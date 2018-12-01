国务院扶贫办就资金监管等问题约谈3省区、2县

原标题：3省区、2县因扶贫资金问题被约谈

新华社北京11月30日电（记者于文静）国务院扶贫办日前就扶贫小额信贷逾期贷款较多、扶贫资金监管不严等问题，约谈了3省（区）扶贫小额信贷主管部门和扶贫办、2个贫困县主要负责人，责令认真抓好问题整改，全面加强扶贫资金监管。

记者30日从国务院扶贫办了解到，被约谈的3省（区）和2县存在的主要问题包括：

扶贫小额信贷逾期贷款。甘肃省扶贫小额信贷存在问题较多，截至2018年9月底，贷款逾期率4.22%，有36个县逾期率超过3%，且贷款用途不符合规定、户贷企用没有兑现承诺收益。内蒙古自治区、湖北省分别有14个县、12个县逾期率超过3%。

扶贫资金监督管理不严。四川省旺苍县2016年至2017年通过金融机构融资贷款7.63亿元用于扶贫项目，截至2017年10月底，资金结存4.09亿元，按要求应于2018年3月完成整改，但截至2018年9月28日仍有1.92亿元闲置，未完成整改。宁夏回族自治区海原县养殖补贴发放中弄虚作假，骗取扶贫资金，对没有养殖牛羊的贫困户也发放养殖补贴。

国务院扶贫办相关负责人要求，相关省（区）有关部门和贫困县要认真抓好问题整改，全面加强扶贫资金监管，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，确保如期打赢脱贫攻坚战。

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