11月份制造业PMI为50% 多数行业处于扩张区间

11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了11月份中国制造业和非制造业采购经理指数（PMI）。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点。非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点，表明非制造业增长有所放缓，但仍在扩张区间。

从数据来看，11月份制造业PMI主要特点有，一是价格指数明显回落。受近期部分大宗商品价格下行等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点，分别为50.3%和46.4%，比上月回落7.7个和5.6个百分点。二是生产保持稳定，需求扩张减缓。生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。三是制造业多数行业处于扩张区间。四是进出口景气度继续低位运行。新出口订单指数和进口指数为47.0%和47.1%，均持续位于临界点以下，表明在全球经济复苏放缓和贸易摩擦不确定性增加的影响下，近期进出口下行压力有所加大。

东方金诚首席宏观分析师王青昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，11月份天气逐渐转冷，建筑业生产增速有所放缓，当月建筑业商业活动指数为59.3%，较上月下降4.6个百分点，低于上年同期2.1个百分点，但仍处偏高景气水平。近期在基建补短板提速背景下，建筑业商务活动指数回落主要受房地产开发投资增速放缓的影响。伴随逆周期政策调节力度加大，需求扩张支撑建筑业维持高位景气，预计年内仍将保持强势扩张局面。

王青表示，11月份综合PMI为52.8%，低于上月0.3个百分点。总体来看，受到内外部因素双重影响，年末宏观经济下行压力显现。不过，随着实体经济“宽信用”推进力度加大，基建补短板提速，经济内生增长活力有望释放，四季度GDP增长并无失速之虞。

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