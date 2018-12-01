原标题：个税改革首个申报期减税316亿元运行平稳

新华社北京11月30日电 题：个税改革首个申报期减税316亿元运行平稳

新华社记者郁琼源

记者30日从国家税务总局了解到，个人所得税改革启动以来的首个申报期运行平稳，10月份发放的工资薪金所得和个体工商户取得的生产、经营所得已完成申报。改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。

数据显示，改革实施首月，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。财税专家表示，这体现出个税改革既促进社会公平，又增添经济增长内生动力的改革初衷和重大意义。

本次个人所得税改革优化了税率结构，大幅拉大了中低档税率级距，改革红利更多地惠及中低收入人群。国家税务总局所得税司司长罗天舒介绍说，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。

数据显示，改革实施首月，工资薪金所得减税304.1亿元，减税幅度41.3%,工薪阶层普遍受益。

民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等诸多方面发挥了重要作用。据统计，民营经济贡献了60%以上的GDP，提供了80%以上的就业岗位，贡献了50%以上的税收。

数据显示，改革实施首月，民营企业员工少缴个人所得税164.5亿元，占当月减税总额的54.1%，减税幅度44%。“从首个申报期的减税成效来看，民营企业减税总额和减税幅度都比较大，这将进一步激发民营企业内生动力，提高竞争软实力。”税务总局税收科学研究所所长李万甫介绍。

个税改革对于提高民营企业员工工作积极性起到了推动作用，进一步增加了企业发展的信心。“个税改革后，我们公司大部分的员工不再缴纳个税，员工工资上涨，人心更稳，国家用政策红利为我们留住了人。”山东曲阜一家民营企业负责人刘磊说。

各地税务机关召开税企座谈会，开展民营企业大走访活动，为企业掌握个税政策提供帮助。在福建名佑食品有限公司，会计廖景惠在制作10月份的公司报表时感受到不少变化：“刚刚接手这个工作，以前往往需要一整天整理、计算才能完成员工个税代扣代缴。现在，在税务部门面对面政策宣讲和申报辅导下，我能够轻松申报，工作压力减少很多。”

据悉，针对民营经济发展过程中遇到的税收“堵点”，国家税务总局发布《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，提出促进民营企业减税降负等5方面26条具体措施，明确2019年对民营企业等纳税人向税务机关报送的资料还将再精简25%以上。

据了解，个税改革首个申报期，制造业员工个税减税规模达到58.5亿元，占本月减税总额的19.3%。其中，装备制造业在制造业中个税减税规模最大，实现减税34.3亿元，占全部制造业减税额的58.7%。

中国社科院研究员张斌说：“制造业多数是劳动密集型企业，用工成本高，也是高收入人群集中的地方，降低税负，有利于推动制造业更好发展。”

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