之间污染物的传输，另一部分进行属地考核。各类监测站点每5分钟上传一次数据，每10分钟生成一张污染物分布图，还能分析未来时间段内可能的变化趋势。

不仅限于6项关键指标，相关部门已布下针对各类型大气污染物的“天罗地网”。目前，我国正在构建包括餐饮业油烟在线监控、工业污染源监控系统、固定式机动车尾气遥感监控系统、工地扬尘监测管理系统等在内的全方位立体监管网络。随着监测网络越织越密，对空气质量影响因子的研究和分析也将越来越深入。

监测项目更精细，空气质量预报将能私人定制

监测系统在做好基础监测的同时，还朝着更加精细化、更有针对性的方向发展。唐桂刚介绍，在国控空气监测站的基础上，我国在不同地区开展了各有特色的专项监测。例如，为研究沙尘天气对大气环境的影响，在华北、东北、西北内陆地区设置了78个沙尘监测点，增加了总悬浮颗粒物（TSP）指标。为了解城市酸雨情况，设置了950余个酸雨监测点，主要监测降水pH值、电导率以及硫酸根、硝酸根、氟、钾等9种离子浓度，用以全面反映降水的酸度。

为积极应对京津冀及周边区域重污染天气、准确研判污染成因及措施效果，近年来，京津冀及周边区域“2+26”城市设置了38个大气颗粒物组分（成分）观测站点，共监测水溶性粒子组分、碳组分、元素组分等36个指标。为应对这几年一些城市大气光化学反应加剧、臭氧浓度增高的问题，在京津冀及周边、长三角、珠三角等7个地区的78个城市开展了臭氧前体物（挥发性有机物中的部分组分）试点监测，研究污染物种类、浓度水平和变化规律。

虽然专业，但空气质量监测系统并不封闭，而是面向公众开放，与社会互动。比如，若发现空气质量异常，公众可随时通过手机APP上报，乡镇、街道的执法人员收到警报后，会第一时间对该站点附近区域进行检查，有针对性地启动执法和治理工作。

唐桂刚告诉记者，这些年，相关部门为提升信息服务水平想了不少法子。首先坚持时效性，及时回应公众关切。在实时发布全国空气质量的基础上，提前3—5天发布空气质量预报信息及健康提示，并建立专家回应制度，针对公众关心的热点问题第一时间发布真实信息，解疑释惑。此外，还通过官网、微博、微信、APP等多种渠道共同发布空气质量信息，使公众查询、接收信息更方便快捷。

“数据测得出，还要让百姓看得到、用得好。今后，我们在发布空气质量预报和重污染天气预警信息的同时，会针对公众的出行和健康提出建议，实现空气质量预报的私人定制。”唐桂刚说。

今冬战霾监测任务不少，多重设卡保证数据真、准、全

监测是大气污染防治的重要基础。这个冬天，各地区结合自身特点，努力将监测做精做实，更好地服务于蓝天保卫战。

提升预报能力，更早预报预测是有效应对重污染的关键。根据生态环境部发布的三个重点区域秋冬大气污染防治攻坚方案，2018年底前，长三角地区空气质量预测预报中心要力争实现7—10天预报能力，省级预报中心基本实现以城市为单位的7天预报能力；汾渭平原地区要基本实现7天预报能力。

针对汾渭区域秋冬降尘量大等特点，生态环境部要求平原各城市、各区县布设降尘量监测点位，做好数据质量控制，每月向中国环境监测总站报送降尘监测数据。年底前，还要启动汾渭平原国家大气颗粒物组分网手工监测工作。同时，鼓励地方环保部门根据实际情况，组织开展行政区域内颗粒物组分监测和光化学监测工作，并与国家大气颗粒物组分和光化学监测网平台实现数据联网。

京津冀运输结构调整压力巨大，机动车尤其是重型车污染防治关系区域秋冬空气质量，做好相关监测迫在眉睫。据介绍，京津冀地区正在建设机动车“天地车人”一体化监控系统。生态环境部要求年底前，京津冀各城市要完成10套左右固定垂直式、2套左右移动式遥感监测设备建设工作，各省（市）完成机动车排放检验信息系统平台建设，形成国家、省、市遥感监测、定期排放检验数据三级联网体系，实现监控数据实时、稳定传输。

监测能力不断提升，监测方法日益创新，监测手段加速拓展，但数据质量是监测的生命力所在，保证数据不受人为干扰、准确详实，才能为治霾提供最科学可靠的依据。

“我们设定了详细的运行维护规范，例如要求监测站点20米内禁止非运维监管人员靠近等，还开发了运维APP软件，实时监控运维人员是否按照规范工作。”通州区环保局副局长徐晓云告诉记者，这样做是为了防止可能出现的干扰，保证监测站稳定运行。

为确保数据真实准确，相关部门也采取了一系列措施，包括改革生态环境监测体制、完善法律法规、积极构建国家环境监测三级质控体系、加大飞行检查力度等。

比如，三级质控体系的应用，有效降低了造假的可能性。唐桂刚介绍，为确保数据精准，现有的国家质控平台、区域质控实验室、监测实验室等构成三级质控体系，实现各项空气质量监测指标的量值溯源和监测比对。国控站点都有远程质控系统，具备修改留痕、异常报警等功能。一个城市有若干个监测点位，在同样的天气状况下，各点位监测数据的走势应该相同，如果某个点位数据与其他点位相比走势异常，系统就会立即“亮起红灯”、发出报告，提示开展数据分析。

同时，保证实时数据“一点三发”。监测数据在每个国控站点产生后，原始数据第一时间分别直传城市站、省级站以及中国环境监测总站平台，国家、省、市三个层面同时获得同样的数据。监测总站每天对所有国控站点24小时的6项指标实时监测数据进行逐一在线审核/复核，任何环节如有数据异常，将立刻采取行动。

生态环境部相关负责人也不断强调，未来将加大信息公开力度，严格执法，形成强大高压震慑态势，对监测数据弄虚作假行为零容忍，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。

《 人民日报 》（ 2018年12月01日 09 版）

(责编：仝宗莉、袁勃)