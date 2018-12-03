个税改革首月减税316亿元

本报北京12月2日电 （记者吴秋余）国家税务总局近日发布的数据显示：个人所得税改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。10月1日个人所得税改革启动以来的首个申报期运行平稳，10月份发放的工资薪金所得和个体工商户取得的生产、经营所得已完成申报。

数据显示，改革实施首月，工资薪金所得减税304.1亿元，减税幅度41.3%，工薪阶层普遍受益。“本次个人所得税改革优化了税率结构，大幅拉大了中低档税率级距，改革红利更多地惠及中低收入人群。”国家税务总局所得税司司长罗天舒介绍，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。

在普遍减税的各行业中，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。财税专家表示，这体现出个税改革既促进社会公平，又增添经济增长内生动力的改革初衷和重大意义。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 02 版）

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