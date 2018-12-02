京雄城际铁路雄安站开工建设

人民网北京12月2日电（冯粒）据中国铁路官方微信消息，12月1日，北京至雄安新区城际铁路（以下简称京雄城际铁路）雄安站开工建设。

雄安站的开工建设，是中国铁路总公司贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，努力在雄安新区高质量发展中当好先行，为新区建设增光添彩的具体行动，标志着京雄城际铁路建设取得重要进展。

京雄城际铁路北起京九铁路李营站，途经北京大兴区、北京新机场、河北省霸州市至雄安新区，线路全长92.4公里，全线设黄村、新机场、固安东、霸州北、雄安5座车站。雄安站是其中规模最大的新建车站，站场总规模为11台19线，建设工期24个月，预计2020年底投入使用。

雄安站枢纽同时规划引入北京至雄安新区城际铁路、北京至雄安新区至商丘高速铁路、天津至保定铁路、雄安新区至忻州铁路、天津至雄安新区城际铁路等5条高铁和城际线路，融入国家高速铁路网。该车站建成投产后，雄安新区可直达北京、天津、石家庄等京津冀主要城市，连接华中、华南、西北、西南、东北等不同地区，实现雄安新区与北京、天津半小时交通圈，与石家庄1小时交通圈，将进一步完善京津冀区域高速铁路网结构，便利沿线群众出行，对提高新区对全国的辐射能力，促进京津冀协同发展，均具有十分重要的意义。

按照世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求，雄安站枢纽在规划设计中充分借鉴了国内外多个综合交通枢纽的建设经验，目前已完成国际招标评选。该站从设计到施工直至交付运营，铁路部门将全过程采用多项智能设计理念、智能建造技术，通过云计算、物联网、大数据、人工智能、移动互联网、BIM等先进技术的运用，坚持建设绿色、智能、精品客站的目标要求，将雄安站打造成为中国铁路客站创新发展的标志性工程，为雄安新区建设提供有力运输服务保障。

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