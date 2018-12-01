首座海归小镇即将落户羊城

图为海归小镇起步区设计创意效果图。

本报广州11月29日电 （记者孙亚慧）在刚刚开幕的欧美同学会年会暨海归创新创业广州峰会上，全国首个海归小镇褪去了神秘面纱——欧美同学会（广州）生物医药小镇将落户广州开发区。

据介绍，海归小镇将根据国家对广州城市发展定位要求和地方产业实际，布局高新技术产业，充分发挥海归人才的带动作用，使之努力建设成为粤港澳大湾区新兴产业和创新人才汇聚的新平台、新高地。同时，小镇将构建为留学人员赋能的国际化、市场化、法治化的营商环境，打造生产、生活、生态三位一体的国际化人才社区。

欧美同学会计划用5年时间在全国范围内布局建设10个海归小镇，建设人才库，落实国家创新发展战略，选择经济活跃度高、产业前瞻性强的地区布局高新技术产业，以发挥留学人员组织的整体作用和人才的聪明才智，打造可持续发展的事业基地。

延伸阅读

计划引进5万名留学人员

海归小镇将根据国家对广州城市发展定位要求和产业实际，布局高新技术产业，计划引进5万名留学人员来穗创新创业，发挥海归人才带动作用。

广州市将在知识城规划建设粤港澳大湾区创新平台基础上，划出1平方公里，其中起步区约25公顷。同时，组建园区运营管理引导基金，吸引社会资本参与运营。

欧美同学会（广州）生物医药小镇的背后，是一次面向创新的区域协同模式探索。地方政府提供资本，规划建设和提供物理空间，欧美同学会发挥品牌优势，做好桥梁作用引进留学人员。小镇将招聘完全市场化团队负责运营和管理，统战部门给予指导。

更具有想象空间的是，欧美同学会（广州）生物医药小镇的建设是海归人才与新兴产业的深度互动。根据《广州市生物医药产业发展五年行动计划（2017-2021年）》，到2021年，广州生物医药产业规模实现5000亿元人民币，占GDP比重超4%，可望成为广州未来在全球引领发展的一个新领域。

（图文资料来源：广州日报）

(责编：仝宗莉、袁勃)