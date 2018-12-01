中国石油陕京管道年增输气58.27亿方 助力北方清洁取暖

人民网北京12月1日电 （朱江）日前，内蒙古自治区呼和浩特市陕京四线托克托压气站1#-2#压缩机组完成了运行测试，标志着托克托压气站正式投运成功。

中国石油北京管道党委宣传部副部长石康兵表示，该站是陕京四线的中间压气站，是2018年国家发改委督办的互联互通重点工程，是打通“南气北上”输气管道的重要一环。

石康兵介绍，托克托压气站增压工程作为2018年国家天然气基础设施互联互通重点工程，是实现天然气管道“全国一张网”格局、提升管道输送能力、最大限度发挥天然气调峰能力、保障民生用气的基础性工程。

石康兵提到，项目投产后，陕京管道的日输气能力再增1600万方，年输气能力将由154.32亿方提高至212.59亿方，不仅可以提高国产气和中亚进口气向华北地区主力用气市场的输送能力，实现天然气资源在区域间的优化配置，确保华北地区供气平稳。

石康兵强调，陕京管道人及各参建单位人员戮力同心，克服时间紧、任务重、合规手续繁杂、施工条件差等困难，打破常规，采取了“点面结合，交叉作业，各项工程齐头并进”的施工管理方法，人数最多时有800多名员工在现场施工。整个建设期都是在科学规划、精准把控下推进，8月份完成压缩机吊装工作、9月份完成外输110kV变配电工程、11月15日完成预投产验收工作，仅用7个多月完成了常规情况下需要2年才能完成的工作量。施工过程中没有发生一起安全事故，实现了“当年开建、当年投产”的目标，创造了陕京管道系统站场建设时间最短纪录。

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