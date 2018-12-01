“北京国际财富中心”命名揭牌仪式举行

人民网北京12月1日电（记者 董子龙）2018全球财富管理论坛于12月1日在北京市通州区运河水乡南区北京国际财富会议中心举办。本次论坛由北京市地方金融监督管理局、北京市通州区人民政府指导，由《财经》杂志社、中国财富管理50人论坛、华夏经济学研究发展基金会.金融街88号论坛主办，由富华国际集团战略支持。

北京国际财富中心俯瞰效果图

在下午论坛中，以“副中心：财富管理新未来”为主题，北京市地方金融监督管理局局长霍学文，富华国际集团总裁赵勇，通州区投促局局长杨东风，就如何基于通州运河商务区的政策定位建设金融开放的改革创新试验区、如何借鉴国际财富管理中心建设经验以营造良好的营商环境等问题发表了各自的观点及见解。

赵勇总裁在演讲中表示，得益于北京城市副中心规划及通州区政府创造的良好营商环境，富华国际集团迎来了新的机遇。通州作为北京城市副中心，正大力发展财富管理等新兴金融服务功能，建设具有国际竞争力和区域辐射力的财富管理中心。今天上午论坛上，通州区人民政府赵磊区长宣布将通州运河水乡南区圈定为通州指定财富管理承载区，命名北京国际财富中心，让富华国际集团备受鼓舞。

富华集团赵勇总裁发表演讲

赵勇总裁还对通州区政府和区各委办局对北京国际财富中心的大力支持表示感谢，并特别感谢北京市地方金融监督管理局霍学文局长，是他提出的远见及规划，推动了北京城市副中心资源整合产业落地。

在发言中，赵勇总裁还透露，为了建设好北京国际财富中心，他亲自带队前往全国各地学习考察先进的产业园区运营理念，并将时下领先的云端管理、人工智能等技术引入到北京国际财富中心的建设及运营服务中。未来还将继续考察海外的成功项目，不断提升北京国际财富中心的引领作用。富华国际集团将与通州区人民政府共同携手，为打造运河商务区金融服务及财富管理产业发展注入源源不断的动能，并欢迎国内外的金融机构入驻北京国际财富中心。

北京国际财富中心命名揭牌仪式

随后，北京市地方金融监督管理局局长霍学文，北京市通州区人民政府副区长苏国斌，富华国际集团董事局主席陈丽华，富华国际集团总裁赵勇，通州区投促局局长杨东风，中国财富管理50人论坛成员代表、度小满金融副总裁张旭阳，金融街88号论坛秘书长姚余栋，通州新城建管委主任胡克诚，《财经》杂志执行主编、《财经》智库总裁张燕冬与现场的嘉宾及观众共同见证了“北京国际财富中心”的正式命名并开始启用，说明了北京市通州区人民政府、国研财富管理研究院、富华国际集团三方在今年8月共同签署战略合作框架协议之后，在通州区不断加速推进和落实北京城市副中心高端商务产业落地政策的带动下，以“北京国际财富中心”为代表的运河商务区高端金融服务区重点项目建设工作取得了实质进展，国内外知名财富管理企业及智库正以运河商务区为圆心聚拢，为将北京副中心打造成具有国际竞争力和区域辐射力的财富管理中心发挥积极作用。

(责编：白宇)