北京规范房源信息实现常态化 再查7家违规中介

人民网北京12月1日电 (许维娜)自今年9月以来，北京市住建委执法部门对互联网房源信息开展常态化执法检查，持续对发布违规房源信息的房地产经纪机构进行查处，通过公开曝光、互联网平台下架等措施督促其规范整改。昨日，北京市住建委发布消息，本周又查处了7家房地产经纪机构，名单如下：

鑫亿置地房地产经纪(北京)有限公司

北京金曦伟业房地产经纪有限公司

北京天鼎龙房地产经纪有限公司

北京鑫意伟业房地产经纪有限公司

北京易联至诚咨询服务有限公司

北京鼎盛福房地产经纪有限公司

北京安晔居房地产经纪有限公司

据了解，上述房地产经纪机构违反了《房地产经纪管理办法》的规定，执法部门已立案查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。

同时，本周还有5家房地产经纪机构积极整改，经复查符合了恢复上线条件。

(责编：李栋、朱一梵)