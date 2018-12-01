中阿铁路改造项目签约

图为由中国机械设备工程股份有限公司和中国中车集团联合研发的货运列车抵达阿根廷布宜诺斯艾利斯港。

新华社记者 倪瑞捷摄

本报布宜诺斯艾利斯电 （王秉良）11月29日下午，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，中国铁建股份有限公司与阿根廷交通部签定圣马丁货运铁路改造一期项目商务合同，成为该项目设计、施工和采购的总承包商。这是中国企业在拉美地区总承包建设的最长铁路改造项目，合同的签订也为正在该国举行的G20峰会提供了国际合作实例。

阿根廷圣马丁货运铁路改造项目线路全长1266公里，东起首都布宜诺斯艾利斯，向西途径布宜诺斯艾利斯、圣达菲、科尔多瓦、圣路易斯和门多萨5省。项目分两期签约，合同总价19.7亿美元，计划改造并建设120 座桥、 1600 公里信号系统和 400 处平交道口。完工后，该铁路时速将从目前30多公里提高到70至90公里。预计2024年，年货运运输可从目前的300万吨，增长到1300万吨左右。

阿根廷交通部部长吉列尔莫·迪特里希和中国铁建党委书记、董事长陈奋健签订了项目商务合同。

2011年，阿根廷政府提出了“铁路振兴计划”，决心进行全国性铁路升级。圣马丁货运铁路改造工程的实施将提高项目影响区域和布宜诺斯艾利斯港之间的沟通，增加货运运输量，提高圣马丁货运铁路与港口、公路等多种运输方式间的联运能力，增加货运铁路运载能力、减少基础设施维护成本、增强铁路交通的流动性和竞争力。

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