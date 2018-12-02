个税改革首月 月入2万元以下减负超50%

■本报记者 包兴安

《证券日报》记者从国家税务总局了解到，个人所得税改革启动以来的首个申报期运行平稳，10月份发放的工资薪金所得和个体工商户取得的生产、经营所得已完成申报。

数据显示，改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。在普遍减税的各行业中，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。财税专家表示，这体现出个税改革既促进社会公平，又增添经济增长内生动力的改革初衷和重大意义。

本次个人所得税改革优化了税率结构，大幅拉大了中低档税率级距，改革红利更多地惠及中低收入人群。税务总局所得税司司长罗天舒介绍说，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。

数据显示，改革实施首月，工资薪金所得减税304.1亿元，减税幅度41.3%,工薪阶层普遍受益。改革实施首月，民营企业员工少缴个人所得税164.5亿元，占当月减税总额的54.1%，减税幅度44%。

“从首个申报期的减税成效来看，民营企业减税总额和减税幅度都比较大，这将进一步激发民营企业内生动力，提高竞争软实力。”税务总局税收科学研究所所长李万甫介绍。

“个税新政落地后等于给员工间接涨薪，进一步带动了广大职工的工作积极性，从客观上说这也是国家在帮助企业创造更大的劳动价值。”华侨大学经济发展与改革研究院教授杨默如说。

作为实体经济的主体，我国制造业发展整体稳中向好。记者了解到，个税改革首个申报期，制造业员工个税减税规模达到58.5亿元，占本月减税总额的19.3%，这也是此次个税改革的一个显著亮点。

“制造业多数是劳动密集型企业，用工成本高，也是高收入人群集中的地方，降低税负，有利于推动制造业更好发展。” 中国社科院研究员张斌说。

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