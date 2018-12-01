原标题：油价下调 92号汽油回归6元时代

华商报讯（记者 毛蜜娜）昨日下午，华商报记者从省物价局获悉，成品油大幅下调价格。92号汽油每升下调0.43元，普通家用轿车加满一箱油少花21.5元。

国家发展改革委门户网站公布，自12月1日零时起降低国内成品油价格。汽、柴油（标准品）价格每吨分别降低540元和520元。根据现行成品油价格形成机制，今起我省汽、柴油价格相应下调，92号汽油和0号柴油最高零售价格每升分别降低0.43元和0.44元。

调整后各价区汽、柴油最高零售价格为：92号汽油西安市场每吨8978元（6.73元/升），中北部价区执行西安市场价格，陕南价区每吨9084元（6.81元/升）；0号柴油西安市区每吨7485元（6.36元/升），省内其他市场每吨7685元（6.53元/升）。

省物价局要求，成品油零售企业可以在不超过汽油、柴油最高零售价格的情况下，自主制定具体的零售价格。

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