原标题：全球工资增长将继续放缓

本报日内瓦电 记者杨海泉报道：国际劳工组织日前在日内瓦发布的2018/2019全球工资报告称，当前全球工资增长乏力，男高女低的性别差距问题仍然突出。

国际劳工组织在对136个国家和地区的相关数据分析后得出了上述结论。报告显示，当前全球工资增长是2008年以来的最低水平，而且远低于2008年国际金融危机之前的水平。按扣除物价因素的实际价值计算，全球工资增幅从2016年的2.4%降至2017年的1.8%。就二十国集团（G20）而言，其实际工资增幅从2016年的0.9%降至2017年的0.4%。相比之下，在新兴经济体和发展中国家中，实际工资增幅在2016年的4.9%至2017年的4.3%之间波动。

报告指出，在过去20年里，新兴经济体和发展中国家的平均实际工资增长了近两倍，发达国家仅增长9%。但是，在许多低收入和中等收入经济体，不同阶层的工资差距仍然很大，而且工资往往不足以满足工人及其家庭的生活需要。

国际劳工组织总干事盖伊表示，初步迹象表明，2018年全球工资增长将继续放缓，这种工资增长停滞不前的状况是推动全球经济增长和提高各国人民生活水平的障碍，各国政府应携手社会各界共同致力于消除这一障碍，最终实现社会和经济的可持续增长。盖伊还特别提到，高收入经济体出现了工资增长放缓伴随GDP增长复苏、失业率下降等令人费解的经济现象。

报告发现，在全球范围内，女性薪酬平均比男性低约20%。在高收入国家，性别薪酬差距主要体现在高收入阶层，在低收入和中等收入国家，性别薪酬差距主要体现在低收入阶层。报告还指出，男女受教育程度的差异对性别薪酬差距的影响作用很有限。盖伊表示，性别薪酬差距是当今社会不公正的最严重表现之一，各国应努力寻找造成性别薪酬差距的各自原因，加快实现男女同工同酬和薪酬性别平等的目标。

(责编：仝宗莉、袁勃)