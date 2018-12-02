北京规范房源信息实现常态化 再查7家违规中介

人民网北京12月1日电 (许维娜)自今年9月以来，北京市住建委执法部门对互联网房源信息开展常态化执法检查，持续对发布违规房源信息的房地产经纪机构进行查处，通过公开曝光、互联网平台下架等措施督促其规范整改。昨日，北京市住建委发布消息，本周又查处了7家房地产经纪机构，名单如下：
鑫亿置地房地产经纪(北京)有限公司
北京金曦伟业房地产经纪有限公司
北京天鼎龙房地产经纪有限公司
北京鑫意伟业房地产经纪有限公司
北京易联至诚咨询服务有限公司
北京鼎盛福房地产经纪有限公司
北京安晔居房地产经纪有限公司
据了解，上述房地产经纪机构违反了《房地产经纪管理办法》的规定，执法部门已立案查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。
同时，本周还有5家房地产经纪机构积极整改，经复查符合了恢复上线条件。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】