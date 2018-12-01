170万元医疗费拷问了什么？

前溪
网传一张出自武汉某医院的住院收据显示，一名心脑血管疾病患者住院61天，医疗费花了104万元。武汉某医院近日向媒体证实，网传的住院收据真实存在，该名患者目前仍在医院治疗，总费用已超过170万元。
住院两个月医疗费花了一百多万，而且还要继续治疗，如果等到出院，不知道要花费多少？这不是普通家庭所能够承受的。如果遇到这种情况，难道能因为经济条件而放弃医治亲人吗？如果不放弃，这么昂贵的医疗费又如何能够承受？现实中面临这种两难选择的家庭还少吗？
据了解，之所以会花费昂贵的医疗费，是因为患者病情危重，治疗过程中使用了大量先进设备，以人工心肺仪为例，该设备可以改善心脏及其他器官的氧合血供，控制心跳骤停风险，但使用费用非常高。另外，他还出现消化道大出血、呼吸和肾功能衰竭、右下肢坏死等并发症，这些治疗费用也较高。患者治疗过程中产生的所有费用都是按照物价部门核定的价格，并不存在违规。医疗费用这么高的根本原因是患者病情严重，尽管患者家属事先作好了心理准备，但毕竟普通工薪阶层，为付清170万元治疗费，患者家人借了不少外债，压力非常大。患者家属的心情是复杂的，既希望患者能好，又担心昂贵的医疗费。
遇到亲人情况危急，救还是不救？当然救人是最重要的，毕竟生命最为宝贵，但过于昂贵的医疗费，却不是一般家庭所能承受的。患者家庭担心的“人财两空”的想法也是极其普遍的。一些家庭的做法可能是将患者默默接回家，然后等待去世。现在很多家庭平时生活条件还可以，但一旦有人患了重病，则会将家庭拖向贫困。
前段时间热播的电影《我不是药神》，讲述了几名重病患者因为买不起进口的抗癌药，只能去买走私的仿制品抗癌药的故事。其中一名白血病老人这么说：“病了3年，4万元的药吃3年，房子吃没了，家也吃垮了。我不想死，我想活着，行吗？”是呀，患了重病，只是想活着，却很艰难，为了治病什么都没有了，但却仍然无法将病治好，让人不胜唏嘘。
住院两个多月，医药费高达170万元，这是对医疗兜底的沉重拷问。如何让患者家属从巨额的医疗费用中解脱出来，不至于被患重病的家人所拖垮，让患者能够从容应对大病，这不该是奢望。提高医疗报销额度，实施大病保险等，制度层面的救治需要越来越完善，患者面对动辄几十万上百万的天价医疗费，才不会惊慌失色手足无措。
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