原标题：ofo退押金一再延迟 共享单车未来何去何从？

共享单车的关停和禁投令后，不少城市街头的共享单车仅有摩拜和ofo。然而，作为双寡头之一的ofo，从部分海外市场撤离、退押金一再延迟、与多家网贷平台合作等表现，令市场再次对其资金链健康担忧。

上周，ofo与ppmoney合作推出了“押金转理财基金”的方案引起网友热议，不到三个小时就直接被叫停了。有用户表示，在ofo申请退押金时出现提示，用户可以选择将押金升级为PPmoney理财平台的理财金。接受锁定30天，并享受新手理财16%的福利，到期后可以申请退出，获得本金和利息。对此，ofo方面称，ofo和PPmoney的合作，是一次对共享单车用户免押金骑行方式的全新尝试和探索。由于某些合作细节问题，经双方协商后，对该活动进行了暂时下线处理。

这并非ofo首次与理财平台进行合作。记者登录ofoApp发现，App的看看页面中，显示有ofo与360借条以及点点合作的广告显示。App中“钱包”页面中有“我要借钱”字样的图标，点击图标后有6家网贷平台，其中小黑鱼的注册资本仅有500万元。对此，业内人士认为，互联网金融行业尤其是网贷行业已处于风险多发期，ofo与网贷平台合作“会加剧信用危机”。

ofo的押金退还时间持续延迟，由初期的“秒退”，变为0~3个工作日，后延长为0~10个工作日，此后再次延长至0~15个工作日。对此，ofo方面回应称，退押金一切正常。“由于近期更新办公地址，ofo部分服务器需要进行短时迁移，致使退押金周期被暂时性延长。”

记者看到，在ofo的微博回复区域以及贴吧，不少市民抱怨ofo押金退还慢。在第三方二手交易平台上，甚至出现ofo退押金攻略，价格在1分至20元之间不等。

押金难退已成为共享单车平台倒闭的“前奏”。小鸣、酷奇等品牌在关停前都经历了押金难退，小蓝即使被滴滴“托管”，此前的押金也只能转打车券不能直接退。

谈及ofo押金难退问题，中国电子商务研究中心主任曹磊建议，对于押金问题，首先要明确共享单车押金退还流程和工作日时间限制，设立专用账户用于押金退还；其次，共享单车平台、公共单车平台与个人征信系统接入，鼓励对于信用系数高的市民免收押金；最关键的是，要规范押金使用，保障资金安全。在监管下允许共享单车平台拿押金用于商业投资，但需要限制比例。

焦点一：押金难退怎么办？

99元起的押金是共享单车最大的现金流。以摩拜为例，在美团的资产列表中显示，今年摩拜4月份营收1.74亿，押金81亿，相当于55个月的收入。有投资圈人士认为，押金除了“挪用补充现金流”，对于初创企业还有扩大估值的作用。“资本方一度将押金计算在GMV（交易总额）中对企业进行估值，这对企业估值几乎是量级的增长。”

共享单车押金难退等问题在今年全国两会期间引发代表委员们热议。全国政协委员、经济学家张连起建议引入免押金机制。全国人大代表、广西壮族自治区建筑科学研究设计院副院长朱惠英也提出，应鼓励企业推进免押金制度。

目前，越来越多的平台全面或部分免押金。除了ofo、摩拜以外，滴滴的青桔单车从一开始就是永久免押，而哈啰则与支付宝深度捆绑，芝麻信用650分以上者免押金。

焦点二：一车难求怎么办？

记者走访发现，在广州居民小区或地铁、公交站，早晚高峰“车到用时方恨少”。“最近下班，单位周围共享单车都很少，车都去了哪里？”在江南大道中附近上班的朱女士吐槽说。更让她生气的是，路上零星可见的几辆车，常常扫完码才发现是坏的，有些甚至无码可扫或者被上了私锁。

9月份，广州市提出“适宜总量控制”的概念：“全市共享单车的适宜规模为60万~80万辆。明年2月前，目前广州仅存的两家共享单车企业（摩拜、ofo）将分别压减至20万辆以内。此后按照运营能力打分，引入新企业进行运营。”

朱惠英在今年全国两会期间提交了《关于科学管理共享单车、推进免押金制度的建议》。她认为，共享单车投放数量管控机制有待进一步完善。

朱惠英在建议里提出，应科学制定车辆投放机制。不应实行一刀切，数量应由属地结合“承载能力、停放资源、公众出行需求”来确定。此外，应规范企业准入和退出机制，做好存量与增量的细致化管理。

(责编：仝宗莉、袁勃)