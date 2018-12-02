第四届海丝国际旅游节30日开幕 福州首次花车巡游当晚上演

新华网福州11月29日电（刘丰）第四届“海上丝绸之路”（福州）国际旅游节将于30日在福州开幕。作为旅游节的重要活动之一，“海丝连世界·欢乐游福州”花车巡游也将在30日晚开启，这是福州市首次举行大规模的花车巡游活动。

本届旅游节以“拓展海丝合作 共享美好生活”为主题。届时，来自近30个国家和地区的近1000名嘉宾将相聚榕城，洽谈协商，促进“海丝”沿线旅游区域合作，共同打造“海上丝绸之路”人文交流的纽带和桥梁。

“海丝连世界·欢乐游福州”花车巡游将在30日晚开启。花车巡游从花海公园出发，沿南江滨大道，至三盛铂宫，全程约3公里。届时，16部酷炫主题花车、8大特色表演方阵将带来绚丽多彩视觉效果。来自非洲、俄罗斯等地的知名演出团队将在现场和福州戏曲进行一次跨界交流。花车巡游沿线还将上演融合传统文化和时尚元素的灯光秀。

除了花车巡游活动之外，旅游节还将推出启动仪式暨2018福建旅游生活展、2018中国旅游产业传播创新论坛等主活动，并策划开展“海丝友城日”系列活动、第九届福州温泉国际旅游节、“Hi,sea!首届海丝旅游美食专享周”等配套活动。

据悉，本届海丝旅游节首次与2018福建旅游生活展结合。展会设在海峡国际会展中心7、8号馆，面积达20000平方米，标准展位1000个，设有全国旅游集团联盟、省内旅游景区等旅游形象展区，改革开放40年福建工艺美术成果展、自驾游、福建好礼、“惠·旅游”等旅游生活综合展区，并邀请了美国、澳大利亚等十几个国家以及港澳台地区境外旅行商参展。展会现场还将有近百家境内外旅行商、全国著名A级景区景点联手推出的精品旅游线路产品、景区和酒店特价优惠券等优惠旅游产品。

本届旅游节由文化和旅游部、福建省人民政府主办，福州市人民政府、福建省文化和旅游厅承办。相关活动将持续至12月31日。

(责编：李栋、朱一梵)