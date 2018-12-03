让洱海清水永驻（壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年）

“人努力，天帮忙”，生态环境部中国环境监测总站近日反馈，2018年11月洱海湖心断面水质为Ⅱ类。据悉，这是自2015年以来洱海首次实现11月份水质为Ⅱ类，今年Ⅱ类水质已有6个月。

每隔一两天，大理市银桥镇新邑村委会主任杨宏就要到灵泉溪转转。这是他从去年开始担任灵泉溪新邑村段河长后养成的习惯。随着河长制的推行，云南省大理洱海流域的村小组长同时成为沟渠长，每条流入洱海的河道都有了看护人，洱海及流域水质下滑趋势得到遏制，洱海保护治理工作取得阶段性成效。

2015年1月，习近平总书记在云南考察时强调，经济要发展，但不能以破坏生态环境为代价。生态环境保护是一个长期任务，要久久为功。一定要把洱海保护好，让“苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间。

此后，大理白族自治州对洱海的保护工作不断深化、细化。2017年4月，又开启抢救模式。“要像保护眼睛一样保护洱海。”大理州委书记陈坚说。

分级河长，条条河沟有人管

杨宏的“转转”并不轻松。

“村级河长要及时发现问题，看垃圾是否打捞、有没有单位偷排污水……”杨宏介绍，整条灵泉溪的河长是大理市委常委、宣传部部长杨文广，想找大理州市领导联系方式，最简单的办法就是找其担任河长的公示牌。“如果我没发现的问题被捅给领导，不仅面子上不好看，而且要被追责。”

在距离洱海几十公里的茈碧湖，环湖50米范围内，如今已被划定为洱海流域水生态保护区核心区，不仅苍山十八溪这样的入洱海河道有了具体责任人，整个洱海流域都受到了更加严格的保护。

上世纪90年代，洱海开始出现蓝藻，倒逼大理探索治湖之策。本世纪初，大理州实行洱海流域网格化管理。“网格化管理责任更多体现在河道保洁上，河长制则要求对整个流域水质、水生态综合治理。”大理市河长办专职副主任赵石磊介绍，当时的公开力度不够，追责也不如现在严厉，但不少举措为当下的河长制积累了经验。

目前，大理市建立了市、镇、村、组四级河长体系。通过编制大理市洱海环湖岸线河长责任制手册、大理市河长制河流（沟渠）水库责任制手册、市级河长“一河一策”，在29条洱海主要河道的入湖口设立水质考核监测点的基础上，按镇、村行政区划增设141个河道断面水质监测点，实现了河道管理主体全包含、河道管理制度全覆盖、河道管理责任全落实的治水新格局。放眼全省，目前云南六大水系、牛栏江和九大高原湖泊河长全部由省级领导担任。今年11月初，云南省省长阮成发担任洱海省级湖长以来第四次前往洱海调研，要求提高政治站位、增强紧迫感，从“就洱海抓洱海保护治理”等误区中走出来，以保护洱海统领大理州经济社会发展全局。

“河长制落实得好不好，苍山十八溪随便看。”杨宏带着记者来到灵泉溪与洱海交汇处。“你看，洱海又能看到湖底沙滩了，过去好些地方看不到湖底，更别说沙滩了。”

责任落实，件件事情有人干

灵泉溪入湖水质一般稳定在Ⅱ、Ⅲ类，可过去两年每到二三月份，都会因为pH值超标变为劣Ⅴ类。杨宏讲起跟随杨文广沿河寻找污染源的事情。

今年2月，之前还是Ⅱ类的灵泉溪入湖水，又成了劣Ⅴ类。杨文广拿到指标，喊上大理市环保局、水务局和镇上领导，沿着河道逆流而上查找原因。最终，石头上的白色水垢消失在一家饮料厂排水口。“以前村里也找过饮料厂，可人家根本不理；如今市领导带队找上门，饮料厂立马整改。”杨宏说。

“要做到问题第一时间发现、第一时间整治。”大理市委书记高志宏说。

问题出在水里，根子却在岸上。以前水利和环保部门能管水，却很难管岸上产业。不少地方牺牲环境，单纯追求经济发展。“河长制实施前，定了水质保护目标，都不知道找谁落实。”洱源县河长办专职副主任赵鸿程说，河湖保护的法律法规以前就有，但很难落地，为啥？“责任没具体到人。有了河长制，工作就有了抓手。”

以河长制考核评价体系为例，大理市对洱海主要入湖河道按乡镇、村行政范围划分行政断面，设立分级分段水质监测点，通过公开招标引入第三方参与河道水质监测，按月发布水质监测数据。对245条洱海主要入湖沟渠中水量较大、水质较差的沟渠，有针对性地进行水质监测，倒逼河湖治理和河长制落实。

对地方领导来说，如果经济增长数字很好，但河湖被污染了，不仅提拔不了，可能还要“摘帽”。针对中央第六环境保护督察组指出的问题，大理州各级纪检监察机关共对34个单位、236名干部进行责任追究，其中通报问责24人、诫勉问责39人、组织处理4人，党纪政务处分44人，提醒谈话或批评教育127人，重点查处大理市瑞泽建材厂等企业违法生产经营，洱海流域农业面源污染防治工作推进不力，洱海保护“三线”划定落实慢等一批失职失责案件。

产业转型，精心破题促发展

“防治水污染，不仅意味着治水，更需要治产。不改变生产生活方式，洱海水质改善遥遥无期。”云南省环境科学院副院长杨逢乐说。针对督察反馈意见，大理州全力推进洱海生态环境保护“三线”划定生态搬迁，预计年内完成环湖1806户搬迁工作，同步实施环湖5847.44亩生态湿地和缓冲带建设。

转变不只发生在洱海沿岸。以前苍山群众分散取水，使用清水却向洱海排出污水。如今，大理市禁止从苍山十八溪直接取水，改为将洱海作为水源地集中供水，确保一溪清水“洗”洱海。

农田大水漫灌，进的是清水，出来全成了劣Ⅴ类。大理市通过严格取用水许可审批，2016年，全市农业用水控制指标总量近1.6亿立方米，今年截至7月25日，全市农业灌溉用水量不到1677万立方米，其中河道取水仅650多万立方米。而随着“三禁四推”工作全面铺开，农业高效节水减排、生态循环农业示范等项目建设加快推进。

“不管是修堤坝还是退房还湿，没资金投入难以推进”。赵石磊表示，河长办经上级领导协调，目前已完成流域截污治污工程投资55.7亿元，新建城镇污水处理厂7座，日处理规模6.4万立方米。

对标整改，成效初显。今年1至9月，洱海输入污染负荷总量比2017年同期减少17.5%，近岸水质观感和湖内水生态明显好于往年。

让大理更美、让江湖更绿，最深刻的变化是群众意识的转变。为安装截污管道设施，大理市喜洲镇仁里邑村村民段杰家才铺好的地板被切开，好好的厨房多了个刺眼的“疤”。虽然脚踩“伤疤”，但段杰语气平和：“为了保护洱海，割开地板算个啥？”

去年冬季，洱海小范围出现蓝藻。大理一度暂停洱海周边所有客栈，验收合格一家开放一家。今年夏天，已看不到丝带状蓝藻。双廊客栈协会副会长赵一海说，若蓝藻暴发，游客谁来？别说赚钱，水都没得喝。经过整治，如今洱海水质好转很明显。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 02 版）

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