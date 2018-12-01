原标题：自如“按时”取消“不涨租”限制 续约最高将涨10%

微信朋友圈近日流传着一份长租公寓自如的《续约涨幅规定》补充通知，其内容显示，12月1日起，自如将取消不涨价及续约涨幅不超过5%限制，且为保持合理价格涨幅，系统给出的续约价格最高涨幅为10%。对此，自如方面昨晚回应，未来包括北京在内的全国九城市续约价平均涨幅不超5%。

昨日，一名自如管家表示，文件内容是真实的。续约涨价的问题文件已经说得很清楚。续约价格都是会提前两个月告知客户，如果价格谈不妥，客户可以选择不续约。另一名管家则称，是否涨价也还要看此前合同的约定，并根据房源所在的区域综合判断。

不过，自如方面昨晚给北青报记者发来的最新回应表示，自如方面在今年8月20日的承诺目前已经全部兑现。关于未来的价格政策，自如方面表示，为了继续贯彻落实协会及主管部门关于稳定市场租金的指导意见，并考虑企业长效稳定经营，自如将继续完善价格管理体系，维持租金相对合理稳定，全国九城租客续约价格平均涨幅不超5%。目前，自如布局的九个城市为北京、上海、深圳、杭州、南京、广州、成都、天津、武汉。

今年8月17日，针对媒体关于个别住房租赁企业哄抬租金等相关报道，北京住建委联合市银监局、市金融局、市税务局等部门于8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。

8月20日，北京房地产中介行业协会组织十家租赁企业公开承诺在2个月内投放12万套（间）不涨租金房源。据市房地产中介行业协会负责人介绍，到10月20日十家租赁服务企业累计投放房源133131套（间），完成公开承诺总量的1.1倍。

北京青年报记者注意到，除了自如以外，此前相寓也有租客5700元的租金到续租时变成6620元，租金上涨了14%。针对媒体报道的相寓合同期满后涨价的情况，相寓方面曾回应称，此套房屋是因为房东提出涨价导致，相寓严格遵守8月20日所做出的两个月内“环比不涨价”的承诺，并且在今后的经营中也不会为追求高利润而恶意猛涨。部分媒体对“不涨租”承诺误读，即将“环比不涨”误读为“同比不涨”，以当月租金与去年同期相比。（记者 朱开云）

(责编：仝宗莉、袁勃)