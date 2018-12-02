京津城际开启高铁时代（改革开放40年·40个“第一”）

今年8月，京津城际铁路运营已满10周年，累计安全发送旅客2.5亿人次，相当于将北京、天津的3600万常住人口运送了3个来回，也相当于每天减少逾1.7万辆汽车在京津间穿行，减少二氧化碳排放168.5万吨。

谁又能想到，10年前，京津城际铁路的开通是多么不易。

“那时候谁能想到高铁会给中国人出行带来这么大改变！我们建设者几乎是从零开始，白天兴奋又忐忑，晚上常常睡不着觉，每天要解决各种新问题。大家都知道，京津城际模式将是中国高铁的样板工程。”2005年7月，全长约120公里的京津城际铁路正式开工，如今已是中国铁建十四局房桥公司总工程师的周兆春，当时担任京津城际的项目经理。

本世纪初，我国铁路发展备受期待：世界范围内，高速铁路已经成为10多个国家和地区的经济腾飞助推器，而我国铁路装备水平仅相当于发达国家上世纪70年代的水平，严重制约经济社会发展。钢铁大动脉建设需要快一些，再快一些。

一场自主创新“大会战”围绕着高铁悄然开启。来自不同行业、院校、企业的近百名教授和研究员、960余名高级工程师、5000余名工程技术人员参与，不仅使高速铁路融入了各行各业的智慧，也带动了相关理论与技术研究的腾飞。

2008年8月1日12时35分，随着C2275次列车从北京南站缓缓驶出，我国首条高速铁路——京津城际铁路正式通车。以世界铁路最高速度运营的京津城际铁路，不仅成为我国的一张新名片，也为我国开启了崭新的高铁时代，使我国一举成为世界上第四个系统掌握时速300公里高铁技术的国家。

10年来，京津城际每日开行列车数量从最初的47对增至现在的108.5对，增长了1.3倍。“京津城际铁路真正改变了京津两地居民生活、工作、交流、旅游的方式。”首趟京津城际C2275次列车的乘务员、如今天津客运段京津城际车队的列车长李雪倩见证了京津城际铁路的飞速发展。

京津城际铁路只是我国高铁飞速发展的起点。跨越塞北风区，蜿蜒岭南山川，驰骋东北雪海，穿梭江南水乡，我国的高铁路网越织越大，车次越开越密，“说走就走的旅行”越来越多。截至2017年底，我国高速铁路营运里程达2.5万公里，占世界高铁总量的66.3%，稳居世界第一。

《 人民日报 》（ 2018年12月02日 04 版）

(责编：李栋、朱一梵)