学个英语背上十几万贷款？“校园贷”藏身华尔街英语

“校园贷”藏身华尔街英语

华尔街英语的销售人员称，大多数大学生的贷款都批了

近日有微博爆料称，一名大学生因在华尔街英语报课背上了网贷平台十几万元的“培训贷”。此前，国家已经出台了明文规定，除了商业银行和政策性银行之外，其他的一律不可以提供大学生贷款。对此，华尔街英语销售人员明确表示，“你自己去贷肯定是不行的……但是目前在华尔街学习的有三成的学员都是学生，这是因为有华尔街给他们做担保才OK的。如果你确定学，咱们再办分期。”

尽管我国已经明令禁止校园贷，也就是严禁网贷平台向大学生发放贷款，但是北京青年报记者近日调查发现，某些互联网贷款APP穿上“教育分期”的马甲，隐身高档成人英语培训机构。大学生们在这里购买课程，可以获得高达十几万元的学费贷款。然而当一些学生感到经济上不堪重负的时候，却发现不仅退课难，而且还要继续承担还贷的压力。对此，有法律人士提醒，在英语培训机构申请贷款时，大学生一定不要为了顺利获批而隐瞒自己的学生身份，否则将为以后的维权埋下隐患。

爆料

大学生上华尔街英语背上十几万贷款

近日，微博大V“北京人不知道北京事儿”发帖爆料称，有一名在校大学生求助：因为在华尔街英语北京崇文门中心分批次报了课程，花了学费16.33万元，每个月要还6600元贷款，现在由于经济压力，无法再继续学习，家里也无力偿还这份债务。“我现在也不想别的，就想把钱退了，给家里减轻一点压力。”据这位刘同学透露，他还有一位学姐在华尔街购买英语课程背贷19万元左右，也是还不下去钱了，“她还没敢和家里说，只能是想办法退款，可是华尔街根本就不给退”。

据刘同学提供的贷款合同图片显示，贷款方为百度有钱，项目为百度有钱度学金贷款，仅用于支付贷款者在指定教育机构接受教育服务的费用。通过百度有钱APP将欠款足额还款至指定的百度有钱账户中，若未按时足额还款将被视为逾期，“由此产生的逾期滞纳金、罚息及人行征信负面影响将由您个人承担。贷款生效后，您与教育机构所发生的任何纠纷，包括您在接受商品或服务过程中产生的问题（包括但不限于质量问题），均不影响您的还款责任。您需按时偿还未清偿款项，直至贷款及相关费用全部结清。”

该页合同为风险告知书，应为百度有钱贷款合同的一部分。该页合同显示，贷款合同签订日期为今年4月21日，课程价格为8840元，并有课程顾问的中文签名。而申请人刘同学则在承诺：“不会以培训服务质量为由拒绝还款，本人所提供的个人信息均真实有效并自愿承担因贷款逾期所产生的一切后果”之后，签下了自己的名字。

追访

华尔街英语贷款购课频遭网友吐槽

截止到发稿，北青报记者联系“北京人不知道北京事儿”博主，也尚未找到事主小刘同学。不过在大众点评、知乎、百度贴吧上到处可以看到网友吐槽。一位昵称“杰伦公举的公主迷妹”说，自己就是出门逛逛街，没想到回家就成了“贷款户”。因为在商场里被华尔街英语的销售拦住推销，“接近四、五个小时的‘洗脑’之后，签了合同，还贷了款。可回去越想越不对劲，第二天去退款，却被告知要走流程。”这位刚毕业的女生说：“真的快疯了，我今年刚毕业，工作不稳定，还要付贷款。”

另据中国之声报道，在华尔街英语销售的推荐下，不少学员从名为“百度有钱花”的互联网信贷平台上分期贷款垫付了学费，每个月要在百度有钱花APP上还款。他们当中有一些人是没有经济能力的大学生或刚毕业人员。上海的大学生小张在接受采访时说，自己在销售人员的“凌厉”攻势之下办理了价值4万多元的课程。虽然多次说明自己没有钱，但还是被推荐使用了百度有钱花教育贷款，小张说，她当时上传的都是过期的身份证照片，居然也办理成功，而贷款的风险提示则没有。

体验

销售人员：“95年之前的学生都好申请”

在校大学生是如何从华尔街英语办下教育分期贷款的呢？北青报记者日前以大学生的身份对华尔街英语的门店进行了暗访。

北青报记者电话咨询华尔街英语三元桥门店时，在详细询问了北青报记者是哪个学校的学生、现在念几年级、将来是要考雅思还是托福、目标分数是多少等问题之后，该中心课程销售人员很快就推出了百度金融教育分期贷款，“百度分期的话对于学生来说跟银行信用卡贷款是一样的，”这位课程销售人员说，“可以办12个月的，也可以办24个月的。两年的贷款利率是6.48%，一年的话分12期的还款，也就是百分之2点几。”

当北青报记者表示担心学生身份很难申请贷款的时候，这位销售人员称：“你自己去贷肯定是不行的，因为学生没有社保、没有公积金，也办不了信用卡。但是目前在华尔街学习的有三成的学员都是学生，这是因为有华尔街给他们做担保才OK的。如果你确定学，咱们再办分期。”对于线上申请贷款的方式，上述销售人员透露：“你的手机会有定位，比如你是在华尔街三元桥店定位，就由这家门店对你进行担保，百度金融教育分期才会给你发放贷款。”

在介绍贷款平台过程中，这位销售人员提到，另外还有一个贷款APP名叫招联贷，但是招联贷是有银行背景的，“学生贷款估计不太行，”她说，“所以一般学生在华尔街办贷款都是选择百度。（出生日期在）95年之前的学生都好申请的，不用告诉家长。”

据这位销售人员称，目前在华尔街三元桥中心的学员中，有对外经贸的学生，也有北京服装学院的学生，大多数人的贷款都批了。但是由于每个人的资质情况不同，所以审批下来的额度也不一样，也有被平台拒绝贷款的。究其原因，“有的是因为年纪太小，有的是因为个人资质不OK，再有的是户口问题、身份证问题等，都有可能影响到贷款成功率。”她说。

调查

百度教育分期并未明示大学生不能申请

那么，通过华尔街英语担保就能够给大学生贷款的百度金融教育分期到底是怎么回事呢？北青报记者在度小满金融（更名前名为“百度金融”）官网上看到，有钱花教育分期贷款申请门槛很低：第一条是申请人年龄范围在18-55岁之间。第二条是在申请过程中需要提供本人二代身份证、本人借记卡，并没有明文公示在校大学生不能申请贷款。这意味着，如果有大学生隐瞒自己的真实身份申请贷款，也有获得批准的可能性。

不过，当北青报记者以咨询者身份拨打百度有钱花客服电话，称自己是大三学生，想办贷款缴纳英语课程培训费用，接线客服人员明确表示：“我们不给大学生办理贷款。”

分析

为何学个英语还能背上十几万的贷款

为什么学习英语能让学员背上十几万元的贷款？华尔街英语东直门中心的一位课程销售员凯文直言不讳：“华尔街英语学费就是贵。”语气中透着自豪。据他介绍，华尔街英语课程学习共分20个级别，每个级别16节课。如果是一对一的VIP课程，1—3个级别的学费为12.7万元；1—6个级别的学费为15.53万元；1—9个级别的学费为17.6万元，且必须一次交清。这对于工薪阶层来讲也是个不小的数字，更别说是没有经济来源的在校大学生了。更重要的是，按照华尔街英语的推销风格，尽管学费高昂，动辄十几万元，但是也尽量不给学员“回去考虑或者与家里人商量一下”的机会，“如果没有信用卡，就在我这里办个百度金融贷款，可以分期付款。今天你先交个首付10%，其余的学费按月还贷款就行了。”凯文说。

北青报记者走访调查发现，英语培训课程无论从课程设置还是学费标准上悬殊确实是很大。同样在东方银座的另一家成人英语培训中心，一个级别的英语课程分为六个单元，每个单元六节课，每个单元的学习时长为10个小时，在一到两周内完成该单元学习。授课方式有在线面授和中心面授，三个月学费12000元、12个月学费30999元。

说法

百度金融不具备给大学生贷款资格

全国律师协会会员、北京京师律师事务所高级合伙人王琮玮指出，在给大学生贷款方面，国家已经出台了明文规定，除了商业银行和政策性银行之外，其他的一律不可以提供大学生贷款，这其中就包括网贷公司和小额贷款公司。“而百度金融是一个类金融企业，不属于银行类的金融机构，所以它不具备给大学生提供贷款主体资格。”王律师表示。

根据国家规定，商业银行和政策性银行也应该在风险可控的前提下，有针对性地开发高校助学、培训、消费、创业等金融产品，向大学生提供定制化、规范化的金融服务。

不过王律师认为，上述小刘同学的遭遇，问题关键还在于，大学生在华尔街英语的帮助之下办理教育分期贷款的时候，他所提供的申请资料上是否写清楚自己是在校大学生。“如果他在合同中没有如实填写身份的话，那么从百度金融方面来讲，也没有违反国家规定。”王律师说。因此，大学生自身也要培养理性的消费理念，增强金融素养和信用意识。

值得注意的是，以前校园贷的作用主要是刺激学生超前消费，比如高档服装、化妆品、数码产品等。而现在，网贷平台穿上“教育分期”的马甲，隐身高档成人培训机构，以高昂的学费透支学生的钱包。

另一位法律人士则认为，培训机构有义务对限制消费者的行为进行明确说明，并且将文字进行标黑处理，显著宣传。针对上述的退学费难的问题，该法律人士建议消费者可以先固化证据，比如下载相应文件进行公证，然后向工商部门进行举报；也可以通过消费者协会投诉、法院起诉的方式解决；如果涉嫌欺诈行为的，也可以向公安机关报案。

本组文/本报记者 赵新培

财经观察

穿上“教育分期”马甲的校园贷

公开信息显示，校园贷是指在校学生向各类借贷平台借钱的行为。近年来，国家有关部门始终保持对校园贷的高压态势，依法维护学生的人身财产安全。

2016年4月，教育部与银监会联合发布了《关于加强校园不良网络借贷风险防范和教育引导工作的通知》，明确要求各高校建立校园不良网络借贷日常监测机制和实时预警机制，同时，建立校园不良网络借贷应对处置机制。

2017年6月28日，银监会、教育部、人社部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》（简称《通知》）。《通知》要求从事校园网贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的，根据自身存量业务情况，制定明确的退出整改计划。

2017年9月6日，教育部再次明确“取缔校园贷款业务，任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款”。

2018年9月4日，人民日报发表“部分校园出现回租贷、求职贷、培训贷、创业贷乱象”文章。文章称，目前部分地区仍存在校园贷乱象，特别是一些不法分子换穿“马甲”，翻新手段，求职贷、培训贷、创业贷等不良借贷问题突出，给校园安全和学生合法权益带来严重损害，亟须保持警惕、认真甄别。

回租贷是，贷款公司要求读取大学生的通讯录，掌控大学生的隐私信息。逾期后贷款公司会按照通讯录骚扰大学生的家人、朋友，甚至要求大学生不断续期、更换其他平台借款填窟窿，陷入恶性循环。

培训贷是指，一些大学生求职时遇到一些开出优厚薪酬的公司，但是与公司签订实训就业协议时，大学生还需要交付一笔高额的培训费用。很多学生无力缴纳，此时公司人员就会表示可以先在公司或者第三方贷款，等挣了工资每个月再还进去。很多大学生都稀里糊涂地办了，但是公司承诺的高薪一分钱都没拿到，反而因为办理了这个所谓的培训贷，欠下了上万元的贷款。

从形式上看，华尔街英语的“教育分期”其实就是培训贷的变种。有关部门应进一步加大监管力度，同时加强对大学生的理财教育和防骗宣传，别让校园贷成为“校园害”。

责任编辑：张国帅

(责编：李栋、朱一梵)