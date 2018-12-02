专家称长期价值投资时代来临

本报记者 左永刚

近期，穿越周期、适应周期成为资本和产业界热议的战略调整，承认周期存在并作出调整已经成为资本界共识。

11月29日，对于面临“周期考验”的资本端和产业端，投中信息创始人及首席执行官、投中资本管理合伙人陈颉判断说，“从中国投资机构发展的趋势看，资金正在继续向头部基金聚集，头部基金更具备穿越周期的视野及能力；而消费驱动和技术驱动两种力量正在创造更多的产业机会。”

当日，第12届中国投资年会·产业峰会在北京举行。著名经济学家、顶级投资机构、上市公司、优秀新经济创企高管等行业精英汇聚一堂，共同探讨资本市场的反思与产业力量的重塑，剖析新经济产业未来趋势，构建穿越周期的力量。

“经济发展前景可期，长期价值投资时代来临。”如是金融研究院院长、著名经济学家管清友以“在资本寒冬里发现春的生机”为题发表了演讲：站在今天这样的时间节点上，无论是宏观还是微观，对内还是对外，各方面都已经开始从微调进入到全面纠偏阶段。然而，从股权投资行业总体上看，新经济类行业投资占比持续提高；而从政策上看，科创板的推出为科技创新型产业的发展创造了优渥的土壤，也为投资者增加了新的退出渠道。因此，对于周期，应当敬畏，面对困境，更应该坚持下去。

对于投资的原则，国中创投首席合伙人、CEO施安平给出了自己一贯坚持的理念，即不追风，不搭车，不着急，不眼红，不做局，不兴风作浪。而对于“价值投资”的概念，他认为就是“所投项目必须自己能生存、造血、自我循环”。

Pre-IPO投资时代正在落幕，长期价值投资时代即将来临。业界人士认为，中国资本市场经历了“水大鱼大”的激荡时代，而如今一、二级市场同时的“急刹车”让在狂欢中的资本陷入了深刻的反思。风口过后，大浪淘沙，真正的“价值投资”将在经历至暗寒冬之后彰显“耐力”。

(责编：李栋、朱一梵)