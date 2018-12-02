姜增伟：中国经济已经进入服务经济的时代

人民网北京12月2日电 （记者乔雪峰） 生活服务业是国民经济的重要产业，也是第三产业的重要组成部分，是城乡居民消费升级的重要载体，是人们日常生活所不能缺少的行业，关系到民生经济各个层面。

中国国际商会会长、商务部原副部长姜增伟11月29日在第五届泰山商务论坛暨第四届中国生活服务业大会上表示，服务业已经成为发达国家产出占比最高、新技术应用广泛的经济增长的新动力，也是经济发展的新引擎。

据了解，此次大会以“加快消费升级 提高生活品质”为主题，旨在坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，继续深化供给侧结构性改革，加快培育经济发展新动能，以“四新”促“四化”，不断激化市场和企业活力，持续推进消费升级，发展消费新业态新模式，优化产品服务供给，推动商贸流通服务业质量变革、动力变革、效率变革。

“生活服务业是服务经济的重要组成部分，也是国民经济的基础性产业。”姜增伟指出， 2017年服务业增加值占国民生产总值的51.6%，服务业对经济增长的贡献率已经高达50.8%左右，可以说，中国经济已经进入服务经济的时代。

姜增伟表示，现阶段我国的经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力攻关期，要实现对人民美好生活需要的直接体现服务业的价值，就要根据消费需求的变化趋势，提高更多的服务和提高服务质量。消费升级不仅表现在商品收费，从低端向中高端升级，更表现在对商品消费在一定的领域里向服务消费的升级，或者全面地向服务消费升级人们用于服务消费明显高于商品消费，服务消费必然成为引领消费增长的重要的拉动力量。

商务部服务贸易和商务服务业司副巡视员王惠英表示，为满足人民群众对美好生活的需求，商务部紧紧围绕党中央、国务院的决策部署，在各地政府和企业的支持下，积极推进家政扶贫，打造城乡便民消费服务中心，发展绿色餐饮，在不断提升居民生活服务品质上下功夫。“我国居民生活服务业继续保持快速增长的势头，互联网+生活服务快速发展，服务便利化水平稳步提高。”

王惠英表示，下一步将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大精神，紧紧围绕人民日益增长的美好生活需求和供给侧结构性改革的要求推动居民生活服务业高质量发展，构建优质、安全、便利实惠、城乡协调的生活服务体系，着力提升居民生活服务品质。

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