充实“菜篮子” 经营“老院子”

陕西西咸新区秦汉新城葡小淘原生态葡萄苑。

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陕西西咸新区秦汉新城鑫诚现代农业园区的西蓝花喜获丰收。

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初冬时节，走进陕西西咸新区秦汉新城，成片的麦苗长势喜人，温室里的花木争奇斗艳，大棚里的果蔬产销两旺。乡亲们忙着灌溉施肥，田野上一派生机。

“秦汉新城历史文化悠久，传统村落众多，农业人口占大多数，我们以乡村振兴战略为指引，扎实推进农业现代化建设，围绕辖区农业兴旺发展、农民增收致富、农村焕然一新，致力实现高质量发展。”秦汉新城党委书记、管委会主任杨占文说。

近年来，秦汉新城充分结合区域实际，因地制宜发展绿色农业、生态农业、休闲农业，通过开展“五子富民”工程，让“面袋子”“花房子”“菜篮子”“果盘子”“老院子”成为农民增收、产业升级、乡村振兴的“摇钱树”。

面袋子

种得用心吃得放心

汉高祖长陵脚下，绿油油的麦田一望无际。何亚洲正在指导合作社的社员们灌溉麦田。

“别看麦苗都一样，长出的麦子可不一般。这强筋小麦是从西北农林科技大学引进的‘西农20’和‘伟隆169’良种，磨出的面口感筋道营养高。”何亚洲是秦汉新城大农生态种养殖专业合作社的理事长。在秦汉新城管委会的支持下，他的合作社统筹窑店街办三义村188户500亩连片农田种植强筋小麦，成为“面袋子”示范田。

为了保证小麦品质，示范田以自然农法种植，采用绿色防控技术。选种、播种、田间管理、机械收割都由合作社包办，并以每斤高出市场价5分钱的价格统一回购加工，采用低温石磨加工，不添加任何添加剂。

“相较传统种植方法，绿色种植的成本高一些，但我们走的是高端路线。管委会把我们这些绿色农产品打包创品牌，利用‘农高会’等各类展会宣传推介，价钱自然能上去。”何亚洲计划明年将种植面积发展到2000亩。

秦汉新城结合6.6万亩粮食生产功能区划定，实施高标准农田建设，引进优质小麦和甜糯玉米新品种。探索家庭认养、社区直供的销售模式，产品实行二维码溯源，生产加工过程可远程视频监控，确保客户吃上专属、订制的“放心面”。

花房子

美了环境强了产业

11月初，位于秦汉新城文兴大道中段的盛林苗木花卉基地开业迎客。基地由5个村民股东发起，吸纳双照街办26个花木种植户，集苗木花卉种植、销售、科普、休闲观光为一体。一期已建成智能温室大棚32个，棚均产值超过100万元。

在秦汉鲜花港花卉产业园，一株株鲜艳的红掌即将投放市场。“我们培育的红掌占据陕西30%的市场份额。”秦汉鲜花港花卉产业园负责人杨继说。目前，这个产业园除了年供花卉种苗1500万株、年产盆栽花卉700万盆外，每年还接待观光游客两万人次，实现了产业综合发展。

东至汉阳陵、西至汉茂陵，秦汉新城在总面积15万亩的帝陵遗址风光带内建成花卉苗木基地4万亩，交易市场4家，引进北京花木、秦汉鲜花港、盛林苗木花卉、华夏农业产业园等大型企业入驻，年产值达到6亿元。

从秦汉新城走出来的红掌、蝴蝶兰等盆栽花卉热销省内外，国槐、紫荆、芝樱等花木已成为西安增绿添彩的主要品种。秦汉新城每年还举办花卉展、菊花展、薰衣草艺术节等系列花事节庆活动，倾力打造绿化美化的“花房子”。

菜篮子

创出品牌带动一方

入冬后，反季节蔬菜迎来销售旺季。蔬菜种植大户武军社的大棚里，芥蓝、西蓝花株肥叶茂，番茄、黄瓜鲜嫩水灵。露天种植的莴笋田里，村民们在忙着割笋、装箱、搬运。

2011年，武军社流转秦汉新城双照街道肖何庙村的100亩土地，成立了鑫诚蔬菜种植专业合作社。他种的西蓝花产量高、品质好，深受市场欢迎，成为当地有名的“西蓝花大王”。如今，他创办的鑫诚现代农业园区，蔬菜种植面积达到500亩，年产值近500万元。

30亩智能棚用来育苗、新品种推广试验，20亩日光棚种植番茄、黄瓜、辣椒等反季节蔬菜，60亩春秋棚种植西蓝花、菜花和绿叶菜，300亩露天地种植应季菜。园区采用“合作社+公司”的运营模式，集种植、收购、销售、配送为一体，以市场导向引导生产，确保产销两旺。新建的一座面积1万平方米的大型智能连栋温室年底即可投入生产。

园区附近西城村的李亚利一有空闲就到基地务工。“这个园区常年有用工需求，周边村民随时可以来务工，最多一天可以吸纳100多人，聘用农村富余劳动力，带动了周边农民增收。”秦汉新城农业农村局副局长王卫说。

在鑫诚蔬菜种植专业合作社的带动下，周边村镇蔬菜种植面积超过2000亩，260个种植户实现产业增收，每年为6省区14个城市供应优质蔬菜超4000吨。到2020年，秦汉新城蔬菜种植面积将达到3万亩，建成蔬菜标准化示范园6个，产量将达到6万吨。

果盘子

产品提质产业升级

秦汉新城南依渭水，北临泾河，土地肥沃，光热充足，是全国鲜食葡萄优生区之一，葡萄种植历史悠久。

夏秋时节，窑店街办刘家沟村的葡小淘原生态葡萄苑里总是游人如织，欢声笑语。这里的葡萄品种多、品质好、无公害，成为西安、咸阳市民采摘品尝的首选地。

“中国农学会、西北农林科技大学等机构专家全程指导，全程绿色管理，自然上色、不催熟，纯施有机肥，每亩限产2000斤。”葡小淘原生态葡萄苑负责人梁国说，“控产、提质、增效让葡小淘每亩年产值超过6万元。”

“葡小淘一斤果子能卖30元，我们种的咋就只卖三四元？”周陵街办严家沟村的种植户王刚决定去取取经。去年初，王刚按照葡萄健康栽培方法试种了6.5亩新品种“阳光玫瑰”，今年第一年挂果每斤就卖到了18元。

“今年卖早了，晚几天的话能卖到25元一斤，明年再多搞七八亩。”王刚说这样种地越种越有劲。

秦汉新城正在实施的优果工程，对辖区传统果园进行改造提升，推进葡萄、草莓、樱桃、礼品西瓜等水果品种换代，打造了一批精品时令水果生产基地、观光采摘园。葡小淘、严家沟、张裕酒庄、秦耀园艺等项目成了西安重要的水果生产、供应基地和市民休闲、观光、采摘体验的果园子。

老院子

游客开心村民致富

土窑洞冬暖夏凉，农家饭可口实惠，感受关中民俗，享受田园生活，秦汉新城刘家沟生态民俗村是个好去处。

周末，家住西安北郊的钟女士一家三口驱车一小时就到了刘家沟。走进帅帅农家乐三号院，前房后窑，宽敞温馨。不一会，59岁的老板胡宝金就端出搅团、锅盔辣子、酸汤面等特色小吃。一番大快朵颐，人均消费不到50元。

“这里民风淳朴，关中小吃正宗又便宜，还可以钓鱼观景，窑洞民宿也很有特色。”钟女士说一定要介绍朋友们来。

胡宝金说，他家的窑洞住了6代人，有300多年历史。2015年秦汉新城发展休闲农业，打造刘家沟生态民俗村，他将自家住房修整改造，参加新城组织的烹饪、服务、创业培训后，开起了农家乐。

“夏天高峰期一天接待100多人，第一年就挣了10多万元，这两年每年收入20多万元没问题。”胡宝金说。

近年来，秦汉新城以传统民俗村、农业园区、休闲农庄为依托，发展休闲农业和乡村旅游。从村庄布局、产业发展、建筑风格、民俗文化等方面进行规划设计提升，以窑洞宾馆、关中民居为重点，打造了一批具有地方民俗特色的高端农家乐和精品民宿，满足游客“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的休闲体验。

《 人民日报 》（ 2018年11月30日 16 版）

(责编：仝宗莉、袁勃)