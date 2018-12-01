原标题：无人售货柜现身地下车库 零售商抢夺“最后一百米”

原标题 无人售货柜，纷纷抢占住宅楼地下车库

一鸣的自动售卖机。朱银玲 摄

昨天晚上7点半，家住杭州市中心某小区的陈女士下班回家，直奔地下一层的自行车库。“哎呀，还是来晚了！女儿爱吃的面包没有了。”来到车库里的一鸣自动贩卖机前，陈女士看到眼前的货架几乎已经售空。

不知你最近是否发现，自家小区的地下车库里，多了一鸣鲜奶、农夫山泉的无人售货柜。停好车，不用上街就能顺个早餐、饮用水回家，对上班族来说，就跟点外卖一样便利。

从布局各大综合体地下车库的洗车行、干洗店，到如今进入写字楼地下室的洗车行、进入住宅楼地下车库的无人售货柜，地下车库的市场潜力似乎在不断被挖掘。

牛奶面包、饮料矿泉水

地下车库统统可以买到

陈女士所住小区的自行车库里，有一台一鸣自动贩卖机，售卖牛奶、酸奶、面包、三明治、饮料等各种食品。在陈女士看来，这东西是个“宝贝”，“它解决了我们一家人的早餐问题啊！”她说，“我每天下班回到家，都会在这里把第二天的早餐买好。”缺货经常发生，陈女士甚至还遇到过几个人排队购买，眼睁睁看着前面的人买走最后一瓶1升装牛奶的情况。当然，还有办法补救，“第二天早点起来，送女儿去上学前来车库买早餐，路上吃，也一样。因为他们一早就会补货，挺快的。”

资料显示，一鸣于2016年7月底在温州龙湾区一大型住宅小区内投入了4台自动售货机，此后发展迅速。目前，杭州不少写字楼、住宅区中都能见到一鸣自动售货机的身影。

无独有偶，市民唐小姐居住的城西某楼盘的地下车库里，不久前也出现了农夫山泉的自动售货机，一共7个单品，如550ml、5L的饮用水，茶π、尖叫等农夫山泉旗下饮料等。购买方式很简单，在电子屏上选择商品放入购物车，用微信付款码买单，然后开门取货就OK了。

有别于一般的零售自动售货机，农夫山泉于停车场设置的自动售货机只售卖整件（箱）的商品。“虽说现在很多电商都可以把水送到家，但是人不在家呢？还是得从物业扛回家，还不如地下车库直接买方便。”唐小姐说。

商家纷纷爱上“地下工作”

没有信号也能完成扫码

2018年，农夫山泉在包括北京、天津、武汉、石家庄等多个城市小区和商场的地下停车场，开始布局自动售货机。

农夫山泉相关负责人在接受记者采访时介绍说，农夫山泉于停车场设置的自动售货机，所售产品均为农夫山泉旗下的瓶装饮用水、饮料等。随着公司产品线的拓展，售货机的售卖品项也将不断丰富。

值得一提的是，这些自动售货机均支持反扫功能。即便在没有信号的区域，只要打开支付二维码，机器扫码识别扣款即可完成购买，而扣款记录会在有信号的区域显示，避免了因信号不佳而影响正常购买的问题。

其实，早在几年前，一些商场的地下车库就开出了洗车行、干洗店。如今，除了进驻住宅楼地下车库的无人售货柜，洗车行也开始进入商住两用的写字楼。

拿位于蒋村商务中心的e橙时代来说，一位工作人员透露，地下车库的租金，是按车位计算的。由于范围有限，做的都是固定的老客生意，但生意还不错。光是洗车这一业务，好的时候一天可以洗20～30辆。

“很多都是在这里上班，或者附近上班的，把车停在我们这里后去上班，下班的时候来取，比特地去找洗车行方便多了。”该工作人员表示，目前他们在杭州已有3家地下车库店，另有3家在建，“这是一个符合刚性需求的市场。”

零售商抢夺“最后一百米”

地下车库或成香饽饽

地下车库看起来并不起眼，甚至被认为是不会成为消费场景的地方。但眼尖的商家却觉得这里潜力无限。

e橙时代的工作人员说，车库里，洗车行解决了洗车的需求，无人售货柜则解决了日常消费所需。对于物业来说，这样的空间再利用也是利大于弊。据唐小姐所在小区物业透露，这样一台售货机所需的摆放面积，大约在2平方米左右，车库里的边边角角，都能放，租金是3000元一年。

无人售货柜可能会带来的售后问题，也都由商家自行解决。相较于瓶装饮料，售货机里装的牛奶、酸奶、面包等食品，保质期较短，且需要冷藏，一旦发生机器故障或是断电等情况，里面的食品质量将得不到保障。这就对售货机的日常维护提出了比较高的要求。

一位业内人士表示，其实，地下车库也是无人售货柜的延伸。“无人售货柜是一个重运营的业务，包括渠道布局、选址、货品及时补给都需完善的解决方案。如今，从商场到影院、火车站、地铁站等都有无人零售货柜的身影，地面之争已经火热。而对于零售商来说，小区地下车库是最后、也是最优的‘最后一百米’，这部分消费人群，是最符合无人零售模式的。只要做好选品和后期维护，销售应该不是问题。在我看来，未来，地下车库的无人售货柜货品形式将更多。”

(责编：仝宗莉、袁勃)