更大力度国企混改来袭 山西发布108个混改项目

稍早前，在国务院国资委召开的混合所有制改革媒体通气会上，国务院国资委副主任翁杰明用“更大力度、更深层次”来形容下一步的国企混改方向，而今年以来，各地频繁举行国有企业混改项目招商推介会，似乎更加印证了这一趋势。

11月26日，山西省国资委召开省属国企混改项目新闻发布及推介会，公开发布账面净值超过340亿元的108个混改项目，向民营企业和社会资本敞开合作大门。其中，在集团公司层面重点选出太重集团、文旅集团、建投集团、大地公司和云时代公司5户山西省属国有企业，灵活确定股权比例，引进战略投资者和财务投资者；在子公司层面，共筛选出103个项目开展股权转让。这些项目可增资扩股，也可股权转让，既可绝对控股，又可相对控股，为不同类型投资者和社会各类资本提供差异化的选择。

11月19日，天津市召开国有企业混改项目招商推介会，亦推出24个优质国企混改项目，涉及房地产开发、工业制造、建筑施工、商贸旅游、投融资服务、公共服务、金融、医药等多个行业和领域。

“今年以来，各地相继举办国企混改项目推荐会，主要还是为了加快推进国有企业混合所有制改革进程，搭建混改企业与国内外优秀投资者对接平台，并积极吸引各类社会资本参与。”国务院国资委研究中心副研究员周丽莎在接受《证券日报》记者采访时表示，通过这种方式，能够进一步助力各地混改取得较好效果。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时同样称，以这种政府力量的来推动国企混改，确实表明了各地政府对于鼓励民间资本参与国企混改的高度重视，预计将在很大程度上实质性地推动国企与民企间的深化投资合作，加快混改步伐，并刺激民间投资增长。但要注意的是，这种以政府推动而非市场化自主推进的混改，更加需要谨慎决策，稳妥实施，以避免出现形合神不合、只混却不改的尴尬局面。

刘兴国认为，这种以推介会的形式来加快国企混改的方式，只能作为当前特殊情形下的权宜之计，未来，还是应该由市场来自主推进民间资本参与国有企业的混改。

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